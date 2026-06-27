Gobierno reiteró que envío de equipos de rescate a Venezuela debe coordinarse exclusivamente a través de la Ungrd

Rescatistas y habitantes continúan la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los fuertes sismos que han dejado cientos de víctimas en Venezuela - crédito Europa Press

El Gobierno nacional reiteró este sábado 27 de junio que cualquier misión colombiana de búsqueda y rescate que se despliegue hacia Venezuela deberá coordinarse exclusivamente a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), luego de la controversia generada por la denuncia del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que aseguró que un grupo de bomberos de la ciudad permaneció retenido durante varias horas sin poder ingresar al país vecino.

La entidad recordó mediante un comunicado que es “la única entidad autorizada para coordinar el despliegue de equipos colombianos de búsqueda y rescate en el exterior” y subrayó que cualquier apoyo internacional debe realizarse de forma articulada con el país receptor y mediante los canales diplomáticos oficiales.

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“La Ungrd reitera que toda capacidad colombiana de búsqueda y rescate que participe en operaciones internacionales debe canalizarse a través del Gobierno nacional, garantizando una respuesta organizada, segura y articulada”, señaló la entidad.

La Ungrd reiteró que cualquier misión colombiana de búsqueda y rescate hacia Venezuela debe coordinarse exclusivamente a través del Gobierno nacional y los canales diplomáticos oficiales - crédito Ungrd

La aclaración se produce en medio de la emergencia causada por los dos fuertes sismos registrados el miércoles en Venezuela, de magnitudes 7,2 y 7,5, que dejan hasta el momento al menos 920 muertos y 3.360 heridos, según reportes oficiales y de la agencia EFE.

De acuerdo con la Ungrd, como coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sngrd), la entidad representa al Estado colombiano ante los mecanismos internacionales de asistencia humanitaria y mantiene coordinación permanente con las autoridades venezolanas para atender los requerimientos de apoyo.

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Asimismo, recordó que toda misión internacional de búsqueda y rescate “debe responder a solicitudes oficiales del país afectado y desarrollarse mediante los canales diplomáticos establecidos entre ambos gobiernos”.

La entidad advirtió que el envío de grupos de manera independiente puede afectar la eficacia de las operaciones. “El envío de grupos de manera independiente, sin coordinación entre gobiernos, puede generar dificultades en la organización de la respuesta, duplicidad de esfuerzos, riesgos para los rescatistas y limitaciones para su incorporación a las operaciones oficiales de búsqueda y rescate”, indicó.

Federico Gutiérrez denunció la demora en el ingreso del equipo de rescate y pidió priorizar la atención a las víctimas. - crédito @FicoGutierrez/X

Por ello, la Ungrd hizo “un llamado contundente” a gobernaciones, alcaldías, organismos de socorro y demás entidades con capacidades operativas para que se abstengan de movilizar personal o equipos hacia Venezuela de manera autónoma.

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La reiteración del Gobierno llegó horas después de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunciara en su cuenta de X que un grupo de bomberos de la ciudad permaneció durante cuatro horas retenido en un aeropuerto venezolano sin autorización para ingresar al país.

“Absurdo. No dejaron entrar a Venezuela a nuestros bomberos de Medellín. Llevan cuatro horas en sala en aeropuerto en territorio venezolano”, escribió el mandatario local, quien cuestionó que se exigiera coordinación gubernamental en medio de las labores de búsqueda de sobrevivientes y recuperación de víctimas.

El episodio puso en evidencia las tensiones entre las iniciativas impulsadas desde autoridades locales y el control que ejerce el Gobierno nacional sobre la asistencia humanitaria internacional.

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Equipos de emergencia nacionales e internacionales mantienen las labores de rescate en Venezuela, mientras miles de personas permanecen afectadas por la destrucción causada por los terremotos - crédito Ronald Peña/EFE

Actualmente, el equipo Usar COL-1 desarrolla operaciones en La Guaira bajo autorización del Gobierno venezolano y en cumplimiento de los protocolos internacionales de cooperación humanitaria. Con Colombia, ya son 24 los equipos internacionales de búsqueda y rescate desplegados o en proceso de movilización hacia el vecino país.

Con el propósito de fortalecer la respuesta, la Ungrd convocó para este sábado una reunión de coordinación con los equipos acreditados en Colombia para verificar capacidades operativas, disponibilidad de personal y condiciones logísticas, en caso de que Venezuela solicite apoyo adicional.