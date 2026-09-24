Generación Silver

The Shift Report: la nueva longevidad impacta en el mundo laboral, pero la adaptación de las organizaciones está rezagada

La vida activa extendida requiere nuevas soluciones de aprendizaje y ajustes institucionales para acompañar trayectorias laborales más complejas

The Shift Forum
Andrea Falcone, directora de The Shift, organización que realizó su Forum anual recientemente, para debatir acerca de las adaptaciones de la sociedad al cambio demográfico (foto: Adrián Escandar)
Guardar

En el marco de la segunda edición de The SHIFT Forum convocado en torno al eje “Del cambio demográfico al desafío demográfico: cómo construir organizaciones más resilientes”.

El Reporte final resume los sectores que requieren preparación para adaptarse a los cambios demográficos que está experimentando la sociedad.

PUBLICIDAD

Entre ellos, destaca el capítulo dedicado al trabajo, las carreras y el propósito.

Es evidente que la nueva longevidad altera el trabajo y obliga a revisar la vida laboral.

Una vida más extensa modifica la duración de las carreras, la organización del empleo y la preparación necesaria para sostener más años de actividad, sostiene The SHIFT Report. También plantea ajustes en el aprendizaje continuo, trayectorias menos lineales y cambios en la forma en que empresas y sistemas acompañan el trabajo a lo largo del tiempo.

The SHIFT presenta esos cambios como una transformación de fondo en la relación entre edad, empleo y tiempo de trabajo. Su idea central es que los esquemas laborales pensados para vidas más cortas dejan de encajar cuando las personas permanecen activas durante más años.

PUBLICIDAD

Esa presión alcanza tanto a las carreras individuales como a la estructura general del empleo. La longevidad no debe ser vista como un dato aislado, sino como un factor que obliga a revisar cómo se entra, se permanece y se progresa en el trabajo.

Cuatro personas adultas en una oficina. Hay una mesa con documentos, gráficos y una taza. Una mujer de pie sostiene un portapapeles y escribe
La longevidad ya no es un dato aislado, sino un factor que obliga a revisar cómo se ingresa, se permanece y se progresa en el trabajo

Qué adaptaciones exige la nueva longevidad en el trabajo

El eje de respuesta que recoge el informe pasa por ajustar las capacidades y la formación a trayectorias más largas. Eso implica preparar a las personas para actualizar conocimientos en distintas etapas de su vida laboral.

También los empleadores y los marcos institucionales deben adaptarse. El ajuste no recae solo en el trabajador, sino también en organizaciones y sistemas que deben acomodarse a carreras menos rígidas y más extensas.

En ese planteamiento, las soluciones no aparecen como medidas únicas, sino como cambios repartidos entre varios actores.

Cómo cambia la vida laboral con más años de actividad

En cuanto a las trayectorias profesionales, la vida laboral deja de responder a un recorrido uniforme y pasa a exigir transiciones, pausas, reaprendizajes o reacomodos si así lo requiere el nuevo ciclo de trabajo.

Ese cambio alcanza la preparación de las instituciones que rodean el empleo. El desafío radica en crear condiciones que permitan extender la actividad sin mantener intactos modelos diseñados para otra expectativa de vida.

The Shift Forum
The Shift Forum: debate en torno al desajuste entre el cambio demográfico y la realidad organizacional del trabajo

La tesis de The Shift Report es que vivir más no solo alarga el tiempo de trabajo, sino que cambia su forma. La adaptación deja de ser un ajuste marginal y pasa a formar parte de la arquitectura misma de la vida laboral.

Durante 2026, THE SHIFT realizó un relevamiento entre una 130 organizaciones de diferentes áreas de actividad y de varios países, para ver cómo perciben y cómo responden al cambio demogréfico. En lo concerniente a las carreras extendidas y a los cambios acelerados en el mundo del trabajo, la encuesta muestra “una tensión clara: el aprendizaje y la flexibilidad avanzan, pero el rediseño estructural de las carreras y la planificacion del talento futuro todavía estan mas rezagados”, dice el reporte.

Otra conclusión es que se aprende más pero no se resideñan tanto las carreras. Por caso, 53,3% de los consultados declara un alto desarrollo del aprendizaje permanente y de la adaptación a las nuevas tecnologías; un porcentaje menor, 44,2%, tiene tayectorias laborales flexibles, y sólo el 35%, carreras diseñadas de acuerdo a la evolución de las capacidades.

De esto, dice el informe, se desprende una clara progresión. Es decir, “las organizaciones avanzaron primero en formar, luego en flexibilizar y bastante menos en rediseñar la arquitectura de carrera”. Y advierte: “Capacitar y ofrecer flexibilidad son respuestas necesarias, pero no alcanzan para trayectorias más largas, diversas y menos lineales. El cambio real aparece cuando también se revisan los recorridos profesionales, la movilidad y las transiciones”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La formación continua y la adaptación a nuevas tecnologías está contemplada en una mayoría de empresas y organizaciones, pero la edad sigue siendo una limitante a la hora de contratar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lo que concierne a la inteligencia artificial, THE SHIFT señala que las organizaciones “incorporan rápidamente una de las grandes transformaciones que redefinen el trabajo, pero son muchas menos las que anticipan cómo la otra —el cambio demográfico— modificará la disponibilidad de talento y las capacidades que van a necesitar”.

