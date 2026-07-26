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Estados Unidos e Irán buscan retomar el alto el fuego mientras se discute un acuerdo sobre el estrecho Ormuz

El director de comunicaciones la Casa Blanca, Steven Cheung, sostuvo que el presidente estadounidense Donald Trump mantiene “todas las opciones sobre la mesa” en relación a la guerra. Por su parte, Irán anunció avances en las conversaciones con Omán sobre la navegación segura por la estratégica vía marítima

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Washington conversa con Teherán en busca de un nuevo acuerdo (Europa Press)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Washington conversa con Teherán en busca de un nuevo acuerdo (Europa Press)

La Casa Blanca afirmó el sábado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene “todas las opciones sobre la mesa” en relación a la guerra contra el régimen de Irán, luego de los informes de medios estadounidenses sobre un aplazamiento de los planes del mandatario respecto a la intensificación de las operaciones militares del Comando Central de EEUU (CENTCOM) en Medio Oriente.

El presidente Trump siempre ha sido coherente al afirmar que prefiere una solución diplomática, pero mantiene todas las opciones abiertas si Irán continúa con sus actividades terroristas en el estrecho de Ormuz o contra sus aliados”, declaró Steven Cheung, director de comunicaciones de la residencia presidencial, en diálogo con Fox News Digital.

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Cheung sostuvo que tras las sanciones que, según sus palabras, “paralizaron la economía de Irán” y 13 días consecutivos de bombardeos contra objetivos militares iraníes, “sería prudente que Irán buscara un acuerdo negociado“. ”De lo contrario, ya saben lo que sucederá”, sentenció.

El viernes, Trump aseguró que Washington y Teherán están negociando, aunque remarcó que, bajo su mirada, el régimen no está listo para un nuevo acuerdo que ponga fin a la guerra en la región. “A veces no quieren decir que quieren hacer un trato. Quieren ser los duros, pero sí quieren hacer un trato”, señaló.

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Según reportó este domingo la agencia Associated Press citando a un funcionario regional involucrado en los esfuerzos de mediación, tanto Washington como Teherán buscan reactivar un acuerdo de alto el fuego provisional y, para ello, mantienen negociaciones sobre un posible compromiso para gestionar el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz con menos restricciones a la navegación.

Se observan embarcaciones en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán (WANA vía REUTERS/Archivo)
Se observan embarcaciones en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán (WANA vía REUTERS/Archivo)

La fuente, que pidió anonimato por no estar autorizado a declarar públicamente sobre las conversaciones, señaló que la reciente pausa de los bombardeos del CENTCOM y las represalias iraníes contra países vecinos con presencia militar estadounidense representa “una señal positiva que ayuda a sus esfuerzos por reducir la tensión”.

De acuerdo con el medio, la propuesta en discusión contempla que Irán supervise el paso de buques por el estrecho de Ormuz, limitando las restricciones impuestas a la navegación internacional. Las conversaciones continúan en busca de una solución que satisfaga a ambas partes y disminuya el riesgo de escalada en la región.

No obstante, el CENTCOM detalló que el bloqueo naval impuesto a los puertos de Irán sigue vigente y que el Ejército estadounidense está “en estado de máxima alerta”. En ese sentido, el cuerpo militar que opera en Medio Oriente agregó que desvió 12 buques comerciales y desactivó dos embarcaciones por no cumplir con las restricciones.

Por su parte, Irán anunció el domingo que logró avances en las conversaciones con Omán sobre los mecanismos para garantizar una navegación segura en el estrecho de Ormuz, en medio del bloqueo de facto que mantiene el país persa sobre la vía marítima.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, habla durante una conferencia de prensa en Teherán (Europa Press/Archivo)
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, habla durante una conferencia de prensa en Teherán (Europa Press/Archivo)

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, explicó que el viernes y sábado se desarrollaron varias rondas de negociaciones en Teherán entre los viceministros de Asuntos Exteriores de ambos países.

“Ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre principios comunes y mecanismos operativos para gestionar el paso seguro de los buques en el estrecho de Ormuz, respetando al mismo tiempo los derechos soberanos de los dos estados ribereños”, indicó Baghaei.

El funcionario calificó las conversaciones como “útiles” y aseguró que “se lograron avances”, aunque detalló que la delegación omaní dejó la capital iraní el sábado por la tarde. Las “consultas técnicas y políticas entre ambas partes continuarán”, aseguró y subrayó que “por el momento, no ha habido ningún cambio en la situación del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz”. Por ende, el régimen mantiene el bloqueo sobre el estratégico paso marítimo en Medio Oriente.

(Con información de Associated Press)

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