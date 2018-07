–Y, como podía… Imaginate: me quedé sola, tenía que mantener una casa y dos hijos. El siempre prometió "rescatarse", como dicen los pibes. No lo logré. Yo me daba cuenta de cuando él estaba mal por la voz. Y me iba para su casa. A veces me admitía que había consumido, pero no me podía meter mucho, porque si me ponía muy rígida o desesperada él me alejaba, no me atendía el teléfono… Por otro lado, las veces que intentamos internarlo no dieron resultado: el sistema de salud no está preparado para estos casos. No hay contención.