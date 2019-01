"No me quedan más lágrimas, me sobran abrazos y me sobran besos, pero me faltan anécdotas. Me faltan años a tu lado. Te faltan retos por meadas en el sillón. Te falta tu torta de cumpleaños, tus pancitos por buen comportamiento. Bandida, te prometo que si volvieras te dejaría mear una y mil veces más el sillón, ladrarle a los perros del vecino y escaparte de la casa. Cuántos abrazos me quedaron por darte. Cuántas apretadas de cachetes", siguió.