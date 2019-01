–La verdad es que tuve mucha suerte y mucha personalidad. Nunca viví nada así. No sé si fue por suerte o porque conocían como podía reaccionar y que ponía límites. Cuando empecé como modelo no era tan chica, tenía 21, en esa época muchas ya empezaban a los 14. Yo ya no era adolescente o era menos vulnerable, supongo. Pero nunca viví un mal momento, no me tocaron ni me hicieron propuestas indecentes.