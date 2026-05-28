México

Pensión anticipada 2026: ¿Qué pasa si la solicitas y luego quieres regresar a trabajar?

El acceso a la pensión temprana y la reincorporación laboral presentan desafíos y oportunidades tras los recientes cambios legales

Guardar
Google icon
Empleados mexicanos laboran en una oficina gubernamental con computadoras, documentos y banderas de México. Un letrero "GOBIERNO DE MÉXICO" es visible.
Las modificaciones legales y recientes resoluciones judiciales redefinen tanto los requisitos para pensionarse antes de la edad ordinaria como las condiciones para reincorporarse al empleo formal tras haber obtenido una pensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, el acceso a la jubilación anticipada para trabajadores del sector público bajo el ISSSTE atraviesa transformaciones relevantes en 2026.

Las modificaciones legales y recientes resoluciones judiciales redefinen tanto los requisitos para pensionarse antes de la edad ordinaria. La reforma impulsada por el gobierno federal redujo la edad mínima de retiro para mujeres y hombres, mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervino para limitar restricciones a ciertos tipos de pensión en casos de reingreso laboral.

PUBLICIDAD

Estas medidas impactan la planificación de retiro de miles de empleados públicos y plantean nuevas interrogantes sobre la compatibilidad entre el cobro de la pensión y la posibilidad de regresar a una dependencia estatal.

Así, los trabajadores interesados en el retiro anticipado y quienes ya gozan de una pensión deben conocer con precisión los lineamientos, restricciones y vías de defensa ante eventuales suspensiones de su ingreso.

PUBLICIDAD

Requisitos para la jubilación anticipada ISSSTE en 2026

Tres burócratas mexicanos en un escritorio con documentos de pensión. Hay una bandera de México, un cartel "¿Cuánto falta para mi jubilación?" con un reloj de arena.
Tres burócratas mexicanos, dos hombres y una mujer, se muestran preocupados mientras revisan documentos relacionados con los requisitos de pensión, con un cartel que pregunta "¿Cuánto falta para mi jubilación?". (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reforma vigente permite que las mujeres se jubilen desde los 56 años y los hombres desde los 58 años si cumplen con 28 y 30 años de cotización, respectivamente.

Este esquema está disponible únicamente para quienes cotizan bajo el régimen de Décimo Transitorio, es decir, quienes no migraron al sistema de cuentas individuales tras la reforma de 2007.

El trámite puede iniciarse tres meses antes de alcanzar la edad mínima. Los solicitantes deben presentar identificación oficial, historial de cotización, constancia de baja y acta de nacimiento ante el área de Recursos Humanos de su dependencia.

El ISSSTE revisa la documentación y determina la procedencia de la pensión bajo el régimen correspondiente.

¿Qué sucede si el pensionado regresa a trabajar en el sector público?

Un hombre y una mujer mayores están de pie frente a un mostrador, interactuando con una empleada joven sentada. La mujer apunta a un monitor, el hombre sostiene papeles.
Una pareja de jubilados recibe asistencia de una empleada mientras gestionan sus beneficios de pensión en una oficina pública con otros ciudadanos esperando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta abril de 2026, el reglamento del ISSSTE establecía que si un pensionado volvía a ocupar un puesto en una dependencia o entidad sujeta al régimen del apartado B del artículo 123 constitucional, la pensión debía suspenderse. El beneficiario estaba obligado a notificar inmediatamente al ISSSTE para que se retirara el pago.

Esto aplicaba para quienes recibían una pensión por jubilación anticipada ordinaria, de modo que reincorporarse a un puesto formal bajo ese régimen implicaba la suspensión del ingreso mensual obtenido tras el retiro.

Excepción para la pensión por viudez: intervención de la Suprema Corte

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El fallo solo aplica de forma directa a la pensión por viudez. Quienes reciben este tipo de pensión pueden conservar el pago aunque regresen a trabajar en el sector público bajo el mismo régimen, pues la Corte determinó que un reglamento no puede restringir el derecho constitucional a la pensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En abril de 2026, la SCJN declaró inconstitucional la suspensión de la pensión por viudez si el beneficiario regresaba a trabajar bajo el régimen del ISSSTE. La Corte invalidó el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones, al considerar que condicionar la entrega de este beneficio al hecho de reincorporarse al trabajo viola el derecho a la seguridad social.

