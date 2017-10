DEBAJO DEL RING. La pelea continuó una vez que se apagaron las cámaras. Nicole, dolorida y sin parar de temblar, se sinceró: "Fue feo, incómodo… No pensé que Pampita iba a ir por ese lado. Creí que me iba a tratar bien, como lo hice yo con ella en mi programa. Siento que trató de meter cizaña en un montón de temas que no tenían nada que ver, cosa que yo podría haber hecho también, porque ella tiene un pasado con varias cosas: con su madre, con sus ex, con su actual y demás. Pero lo obvié, porque no me interesaba confrontar ni hacerla sentir incómoda… Le podría haber contestado qué pasó esa vez cuando ella quiso pasarle por arriba con el auto a la madre, o cuando dejó a uno por el otro. Pero no me sale esa cosa espontánea, porque no tengo maldad adentro, y quería dejar atrás las pavadas. No me gusta pagar con la misma moneda, pero no volvería a su programa".