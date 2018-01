Ellas, además de una amistad de décadas, comparten una elección de vida: la de la alimentación sana. Hablando del tema, la protagonista de Fanny, la fan –la serie de Telefe esquiva para el rating pero elogiada por la crítica–, que lució una silueta envidiable en la arena, dijo: "Yo soy vegetariana desde hace doce años. Hice varios cursos de cocina macrobiótica, vegetariana y vegana, porque me gusta cocinar y ser consciente de lo que estoy comiendo. Eso sí, con Tomás no soy tan ortodoxa: él come carne y yo no tengo drama de que se haga un asado en casa".