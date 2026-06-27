RD Congo vs. Uzbekistán EN VIVO: siga el minuto a minuto del duelo por el tercer lugar del Grupo K del Mundial 2026

La República Democrática del Congo y Uzbekistán se enfrentan este sábado 27 de junio en el Atlanta Stadium, en Georgia (Estados Unidos), por la tercera y última jornada del Grupo K del Mundial 2026. El encuentro, que será dirigido por el árbitro alemán Félix Zwayer, marcará el cierre de la fase de grupos para ambas selecciones, con los africanos todavía en carrera por un lugar en los dieciseisavos de final.

RD Congo suma un punto tras empatar con Portugal y perder 1-0 ante Colombia, por lo que está obligada a conseguir la victoria para mantener vivas sus opciones de clasificación como uno de los mejores terceros. La selección dirigida por Sébastien Desabre ha mostrado solidez competitiva ante rivales de mayor jerarquía y confía en el poder ofensivo de Yoane Wissa, autor del único gol del equipo en el torneo.

Por su parte, Uzbekistán llega sin puntos, luego de sufrir dos derrotas consecutivas, incluida una goleada por 5-0 frente a Portugal, resultados que lo dejaron al borde de la eliminación. Sin embargo, el conjunto dirigido por Fabio Cannavaro intentará despedirse de su primera participación en una Copa del Mundo con una victoria, apoyado en jugadores como Abbosbek Fayzullaev, quien marcó el único tanto del equipo en el campeonato.