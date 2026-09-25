Los beneficios que trae enamorarse después de los 70 años

¿La edad puede volver más seductora a una persona?

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¿La edad puede volver más seductora a una persona? Envejeciendo, ¿somos más o menos exigentes en materia de amor? ¿Se puede descubrir el amor verdadero en el otoño de la vida?

Patricia Delahaie, coach y autora de Cómo conocer a la persona adecuada, asegura que el solo hecho de enamorarse a esta edad ya es maravilloso, incluso sin reciprocidad, pero si la hay, mucho mejor. “Cuando ya no se lo creía posible, es extremadamente agradable experimentar de nuevo esta emoción que ya es en sí misma una gran alegría”, dice en un artículo de Notre Temps.

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Entre los muchísimos beneficios del enamoramiento, el artículo enumera: estar de mejor talante, sentir ganas de enfrentar todos los desafíos y superarse para dar lo mejor de sí mismo, sentirse psicológicamente renovado, más vivo y más valorado.

Todas estas son ventajas más importantes aun cuando se tiene una edad avanzada y el porvenir se presenta limitado; sin mencionar que la imagen que devuelve el espejo no es la de nuestros mejores tiempos. “De pronto, la imagen de desvalorización de la vejez que da la sociedad, se ve desmentida por la llegada del amor”, dice Delahaie. Se descubre con sorpresa que todavía se puede seducir.

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La llegada del amor borra la mirada de desvalorización que la sociedad suele tener de la vejez

“De jóvenes, gustamos por un cuerpo hermoso y un rostro encantador”, dice la coach, citada por Notre-Temps. Pero éstos son efímeros. En cambio, al envejecer, somos seductores por “buenas razones”, como “saber amar y saber entusiasmarse”. “El optimismo y la alegría de vivir es lo que nos hace atractivos”, asegura.

En la juventud, el amor viene con más exigencias. La fidelidad, el compartir las tareas cotidianas, el comprometerse en el cuidado de los hijos, el mantenimiento de un hogar. “De grandes, disfrutamos simplemente de la felicidad de amar y ser amados; las exigencias disminuyen”, dice la coach, que también se permite la ironía, señalando que, a esa edad, no hay riesgo de que la pareja “vaya a buscar algo a otro lado”; en cambio, la amenaza es el ACV o la crisis cardíaca.

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Con realismo, Delahaie sostiene que la misma edad nos protege en parte de sufrir por amor. “Hay tanto agradecimiento a la vida cuando el amor llega, que éste es vivido como un paréntesis fascinante, salvo por el temor de la pérdida por la muerte. Hay menos inversión y menores esperanzas en cuanto a la duración pero el disfrute es mucho mayor”.

El amor senior es como un paréntesis fascinante

Enamorarse a los 65, 75 u 80 no se parece a cómo se vive el amor a los 20 años. Según el sitio Alwaysvalentine, a esas edades las elecciones son más razonadas y cada uno conoce mejor sus límites. Sin embargo, la emoción que se experimenta es bien real.

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La experiencia, además, genera bienestar psíquico, alimenta la confianza, el sentimiento de pertenencia y el deseo de cuidarse. El amor no sustituye los cuidados médicos ni otros vínculos familiares o de amistad, pero es una fuente de revitalización.

Claro que la prudencia nunca está de más. Compartir el tiempo y volver a relacionarse con otra persona, luego de un tiempo de soledad o de una pérdida —separación o viudez— puede ser inquietante y despertar temores, tales como si se estará a la altura de las circunstancias, si no son más los riesgos que las ganancias…

Estas cuestiones deben ser consideradas, pero no por ello hay que renunciar a la experiencia, sobre todo no hacerlo por el argumento de la edad.

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El preconcepto social sigue relacionando el amor y el deseo con la juventud. A los adultos mayores se los pone siempre en el rol de padres, de abuelos, de personas a las que hay que cuidar, pero por lo general no como enamorados. Una imagen que con frecuencia ellos mismos terminan por internalizar.

Beneficios del amor senior

El enamoramiento genera emociones positivas. Al comienzo de una relación, se activa la atención, la curiosidad y la imaginación. Por caso, el hecho de tener una cita o una salida, lleva a elegir atuendo, arreglarse, renovarse. En general, un nuevo vínculo afectivo es una motivación para cuidar más la apariencia, ejercitarse, bajar de peso, etcétera. Estos impulsos pueden parecer superficiales, pero tienen efectos profundos.

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Alwaysvalentine cita un artículo de Thomas Esch y George Stefano, titulado Love promotes health, (El amor promueve la salud) publicada en PubMed, que describe la relación entre el amor, los circuitos cerebrales de la motivación y la regulación del estrés. El amor no es medicamento pero las experiencias afectivas placenteras inciden en el bienestar general y refuerzan la autoestima.

Una relación amorosa significa presencia, escucha, afecto y la sensación de que se puede confiar en alguien. No es una garantía contra todas las dificultades pero ayuda a atravesarlas de mejor modo y con respaldo.

Current Opinion in Psychology publica un artículo que subraya la existencia de un vínculo recíproco entre relación afectiva y salud mental, y los efectos se multiplican cuando mayor es el compromiso y la calidad de la relación.

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También la intimidad física tiene efectos en el bienestar; claro que la sexualidad tomará las formas que convengan a cada pareja, siendo lo esencial el respeto y la confianza.