‘Influencer’ mostró el interior de la iglesia de Lucifer, ubicada en pleno centro de Bogotá: “Muchos la confunden con el diablo”

Entre los locales comerciales del centro de Bogotá, José Ramírez sorprendió a sus seguidores al revelar la ubicación de una iglesia dedicada a Lucifer, oculta justo al lado del Sena de la avenida Jiménez, y accedió al lugar para mostrar sus símbolos, rituales y la voz de su sumo pontífice, quien relató su tránsito del cristianismo al luciferismo - crédito ramirezjoser4 / TikTok

Entre las calles del centro de Bogotá y la multitud cotidiana, el influencer José Ramírez reveló a sus seguidores la existencia de una iglesia dedicada a Lucifer, ubicada discretamente al lado del Sena de la avenida Jiménez.

Así lo contó: “Vamos a entrar, vamos a mirar, vamos a preguntar, que nos cuenten sus mayores secretos. Recuerda, estás viendo una crónica de José Ramírez”, advirtió al inicio del recorrido, marcando el tono de su investigación.

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El acceso al templo exigía moverse “como si fuéramos para el Sena”, señaló Ramírez, quien reconoció haber estudiado allí y consideró que pocos imaginarían la presencia de un recinto oculto entre locales de uniformes: “Nos vamos a meter por donde venden uniformes y vamos a subir estas escaleras”, narró. Una vez dentro, el ambiente se transformó: luces azules y rojas dominaban el cuarto, símbolos del zodiaco se reflejaban en el techo, mientras un pentagrama y velas ocupaban el piso, rodeados de inscripciones en las paredes.

En la penumbra de la iglesia oculta, símbolos del zodiaco, velas y un pentagrama decoran el espacio donde se celebran rituales luciferinos en pleno centro de Bogotá - crédito ramirezjoser4 / TikTok

A medida que profundizaba, Ramírez aclaró la intención de su video: “Lo único que estamos haciendo es informar y mostrar una realidad”, y planteó preguntas a los integrantes del lugar sobre sus motivos y secretos. En ese contexto, explicó: “Muchos confunden a Lucifer con el Diablo, pero dentro de algunas corrientes y creencias son conceptos completamente distintos”.

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Recalcó el origen de Lucifer como ángel vinculado “con la luz, el conocimiento y la rebeldía frente a la autoridad divina”, figura que posteriormente fue asociada con Satanás, aunque algunos grupos luciferinos actuales se distancian del satanismo y priorizan el crecimiento personal.

El propio sumo pontífice del sitio relató: “Realmente yo nací y crecí dentro de una iglesia cristiana. Fui misionero de una iglesia muy famosa mundialmente, que no quiero decir su nombre para no tener problemas, no comprometerla”.

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El líder de la orden ocultista Sanguis Meus aseguró haber tomado una decisión radical al renunciar al cristianismo, motivado por lo que describe como un llamado directo de Lucifer. Esta ruptura, según sus palabras, lo llevó a fundar una organización que ahora reúne a figuras de la farándula, la política y el deporte - crédito ramirezjoser4 / TikTok

El líder aclaró finalmente la diferencia doctrinal: “Hay gente que confunde a Lucifer con Satanás… Satanás es en la Biblia un ángel adversario. Sin embargo, Lucifer es conocido como un ser que trae la luz a la humanidad, el lucero de la mañana” afirmó.

A partir de ese momento, relató que renunció tanto de manera formal como espiritual al cristianismo y vivió una transformación personal. Según su testimonio, “tuve un llamado de Lucifer a que hiciera lo que hoy estamos haciendo. La orden ocultista Sanguis Meus fue una orden directa de Lucifer hacia mi persona”.

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El vocero profundizó en las prácticas que distinguen a la organización. Sobre las ceremonias, añadió: “Las misas negras tienen un concepto muy particular porque nos enfocamos en recibir el conocimiento directamente desde Lucifer. Realizamos matrimonios. Hay personas que en su vida son satanistas o también son luciferinos, y hay personas que no se quieren casar por la Iglesia católica. Y vienen a nosotros y nosotros realizamos un matrimonio luciferino realmente. Igualmente bautizos, ¿sí? Pero los bautizos son a partir de los dieciocho años”. Además, mencionó que la agrupación funciona como una fundación dedicada a brindar apoyo a quienes lo necesiten.

Desde dentro de Sanguis Meus, la promesa de transformación personal y libertad espiritual ha sido un motor para sus miembros. La esposa de un cardenal de la orden destacó el crecimiento de su pareja, resaltando el impacto de la guía interna sobre el desarrollo económico y el conocimiento propio - crédito ramirezjoser4 / TikTok

El pontífice también reveló la diversidad de miembros que integran la orden: “Dentro de nuestra orden militan personas muy importantes de la farándula, de la política, del folclor, tanto como vallenato, como rap, también jugadores en el mundo del fútbol”.

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La esposa de un cardenal de la orden compartió su percepción sobre los cambios en su pareja. En sus palabras: “Lo he visto crecer mucho. Económicamente, ha crecido en conocimiento, en conocerse a sí mismo, porque creo que para lograr muchos resultados en este plano material, pues uno tiene que también conocerse a sí mismo y creo que si uno tiene la guía lo puede hacer más fácil y puede llegar o acortar el camino” aseguró.

Durante la entrevista, varias personas vinculadas a la orden ofrecieron su testimonio, material que se compartió en YouTube y despertó reacciones de asombro e interés: “Y ¿se puede entrar solo por curiosidad? a mi me gusta mucho todo lo que tenga que ver con lo oculto pero también le tengo mucho respeto”, otras personas comentaron sobre la ubicación: “Yo estudie en ese Sena y hasta ahora me entero que queda eso ahí” y “Yo trabajo hace años en esa esquina y nunca me había enterado de eso”.

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