¿Tiene usted la salud suficiente para envejecer en su propio hogar?

Mantener la independencia en casa con la edad requiere evaluar capacidades físicas, cognitivas y sociales para vivir en la vivienda propia con seguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Envejecer en casa de manera segura requiere conservar determinadas capacidades y contar con apoyos acordes a las necesidades de cada etapa. La pérdida de autonomía no siempre aparece de forma repentina. Puede expresarse en dificultades para organizar la medicación, desplazarse por una escalera, preparar alimentos o sostener las tareas domésticas. Por eso, el envejecimiento saludable también implica anticipar cambios posibles y revisar con regularidad si el hogar, la salud y la red de apoyo continúan siendo suficientes.

Una guía de Harvard plantea que la vida independiente depende de habilidades cognitivas, fuerza, flexibilidad, equilibrio, resistencia y conexión social. Identificar debilidades en cualquiera de estas áreas permite conversar con profesionales de la salud y familiares antes de que una dificultad cotidiana se convierta en una situación de riesgo.

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Las señales para evaluar si la vida independiente sigue siendo posible

La capacidad de pensamiento es uno de los primeros aspectos a observar. Harvard Health indica que los olvidos ocasionales pueden ser esperables, pero advierte sobre cambios sostenidos en tareas como recordar la medicación, pagar facturas, elegir ropa, comprar alimentos, apagar la cocina o reconocer cuándo un producto se echó a perder. Si estas dificultades aumentaron durante el último año o los últimos dos años, la institución recomienda abordarlas con un médico.

La fuerza física, la flexibilidad y el equilibrio influyen en tareas diarias como levantarse, vestirse, cocinar y desplazarse por la vivienda (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fuerza física también condiciona la permanencia en el hogar. Levantarse de la cama, de una silla o del inodoro, llevar compras, cocinar, abrir puertas o trasladar ropa a la lavadora forman parte de la rutina diaria. Los profesores de la entidad señalan que una debilidad que limite esas actividades puede requerir una evaluación profesional para definir un programa de fortalecimiento adaptado o incorporar asistencia en el domicilio.

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La flexibilidad y el equilibrio completan esta evaluación. De acuerdo con la casa de estudios, la rigidez en manos, hombros, cuello, caderas, rodillas o tobillos puede dificultar el aseo, el vestido, el alcance de objetos y los desplazamientos. A su vez, tropezar con frecuencia o apoyarse en los muebles para caminar pueden ser señales de alteraciones del equilibrio que merecen consulta médica, ya que pueden vincularse con el envejecimiento, problemas del oído interno, presión arterial baja o enfermedades neurológicas.

La resistencia resulta relevante cuando el cansancio limita subir escaleras, recorrer una vivienda amplia o realizar tareas domésticas. Harvard Health sostiene que una baja tolerancia al esfuerzo puede relacionarse con problemas cardíacos o pulmonares, aunque también con falta de condición física, por lo que plantea la necesidad de distinguir cada situación con acompañamiento médico.

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Los cambios sostenidos para recordar la medicación, pagar facturas o apagar la cocina pueden indicar que la autonomía en casa necesita revisión médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dimensión social forma parte de la autonomía. El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos indica que vivir en casa puede apoyarse en familiares, amistades, vecinos, cuidadores profesionales y servicios comunitarios. La disponibilidad de alguien para colaborar con compras, traslados, administración de dinero, higiene o gestiones de salud puede determinar si una persona mantiene una vida independiente con seguridad.

Los datos de una Encuesta Nacional sobre Envejecimiento Saludable de la Universidad de Michigan muestran la distancia entre el deseo de permanecer en el hogar y la planificación concreta. El 88% de los adultos estadounidenses de entre 50 y 80 años consideró importante seguir en su vivienda el mayor tiempo posible, pero apenas el 15% afirmó haber pensado mucho en las modificaciones que podría necesitar para lograrlo.

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Adaptar la vivienda ante la debilidad

Cuando aparece una dificultad, el primer paso consiste en revisar el entorno cotidiano. El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento recomienda observar cada habitación para detectar riesgos inmediatos, como barandas flojas, mala iluminación o elementos que obstaculicen el paso. También sugiere reevaluar periódicamente la seguridad de la vivienda, ya que las necesidades pueden modificarse con el tiempo.

Las adaptaciones en la vivienda, como mejorar la iluminación, retirar obstáculos, sumar barras de apoyo y usar tecnología de seguridad, ayudan a sostener la autonomía en casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las adaptaciones deben responder al tipo de limitación. Harvard Health propone, ante dificultades de memoria u organización, reducir el número de objetos y opciones disponibles, usar listas y horarios, etiquetar cajones y armarios, y automatizar pagos si esa herramienta resulta adecuada. Cuando existe menor flexibilidad, la fuente recomienda reubicar vasos, platos y otros artículos de uso frecuente en estantes bajos, además de considerar elementos de asistencia para vestirse.

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En materia de prevención de caídas, la Cleveland Clinic identifica al baño, los pasillos y las escaleras como zonas que requieren atención específica. La institución aconseja retirar alfombras y objetos que generen tropiezos, reforzar la iluminación y colocar barras de apoyo en el baño. También menciona superficies antideslizantes, sillas de ducha y asientos de inodoro elevados entre las alternativas que pueden facilitar la movilidad, según las condiciones de cada persona.

El diseño de la vivienda puede requerir decisiones de mayor alcance. La Universidad de Michigan registró que el 88% de las personas encuestadas tenía baño en la planta principal y el 78% contaba con dormitorio en ese nivel. Sin embargo, solo el 19% informó tener entradas sin escalones o con rampas, y el 7% tenía duchas sin barreras. Estas características adquieren importancia si en algún momento se necesita utilizar un andador o una silla de ruedas.

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Las herramientas tecnológicas pueden complementar, pero no reemplazar, los apoyos personales. Según la Universidad de Michigan, el 49% de los adultos mayores consultados tenía al menos un dispositivo inteligente para el hogar, aunque menos del 10% contaba con sistemas diseñados para la seguridad, como alarmas para cocinas, detectores de fugas de agua, pastilleros inteligentes o mecanismos de respuesta ante emergencias.

La planificación también incluye conversar sobre recursos y responsabilidades. El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento aconseja hablar con familiares, amigos y cuidadores sobre las formas de apoyo disponibles, informarse sobre servicios domiciliarios y considerar cómo las enfermedades crónicas pueden afectar la movilidad o el autocuidado. Esa revisión permite que las decisiones sobre continuar en el hogar se actualicen según cambien la salud, las condiciones de la vivienda y la red de acompañamiento.

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