María Eugenia Ritó le respondió a Majo Martino y apuntó contra Karina Jelinek: “Hacían fiestas en Nordelta”

María Eugenia Ritó consideró una falta de respeto una expresión de Majo Martino referente a su condición personal (Video: LAM, América TV)

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María Eugenia Ritó profundizó en LAM (América TV) el cruce que mantiene con Majo Martino desde que un comentario de Yanina Latorre sobre un viaje a Miami desencadenó una serie de mensajes privados cargados de reproches entre ambas figuras del espectáculo. Consultada por Ángel de Brito sobre el origen de la pelea, la exvedette explicó que todo comenzó cuando opinó sobre un video en el que Latorre cuestionaba a Martino en el ciclo SQP (América TV).

“Yo opiné sobre el video que ustedes pusieron, que Yanina le comenta a ella”, relató Ritó al aire, y remarcó que, como figura del espectáculo, se considera habilitada para expresar su punto de vista sobre cualquier tema. “Opina hasta un hater, doña Rosa, todo el mundo opina. Y yo soy una persona del espectáculo y muy consagrada”, sostuvo, antes de referirse al comentario de Martino que, según explicó, desató el enfrentamiento.

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La frase que generó la mayor tensión entre ambas fue la referencia de Martino a una “condición” que, según Ritó, podía interpretarse de dos maneras distintas. “Se puede referir a un tema de salud o un tema que uno trabajó una prostitución. Lo sentí más como por el lado del trabajo, de la prostitución”, explicó la exvedette sobre cómo había leído esa expresión, que consideró una falta de respeto hacia su persona.

La panelista y la actriz protagonizaron una pelea en redes sociales (Video: El Ejército de la Mañana-Bondi Live)

Consultada por De Brito sobre los motivos de su enojo, María Eugenia defendió su trayectoria artística y remarcó que su ausencia actual de la pantalla responde a una decisión personal y no a una falta de oportunidades laborales. “Tengo una mega carrera, estoy mega consagradísima. A mí me siguen llamando. Yo tengo un tema, un motivo por el cual ahora no estoy trabajando, pero mi idea es que me estoy preparando para volver”, explicó, y agregó que evalúa además incursionar en el mundo del streaming.

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El conductor de LAM intentó reconstruir el origen del enfrentamiento y le preguntó de manera directa por qué había reaccionado con semejante intensidad ante lo que definió como “un chiste de Yanina, malo, quizás”. Ritó respondió que, a su entender, la agresiva había sido Martino y no ella. “Ella a mí no me tendría que haber respondido. La que levantó la tapa para que yo hablara”, sostuvo, y agregó que la panelista debía hacerse cargo de las consecuencias de su comentario inicial.

En medio de la entrevista, la exvedette introdujo un dato que no había circulado hasta ese momento y que involucró directamente a otra figura del medio. “Hoy a mí me llamó mucha gente, pero me llamó una persona en especial”, adelantó Ritó, antes de aclarar en varias oportunidades que se trataba de una versión que le habían contado y que no podía confirmar. “Yo no lo sé, chicos, si es verdad. A mí me lo contaron”, repitió en distintos tramos de la nota.

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María Eugenia Ritó reprodujo al aire del programa LAM versiones sobre un supuesto vínculo pasado entre Majo Martino y Karina Jelinek

La versión que Ritó decidió compartir al aire vinculó a Martino con Karina Jelinek, sobre quien afirmó haber recibido información de un supuesto vínculo sentimental del pasado. “¿Vos sabías que ella salía con Jelinek, que eran novias?”, relató que le habían preguntado, para luego avanzar con una acusación de mayor gravedad. “Hacían fiestas en Nordelta, invitaban a amigos y después, como los tenían filmados, los amenazaban a las mujeres diciendo que iban a mostrar el video si no les pagaban”, sostuvo la exvedette, siempre remarcando que se trataba de un relato ajeno y no de una afirmación propia.

De Brito le señaló de inmediato la gravedad de lo que estaba narrando y le advirtió sobre las posibles consecuencias legales de reproducir ese tipo de versiones sin sustento. “Pero pará, entonces vos, con todo esto que estás contando, estás acusando de un delito a las dos, a Jelinek y a Majo”, le remarcó el conductor, a lo que Ritó insistió en desligarse de cualquier responsabilidad. “Yo no lo estoy acusando. A mí me contaron, estoy diciendo. Yo no sé si es verdad o no, en potencial”, repitió.

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Ante los cuestionamientos del panel por la falta de sustento de sus dichos, la exvedette se mostró molesta y comparó su forma de opinar con la que despliegan los propios periodistas del ciclo. “Así como ustedes hablan y opinan de la gente, yo hablo de lo que tengo ganas de hablar”, cerró Ritó, en un tramo en el que De Brito le pidió explícitamente que no arrastrara al programa a un conflicto legal ajeno.

El cruce original entre ambas figuras había comenzado días antes en redes sociales, luego de que Latorre cuestionara al aire de SQP un viaje de dos días que Martino realizó a Miami junto a Evangelina Anderson. Ritó se sumó entonces a las dudas planteadas por la conductora con un mensaje en el que insinuó que el viaje no habría tenido fines estrictamente laborales, lo que derivó en un intercambio de mensajes privados entre ambas que subió rápidamente de tono y que finalmente decantó en la entrevista concedida por Ritó en LAM.

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