Insiste entonces en una conclusión previamente formulada: “La tecnología ya está transformando el trabajo: la planificación de la fuerza laboral futura todavía corre detrás.

Finalmente, en lo que hace a la edad, aunque las carreras se extienden, en la contratación sigue habiendo un límite etario. Un 82,5% de las organizaciones encuestadas contrató menos de 5% de personas de más de 50 años, o ninguna.

La conclusión es obvia: aunque la mayor esperanza de vida, la longevidad saludable, extiende las trayectorias laborales, “la contratación sigue concentrada en edades más tempranas”.

Por lo tanto, dice THE SHIFT, “el desafío no es solo retener a quienes ya están dentro: es que la posibilidad de iniciar una nueva etapa profesional siga abierta durante toda la trayectoria”.

Una carrera profesional más extendida requiere de un mercado laboral que no discrimine por edad. Sólo un sistema de reclutamiento que no excluya a los silvers, evitaría el desaprovechamiento de talento y facilitaría la reconversión de los trabajadores más veteranos.

Temas Relacionados

Longevidad LaboralThe Shift ReportTrayectorias ProfesionalesAprendizaje ContinuoAndrea FalconeCambio demográficoNueva longevidadFormación continua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Tiene usted la salud suficiente para envejecer en su propio hogar?

Una revisión de las capacidades físicas, cognitivas y sociales permite anticipar qué apoyos y cambios pueden necesitarse para permanecer en una vivienda propia con seguridad

¿Tiene usted la salud suficiente para envejecer en su propio hogar?

"El cuerpo responde a los patrones, no a los picos": la filosofía del médico que cambió urgencias por la longevidad

Eliopoulos fundó Longevity Health tras más de una década en el sistema sanitario convencional. Su meta es que este modelo de prevención personalizada llegue, algún día, a cualquier paciente en Estados Unidos.

"El cuerpo responde a los patrones, no a los picos": la filosofía del médico que cambió urgencias por la longevidad

Qué barreras financieras enfrentan los mayores de 60 años en Argentina y por qué podrían constituir discriminación institucional

Fraudes digitales dirigidos, límites de edad en hipotecas y créditos con costos superiores al 400% anual. Una abogada de la UBA explica qué derechos amparan a más de 7 millones de personas

Qué barreras financieras enfrentan los mayores de 60 años en Argentina y por qué podrían constituir discriminación institucional

La fruta que los neurólogos recomiendan para cuidar el cerebro después de los 50 años

Especialistas en neurología e investigaciones clínicas señalan a un fruto con alta concentración de polifenoles como el aliado más eficaz contra el deterioro cognitivo en la mediana edad, incluido el Alzheimer

La fruta que los neurólogos recomiendan para cuidar el cerebro después de los 50 años

Guardar el legado antes de que desaparezca: el dispositivo creado por dos jóvenes para preservar los recuerdos de los mayores

Dos amigos españoles desarrollaron el proyecto mientras preparaban sus trabajos de fin de grado. Lo que comenzó como una idea académica se transformó en un equipo probado por 50 personas antes de su lanzamiento oficial

Guardar el legado antes de que desaparezca: el dispositivo creado por dos jóvenes para preservar los recuerdos de los mayores

DEPORTES

El tenso ida y vuelta entre una figura mundial y un periodista: "Estás un poco malhumorado"

El tenso ida y vuelta entre una figura mundial y un periodista: "Estás un poco malhumorado"

Buenos Aires Challenger: Mena y Kicker pasaron a cuartos y Comesaña sufrió una sorpresiva eliminación

Ricardo Gareca sentenció que “se acabó lo de los cinco grandes” en el fútbol argentino: los dos clubes que propone agregar

Argentina suma 209 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo está en el ranking

El video que sorprendió a todos: la respuesta de los jugadores de un club francés al elegir a su favorito para el Balón de Oro

TELESHOW

La inesperada pelea de Guillermo Coppola con Marcela Tauro: “Susana empezó con el ‘Shock’ y Wanda con un calzoncillo”

La inesperada pelea de Guillermo Coppola con Marcela Tauro: “Susana empezó con el ‘Shock’ y Wanda con un calzoncillo”

La desilusión de Mario Pergolini luego de que Mora Bianchi rechazara uno de sus regalos: "¿No te gustó?"

El choque de Jimena Barón con el Puma Rodríguez al aire en Es mi sueño: “Estoy cansada”

La firme postura que tomó Daniela Celis frente a la denuncia por abuso sexual contra Thiago Medina

Wanda Nara compartió la foto oficial de MasterChef Celebrity a días del estreno: la reacción de los participantes

INFOBAE AMÉRICA

Las lluvias que golpearon dos escuelas de Guatemala: un techo colapsado en Chiquimula y drenajes reventados en Sacatepéquez

Las lluvias que golpearon dos escuelas de Guatemala: un techo colapsado en Chiquimula y drenajes reventados en Sacatepéquez

“Se tiene que terminar con esa dictadura sangrienta ”: Milei ante la crisis que atraviesa Cuba

República Dominicana: Esposa del merenguero Julián Oro Duro le sirvió de comer a dos de sus presuntos asesinos antes del ataque

Nicaragua eleva 15.6% sus exportaciones a USD 5,132 millones en el primer semestre

Presidente panameño José Raúl Mulino llama a la Organización de Naciones Unidas a “retomar el liderazgo”