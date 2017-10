–Con tus compañeras de camada se reavivó la polémica de "La Muqui". ¿Te molestó que te nombraran como autora del apodo que le decían a Pampita?

–¡Claro que me molestó! Por eso salí a aclararlo. Siempre tuve mujeres que me han ayudado en casa y fueron personas con nombre, jamás usaría la palabra mucama en forma despectiva porque me parece un empleo completamente digno. Desde hace quince años sé quién lo dijo y por qué, pero tuve la delicadeza de guardármelo porque no me parece que sea yo la que tenga que decirlo… Quien fue ya está grande para hacerse cargo de sus dichos. Y Carolina lo sabe.