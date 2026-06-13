Acoso sexual a reportera durante el Mundial 2026 evidencia una violencia sistemática contra las mujeres en México

La reportera digital de deportes Montserrat Gómez denunció haber sido víctima de una agresión mientras realizaba la cobertura de la inauguración del Mundial 2026.

El incidente ocurrió mientras Montserrat desempeñaba su trabajo informativo en un ambiente repleto de aficionados. La periodista, sorprendida por la acción del espectador, evidenció en el momento el acto de acoso, que quedó registrado en video y rápidamente generó indignación entre colegas, organizaciones defensoras de derechos humanos y en redes sociales.

Entorno hostil para mujeres periodistas en México, no es un caso aislado

La organización Comunicación e Información de la mujer (CIMAC) emitió un posicionamiento sobre el caso, condenando la agresión sufrida por Montserrat Gómez.

“Lejos de ser incidentes aislados reflejan una violencia sistémica que no debe minimizarse”, escribió CIMAC en un comunicado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las coberturas deportivas en México han sido repetidamente escenarios de acoso, comentarios misóginos, invasión del espacio personal y violencia verbal o física dirigidas a mujeres periodistas. Estos actos limitan el ejercicio profesional de las comunicadoras y ponen en riesgo su seguridad y dignidad.

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El hostigamiento, los comentarios lascivos y la invasión del espacio físico se reproducen en estadios, calles y zonas de concentración de aficionados. El contexto de grandes eventos deportivos suele visibilizar y agudizar estas prácticas.

La violencia sistemática que enfrentan las periodistas en México demanda respuestas urgentes y contundentes. CIMAC hizo un llamado a las autoridades de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León —principales sedes del Mundial— a implementar protocolos efectivos de prevención, atención y sanción ante cualquier acto de acoso o violencia de género durante eventos masivos.

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Insistieron en la necesidad de garantizar la seguridad y el respeto de quienes informan, así como en la importancia de no minimizar ni normalizar estas agresiones.

(CIMAC)

Además, se exige a los organizadores de estos torneos y eventos deportivos la adopción de medidas estrictas para prevenir y atender casos de acoso, así como la capacitación del personal en temas de igualdad y respeto a los derechos humanos. El compromiso debe ser compartido por las instituciones, las empresas y la sociedad en general.

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El acoso sexual y la violencia de género no son inherentes al ambiente deportivo; son el resultado de una cultura de permisividad y machismo que debe ser erradicada. Por ello, el llamado de CIMAC también va dirigido a las y los aficionados: respetar la integridad, el espacio personal y la labor de las periodistas es indispensable para construir entornos seguros. Ninguna forma de acoso puede ser justificada como parte de la experiencia futbolística.

Agresor de reportera queda grabado en video

La periodista deportiva que cubría la inauguración de la Copa del Mundo 2026 realizada en la Ciudad de México, el pasado 11 de junio, denunció a través de sus redes la agresión sexual de la que fue víctima.

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“No quiero que esto empañe el gran día que viví, sobretodo porque este 11/06/26 lo estuve esperando por muchísimos años, y para lograr estar aquí puse mucho trabajo, esfuerzo y dedicación”, relató.

Las imágenes difundidas por la periodista provocaron cientos de reacciones y reabrieron el debate sobre la seguridad de las mujeres en espacios públicos.

Con evidencia guardada en videos y fotografías del momento, Monserrat mostró cómo el hombre la tocó "como algo gracioso", algo que generalmente comparten los aficionados.

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“Pero es inevitable no compartir esto con ustedes, porque desafortunadamente es una realidad que se vive en las calles. Me encontraba grabando un reporte de cómo le fue a México en su debut en esta gran fiesta del futbol y llegó este pseudo aficionado, creyendo que podía tocarme sin mi consentimiento (ustedes lo pueden ver en el video y las fotos) para él simplemente fue un acto ‘gracioso’”, denunció la periodista.