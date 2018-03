Para terminar, dejó entrever alguno de los motivos que la llevaron a tomar esta decisión y dio detalles del acuerdo al que llegó con el papá de su hija Martina (5): "Me di cuenta de que se había terminado la ilusión y el amor. Cuando tengo la sensación de que doy todo y del otro lado no tengo la misma respuesta, me desilusiono: tengo la vara muy alta para el amor. Un día iba en el ascensor con Martina y la miré a los ojos por el espejo. Nos abrazamos fuerte y decidí contarle todo. Después lo hablamos con su papá. No hubo división de bienes, porque no pedí nada; sólo lo que le corresponde a mi hija. No quiero un peso de nadie. Soy una mujer fuerte y sana. Todo lo que tengo me lo gané trabajando y quiero seguir así. Hoy estoy sola y con Marcelo González sólo tenemos una relación comercial, porque fue quien me contrató para las charlas en el Espacio Clarín", dijo. "Van a ver muchas fotos mías con distintas personas, porque soy una chica divertida que no le cierra las puertas a un nuevo amor… ¡Ni loca lo haría!".