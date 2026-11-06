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Crisis en Paraguay: renunció el ministro del Interior, Enrique Riera, tras el escándalo de Ueno Bank y el juicio político a Peña

La renuncia quedó formalizada mediante el Decreto 7199, por el cual el Poder Ejecutivo aceptó su dimisión y designó como ministro del Interior interino al actual viceministro de Seguridad Interna, Carlos Humberto Benítez González

Renunció el ministro del Interior, Enrique Riera (REUTERS)
Renunció el ministro del Interior, Enrique Riera (REUTERS)
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La presidencia de Paraguay aceptó el jueves por la noche la renuncia de Enrique Riera como ministro del Interior y designó en su reemplazo, con carácter interino, al actual viceministro de Seguridad Interna, Carlos Humberto Benítez González, en medio de la crisis política desatada por el escándalo de Ueno Bank y el inicio del juicio político contra el mandatario.

La salida de Riera quedó formalizada a través del Decreto 7199, mediante el cual la Presidencia de la República aceptó su dimisión y designó a Benítez González al frente de la cartera, sin perjuicio de sus actuales funciones como viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior.

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La renuncia también tiene implicancias en el Congreso, ya que Riera es senador electo para el período 2023-2028 y se encontraba con permiso para ejercer un cargo en el Poder Ejecutivo. En agosto de 2023, cuando asumió como ministro del Interior, juró en su reemplazo el senador suplente Ramón Retamozo. Con su salida del Gabinete, el exfuncionario queda en condiciones de gestionar su reincorporación a la Cámara Alta.

Riera tuvo un papel central en las gestiones políticas del jueves, ya que fue el encargado de presentar ante el Congreso la nota formal de renuncia de Peña a la Presidencia de la República. También había señalado que prefirió permanecer junto al mandatario hasta el último momento antes de dejar su cargo.

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La salida del ministro se produjo en medio de la crisis política desatada por la situación de Ueno Bank, después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenara un proceso de resolución o cierre de la entidad financiera, que durante la gestión de Peña recibió millonarios recursos de organismos públicos.

La salida del ministro se produjo en medio de la crisis política desatada por la situación de Ueno Bank (REUTERS)
La salida del ministro se produjo en medio de la crisis política desatada por la situación de Ueno Bank (REUTERS)

En ese contexto, el mandatario anunció su renuncia a la Presidencia, aunque el Congreso todavía no resolvió si acepta o rechaza su dimisión. La sesión conjunta de ambas cámaras convocada para tratar el pedido quedó sin quórum antes de la votación, luego de que varios diputados abandonaran la sala.

En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó por 78 votos el libelo acusatorio contra Peña y dio curso al juicio político por presunto mal desempeño de sus funciones. El proceso pasó al Senado, que el jueves celebró la primera parte del procedimiento, centrada en el reconocimiento de la personería de los fiscales acusadores y la presentación de las pruebas contra el presidente.

Tras esa instancia, la Cámara Alta declaró un cuarto intermedio y convocó a una sesión extraordinaria para este viernes 6 de noviembre, a las 10:00, cuando Peña deberá ejercer su defensa personalmente o a través de sus abogados.

El mandatario anunció que se someterá al juicio político y ejercerá su derecho a la defensa con argumentos y pruebas. “Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad”, escribió en su cuenta de X. “Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa”, agregó.

El Senado de Paraguay expuso los cargos y el presidente deberá comparecer este viernes (EP)
El Senado de Paraguay expuso los cargos y el presidente deberá comparecer este viernes (EP)

El mandatario sostuvo que su comparecencia responde a su responsabilidad de dar explicaciones ante la ciudadanía y no a una cuestión personal. “Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho”, afirmó.

También se comprometió a entregar la información que le soliciten las instituciones competentes para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades. “La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, expresó. Además, aseguró que quienes hayan infringido las normas deberán responder ante la Justicia.

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