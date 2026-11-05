Las pruebas cognitivas realizadas a los 60 años pueden anticipar un mayor riesgo de ictus

Una investigación realizada en Suecia analizó a 4.912 adultos durante un seguimiento medio de 12,3 años para evaluar la relación entre la función cognitiva y el primer ictus (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La memoria, la rapidez para procesar información y la capacidad de resolver problemas pueden evaluarse mediante pruebas cognitivas. Sus resultados no permiten anticipar por sí solos el futuro de una persona, pero una investigación reciente plantea que un rendimiento bajo en ciertas evaluaciones a los 60 años podría aportar señales sobre el riesgo de ictus en los años posteriores.

El hallazgo se centra en personas sin antecedentes de demencia, ictus ni accidente isquémico transitorio al inicio del seguimiento. La observación cobra relevancia porque las alteraciones de la salud vascular y del funcionamiento cerebral pueden compartir factores de riesgo que se acumulan antes de que se produzca un episodio cerebrovascular.

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De acuerdo con la American Heart Association, el análisis siguió a cerca de 5.000 adultos y encontró que las puntuaciones más bajas en memoria, capacidad cognitiva general y velocidad de procesamiento se asociaron con una mayor incidencia posterior de primer ictus entre quienes tenían de 60 a 69 años.

La información difundida por la American Heart Association precisó que la asociación no demuestra que una puntuación baja cause un accidente cerebrovascular. El resultado describe una relación estadística y abre la posibilidad de que las evaluaciones cognitivas aporten datos complementarios sobre la salud del cerebro, junto con los factores clínicos que ya se consideran para estimar el riesgo.

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El trabajo incluyó a 4.912 participantes de 60 años o más y evaluó la memoria, la fluidez verbal, la velocidad de procesamiento, la capacidad para resolver problemas y el rendimiento cognitivo general. Durante el período de observación, los investigadores registraron los episodios de ictus y compararon esos datos con los resultados obtenidos en las pruebas iniciales.

Las puntuaciones bajas entre los 60 y los 69 años se asociaron con más episodios de ictus

Las personas de 60 a 69 años con los resultados más bajos en capacidad cognitiva general presentaron un riesgo de ictus 86% mayor que las de puntuaciones más altas (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la American Heart Association, el seguimiento tuvo una duración media de 12,3 años. En ese lapso, 572 personas sufrieron un primer ictus. El dato permite dimensionar el alcance del análisis, aunque no transforma una prueba de memoria en una herramienta de diagnóstico individual.

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Entre los participantes de 60 a 69 años, quienes registraron una puntuación más baja en la capacidad cognitiva general tuvieron un riesgo de ictus 86 % mayor que quienes obtuvieron las puntuaciones más altas. La asociación se mantuvo después de considerar las diferencias entre los grupos incluidas en el análisis divulgado por la entidad.

Una puntuación menor en las pruebas de memoria se vinculó con un riesgo 68 % superior, mientras que una menor velocidad de procesamiento se asoció con un aumento de 66 %. La velocidad de procesamiento alude a la rapidez con que el cerebro recibe, interpreta y responde a la información.

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El patrón no apareció de la misma manera en los grupos de 70 a 79 años y de 80 años o más después de contemplar otros factores de salud y estilo de vida. Por eso, los resultados se circunscriben al grupo etario en el que se observó la asociación y no permiten extender la conclusión a todas las personas mayores.

La presión arterial, la diabetes y el tabaquismo siguen entre los riesgos conocidos

Un rendimiento bajo en las pruebas de memoria se asoció con un riesgo de ictus 68% superior, mientras que una menor velocidad de procesamiento se vinculó con un aumento del 66% (Imagen Ilustrativa Infobae)

El National Institute on Aging señala que el ictus se produce cuando se altera el flujo de sangre hacia el cerebro. Si una parte del tejido cerebral deja de recibir el oxígeno y los nutrientes necesarios, las células pueden sufrir daño. El organismo estadounidense indica que un ictus también puede afectar el pensamiento, la atención, el aprendizaje, el juicio y la memoria.

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La entidad identifica a la presión arterial alta como un factor relevante para la salud cerebral. También advierte que la diabetes, el colesterol alto y otros problemas de salud pueden requerir seguimiento médico. Estos elementos ya forman parte de las evaluaciones habituales del riesgo cerebrovascular y son distintos de los resultados de una prueba cognitiva.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la hipertensión arterial es una de las principales causas de ictus. La institución agrega que la diabetes aumenta el riesgo, debido a que puede afectar los vasos sanguíneos y dificultar que el oxígeno y los nutrientes lleguen a distintos órganos, incluido el cerebro.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades también incluyen el tabaquismo, la falta de actividad física, una alimentación con exceso de grasas saturadas, grasas trans, colesterol o sodio, y el consumo elevado de alcohol entre los factores que pueden elevar el riesgo de ictus. Estas condiciones no explican por sí solas todos los casos, pero forman parte de los aspectos modificables señalados por el organismo.

El National Institute on Aging indica que algunos factores, como la edad, los antecedentes familiares y determinadas características personales, no pueden modificarse. Sin embargo, el control de la presión arterial, el colesterol y la diabetes, además del abandono del tabaco, son medidas que la entidad incluye entre las acciones orientadas a reducir el riesgo.

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