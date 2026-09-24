"El cuerpo responde a los patrones, no a los picos": la filosofía del médico que cambió urgencias por la longevidad

Vassily Eliopoulos sostiene que la constancia en hábitos sencillos favorece la salud a largo plazo más que los cambios radicales breves.

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El médico Vassily Eliopoulos, cofundador y director médico de Longevity Health, sostuvo que la constancia en hábitos sencillos puede aportar más a la salud a largo plazo que los cambios radicales aplicados durante pocas semanas. Su planteamiento busca evitar que dieta, ejercicio, sueño, peso y manejo del estrés se conviertan en metas simultáneas imposibles de sostener.

El especialista advirtió que uno de los errores más frecuentes es “tomarse demasiadas cosas demasiado en serio a la vez”. La acumulación de objetivos puede generar una presión que termina por dificultar la continuidad de las conductas saludables.

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“La constancia a lo largo del tiempo supera siempre a la intensidad a corto plazo”, afirmó Eliopoulos, citado por El Confidencial. Su idea central es que el organismo responde a los patrones repetidos y no a los esfuerzos extremos y breves: “El cuerpo responde a los patrones, no a los picos”.

Diez minutos diarios contra los retos de 30 días

El médico ilustró esa diferencia con un ejemplo sobre la sensibilidad a la insulina. “La persona que camina diez minutos después de cenar todas las noches durante un año ha hecho más por mejorar su sensibilidad a la insulina que aquella que ha seguido dos veces un reto de alimentación saludable durante 30 días y ha abandonado en ambas ocasiones”, explicó.

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El doctor Vassily Eliopoulos

Eliopoulos no plantea que la alimentación equilibrada o el ejercicio carezcan de importancia. Su énfasis está puesto en la repetición: una modificación pequeña sostenida durante meses o años puede acumular más beneficios que un hábito perfecto mantenido apenas unas semanas.

Dormir un poco mejor, caminar cada día o introducir cambios graduales en la alimentación forman parte de los objetivos que propone. La recomendación es establecer metas realistas y progresivas, sin convertir la salud en una carrera por resultados inmediatos.

La trayectoria de Eliopoulos combina la medicina de emergencia con el interés por la prevención y la medicina regenerativa. Estudió Neurociencia con honores en Trinity College y luego fue voluntario del Cuerpo de Paz en las Islas Salomón, donde enseñó en una escuela secundaria y colaboró con la Organización Mundial de la Salud en programas de control de malaria y filariasis.

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Más tarde cursó Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Cornell, en Nueva York. Completó su formación de posgrado en Cirugía General y Medicina de Emergencia en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Colorado y el Centro Médico de Denver Health.

Está certificado en Medicina de Emergencia y es integrante de la Sociedad Estadounidense de Médicos Intervencionistas del Dolor. Tras más de una década dentro del sistema sanitario tradicional, concluyó que ese modelo se enfocaba en atender enfermedades ya declaradas y decidió orientar su trabajo hacia la prevención, la optimización de la salud y el alargamiento de la vida saludable.

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Caminar diez minutos después de cenar cada día puede mejorar la sensibilidad a la insulina más que retos alimentarios abandonados.

El agotamiento que impulsó un cambio profesional

Hace una década, Eliopoulos atravesaba un turno nocturno en la sala de emergencias de un centro de trauma y accidente cerebrovascular de nivel uno en Colorado. Se sentía agotado y atendía a varios pacientes cuya supervivencia hasta la mañana le preocupaba.

Durante aquella guardia recibió a una mujer con tos que buscaba respuestas para un problema crónico sin diagnóstico. La paciente no podía dormir y había llegado a urgencias a las 2:00, frustrada después de que ningún especialista lograra ayudarla.

El médico consideró que no tenía una solución para ofrecerle: ella ya se había realizado los estudios que habría recomendado y la atención de emergencia no podía sustituir una consulta especializada. La discusión se volvió tensa, y Eliopoulos comprendió que necesitaba encontrar una salida saludable para la ira y el desgaste que acumulaba.

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Al día siguiente buscó la manera de retomar la lucha, una disciplina que practicaba desde joven. Había sido campeón estatal en la escuela secundaria y capitán de los equipos de lucha de su escuela y universidad; poco después empezó a entrenar jiu-jitsu en el Easton Training Center de Boulder.

La práctica física le ofreció una vía para canalizar esa energía, pero también modificó su visión sobre su carrera. En una aparición en el Easton Community Podcast, definió esa experiencia como “fundamental” y explicó que la comunidad del jiu-jitsu lo llevó a preguntarse: “Si no te gusta lo que haces, ¿por qué hacerlo?”.

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Eliopoulos describía su empleo en urgencias como unas “esposas doradas”. El grupo de médicos del que formaba parte crecía, tenía éxito y le ofrecía una trayectoria profesional estable, pero su salud mental y su vida familiar se resentían.

En 2017 dejó el servicio de emergencias junto a otro médico de su grupo y fundó Rocky Mountain Regenerative Medicine. La nueva consulta ofrecía tratamientos regenerativos y orientación integral, con una atención personalizada centrada en el bienestar en lugar de la respuesta inmediata ante cuadros potencialmente mortales.

El médico advierte que acumular objetivos de dieta, ejercicio, sueño, peso y estrés puede dificultar la continuidad de conductas saludables.

“Para ser claro, habría estado mejor económicamente si me hubiera quedado en el sistema”, reconoció. Consideró, sin embargo, que el cambio le aportó otras formas de bienestar y más tiempo de calidad con su familia.

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La prevención como eje de Longevity Health

El entrenamiento de jiu-jitsu también lo acercó a una sensación de concentración plena, que luego vinculó con la meditación. Eliopoulos sostiene que el ejercicio puede ser una forma saludable de canalizar emociones, aunque cree que también puede utilizarse para distraerse de ellas.

Su enfoque posterior consistió en reconocer las emociones intensas, convivir con ellas y preguntarse qué pueden enseñar. Esa búsqueda personal coincidió con su interés por las nuevas áreas de la ciencia de la salud.

Antes de abrir Rocky Mountain Regenerative Medicine, escuchó hablar de tratamientos con células madre a través de compañeros de entrenamiento. Al asistir a su primera conferencia sobre el tema, le sorprendió que una alternativa que consideraba prometedora estuviera tan alejada de la medicina convencional.

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Eliopoulos afirma que, ante la novedad de la medicina regenerativa y centrada en la longevidad, tuvo que desarrollar buena parte de su propia formación. Tras una lesión, se aplicó terapia con células madre y pasó a estudiar tratamientos que incluyen células madre intravenosas, péptidos y sustancias psicodélicas.

Su práctica actual, Longevity Health, reúne y analiza datos de salud de cada miembro para identificar los factores que, según su criterio, permiten optimizar el bienestar y prolongar los años de vida saludable. Sus servicios están diseñados como un paquete integral para pacientes de alto poder adquisitivo.

El objetivo declarado de Eliopoulos es que este tipo de atención sea más accesible y asequible, hasta convertirse en una práctica habitual del sistema sanitario de Estados Unidos. Considera que ese horizonte puede tardar décadas y anticipa un próximo salto cuántico en la extensión de la vida humana.