Admitió estar dolida, triste y en un proceso de duelo. También explicó porqué lo había negado un tiempo atrás cuando ya estaban separados. "Hace un año que estoy separada de Alejandro y hace un mes que firmamos el divorcio. Cuando comenzaron los rumores, lo llamé y le pregunté si quería que lo contase. Me dijo que no. Y para confirmar algo tan íntimo, las dos personas tienen que estar de acuerdo. De todos modos, no me arrepiento, porque yo también quería pasar el duelo y estar fuerte".