RD Congo vs. Uzbekistán EN VIVO: siga el minuto a minuto del duelo por el tercer lugar del Grupo K del Mundial 2026

La República Democrática del Congo y Uzbekistán se enfrentan este sábado 27 de junio en el Atlanta Stadium, en Georgia (Estados Unidos), por la tercera y última jornada del Grupo K del Mundial 2026. El encuentro, que será dirigido por el árbitro alemán Félix Zwayer, marcará el cierre de la fase de grupos para ambas selecciones, con los africanos todavía en carrera por un lugar en los dieciseisavos de final.
RD Congo suma un punto tras empatar con Portugal y perder 1-0 ante Colombia, por lo que está obligada a conseguir la victoria para mantener vivas sus opciones de clasificación como uno de los mejores terceros. La selección dirigida por Sébastien Desabre ha mostrado solidez competitiva ante rivales de mayor jerarquía y confía en el poder ofensivo de Yoane Wissa, autor del único gol del equipo en el torneo.
Por su parte, Uzbekistán llega sin puntos, luego de sufrir dos derrotas consecutivas, incluida una goleada por 5-0 frente a Portugal, resultados que lo dejaron al borde de la eliminación. Sin embargo, el conjunto dirigido por Fabio Cannavaro intentará despedirse de su primera participación en una Copa del Mundo con una victoria, apoyado en jugadores como Abbosbek Fayzullaev, quien marcó el único tanto del equipo en el campeonato.
El seleccionador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, afirmó en rueda de prensa que el partido contra la República Democrática del Congo —el tercero y último del grupo— es la verdadera oportunidad de su equipo en el Mundial, tras dos encuentros ante Portugal y Colombia que describió como previsiblemente difíciles desde el sorteo. La conferencia tuvo lugar en Atlanta, sede del encuentro programado para el próximo sábado 27 de junio.
El seleccionador de la República Democrática del Congo (RDC), Sébastien Desabre, advirtió que su equipo deberá “tomar riesgos” en el partido del sábado 27 de junio ante Uzbekistán en Atlanta.
Dónde ver RD Congo vs. Uzbekistán por el Mundial 2026
El partido entre República Democrática del Congo y Uzbekistán podrá seguirse en distintas señales de televisión y plataformas digitales alrededor del mundo.
En Colombia, la transmisión estará disponible por DSports y la plataforma DGO. En España, el encuentro será emitido por DAZN, DAZN Mundial 2 y BarTV Mundial 2 (Movistar Plus+).
En Argentina, el partido podrá verse por TyC Sports, DSports y la plataforma TyC Sports Play. En Chile, se sintonizará a través de DSports y la plataforma DGO.
En México, el encuentro será transmitido por ViX (plan Premium) y la app oficial FIFA+. En Estados Unidos, la cobertura estará a cargo de FOX Sports 1 y en español por las plataformas Telemundo Digital y Peacock.
Para Perú, Ecuador, Uruguay y Venezuela, el partido podrá seguirse a través de DSports y DGO y, según el país, canales locales como Latina (Perú), Teleamazonas (Ecuador), Canal 5 (Uruguay) y Venevisión (Venezuela).
Fecha y hora del partido RD Congo vs. Uzbekistán
El partido entre República Democrática del Congo y Uzbekistán se disputará en el estadio Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, este sábado 27 de junio de 2026. El compromiso iniciará a las 18:30 horas en Colombia, Perú y Ecuador; a las 17:30 horas en México, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y El Salvador; y a las 19:30 horas en Chile, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana.
En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, comenzará a las 20:30 horas. En Estados Unidos, el partido será a las 19:30 horas en la costa Este y a las 16:30 horas en la costa Pacífico (Los Ángeles). En España, el encuentro iniciará a la 1:30 horas del domingo 28 de junio.