El fallo solo aplica de forma directa a la pensión por viudez. Quienes reciben este tipo de pensión pueden conservar el pago aunque regresen a trabajar en el sector público bajo el mismo régimen, pues la Corte determinó que un reglamento no puede restringir el derecho constitucional a la pensión.

Interpretación actual y recomendaciones

Para quienes reciben una pensión por jubilación anticipada ordinaria, la normativa general aún indica la suspensión del pago si el pensionado vuelve a trabajar en dependencias o entidades sujetas al régimen del apartado B del artículo 123 constitucional. No obstante, el precedente judicial de la SCJN podría abrir la puerta a nuevas interpretaciones o reformas en el corto plazo.

Especialistas en seguridad social recomiendan a los interesados verificar su régimen y consultar lineamientos vigentes antes de aceptar un nuevo empleo formal, para evitar complicaciones administrativas o la suspensión del pago mensual de la pensión.

El régimen de jubilación anticipada bajo el ISSSTE no aplica para quienes cotizan por cuentas individuales ni para quienes hayan migrado de régimen tras la reforma de 2007. El beneficio se mantiene solo para quienes cumplen con los requisitos del régimen tradicional.

Temas Relacionados

Jubilación AnticipadaISSSTESuprema Corte de JusticiaScjnPensionPensionesmexico-noticiasmexico-serviciosNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Para qué sirve la tarjeta del Banco del Bienestar? Ventajas y usos principales

La Secretaría del Bienestar dispersa apoyos como la Pensión para Adultos Mayores, Mujeres Bienestar y las becas universales, incluyendo Rita Cetina y Jóvenes Construyendo el Futuro, directamente en esta tarjeta de débito federal

¿Para qué sirve la tarjeta del Banco del Bienestar? Ventajas y usos principales

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 28 de mayo

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 28 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 28 de mayo

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 28 de mayo

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

El Precio de la Fama: Eréndira Ibarra y Andrés Palacios hablan de ansiedad, poder y sacrificios en la industria

Los protagonistas de la serie hablaron en exclusiva con Infobae México sobre la salud mental, presión en la industria y las heridas emocionales que deja el éxito

El Precio de la Fama: Eréndira Ibarra y Andrés Palacios hablan de ansiedad, poder y sacrificios en la industria
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “El 18” según los narcocorridos, el escolta de Ovidio Guzmán ya detenido en EEUU

Quién es “El 18” según los narcocorridos, el escolta de Ovidio Guzmán ya detenido en EEUU

Detienen a 22 presuntos miembros del CJNG por huachicol en Guanajuato

FGR abre investigación tras asegurar 151 armas, 18 granadas y 687 paquetes de cocaína en pensión de Tapachula, Chiapas

Comunidad de Ostula, Michoacán, denuncia ataques del CJNG con drones e intromisión de la Marina en el territorio

Procesan a cinco funcionarios de Morelos detenidos en la Operación Enjambre, entre ellos ediles de Atlatlahucan y Yecapixtla

ENTRETENIMIENTO

El Precio de la Fama: Eréndira Ibarra y Andrés Palacios hablan de ansiedad, poder y sacrificios en la industria

El Precio de la Fama: Eréndira Ibarra y Andrés Palacios hablan de ansiedad, poder y sacrificios en la industria

Christian Nodal publica emotiva imagen junto a sus abuelos en medio de conflicto con sus padres

Christian Nodal se hace un tatuaje blackout: estos son los diseños que ocultó en su brazo

Así reaccionó Yeri Mua al enterarse de la detención de su ex Naim Darrechi en el aeropuerto de la CDMX

Quién es Naim Darrechi, influencer que fue detenido en el Aeropuerto de CDMX: polémicas, parejas y acusaciones

DEPORTES

Los Pumas vuelven después de perder ante Cruz Azul: cuándo ver su documental en cines

Los Pumas vuelven después de perder ante Cruz Azul: cuándo ver su documental en cines

Leyenda de la selección de Estados Unidos se lanza contra Alejandro Zendejas por su convocatoria al Mundial 2026

Marcel Ruiz, Charly Rodríguez y Jordan Carrillo estarían prácticamente descartados para el Mundial 2026, según reportes

Cuánto cuestan las entradas al Mundial 2026 y cómo comprarlas en el sitio oficial de la FIFA

Qué comer en Monterrey durante el Mundial 2026: guía gastronómica regia de la carne asada al cabrito