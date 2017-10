–¿Qué pasa con Pampita?

–Una vez me preguntaron quién me parecía la más linda del Bailando y contesté que Pampita y Macarena Rinaldi. Si hay algo que tengo en claro es que no tengo tabúes con la sexualidad y no voy a juzgar a una persona por si le gusta un hombre o una mujer. Capaz, el día de mañana, me enamoro de una chica y, ¿cuál hay? No creo que pase, pero ante los ojos de Dios somos todos iguales.