–¿Ahora tenés ganas de estar soltera por un rato?

–Ay, ¡te juro! No tengo mente ni cabeza para pensar en ningún amor. Hoy no me imagino con otra persona… Es como que siento que no podría. Es difícil, porque si bien pasaron dos meses, no es mucho tiempo. Siento que ahora la libido y la energía están en mi nuevo trabajo.