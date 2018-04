Anteriormente Oriana había sido consultada por su reacción cuando se enteró que Julián estaba de novio con una ex compañera de elenco de Quiero vivir a tu lado. "Sí, por supuesto que me puse celosa. Obvio, una chica tiene sus inseguridades también. Cuando es chico es difícil entender que uno no se tiene que definir por las acciones de los demás. A veces uno se pregunta 'quizá me fue infiel', 'qué tiene ella que no tenga yo'. Las personas por dentro estamos muy rotas. Todos somos imperfectos y cada uno tiene su mambo. No hay que tomarse todo tan personal. Uno tiene que estar bien con uno mismo", dijo la artista.