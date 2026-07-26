Detuvieron en Chile al último ex militar condenado por el crimen del cantautor Víctor Jara durante la dictadura de Pinochet

Víctor Jara fue secuestrado y asesinado durante la dictadura de Augusto Pinochet (Archivo)

Las autoridades de Chile detuvieron el sábado al ex oficial del Ejército Nelson Haase Mazzei, último condenado que permanecía prófugo por el secuestro y homicidio del cantautor Víctor Jara tras el golpe de Estado de 1973. El Poder Judicial informó que el arrestado recibió una condena de 25 años y dos días de cárcel por el asesinato de Jara y por el secuestro, tortura y homicidio de Littré Quiroga Carvajal, entonces director general de Prisiones.

De acuerdo con medios locales, Haase Mazzei se encontraba oculto en una zona rural de la región de Los Lagos, a unos 850 kilómetros al sur de Santiago de Chile. La Corte Suprema chilena ratificó en 2023 la sentencia contra él y otros seis ex militares, responsables de uno de los crímenes más emblemáticos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

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Tras conocerse el fallo definitivo años atrás, el reciente detenido no se presentó voluntariamente para cumplir su sentencia. Otro de los condenados, Hernán Chacón Soto, se quitó la vida cuando la policía fue a notificarle la sentencia, mientras que Pedro Barrientos, señalado como autor del disparo final contra Jara, fue deportado en 2023 desde Estados Unidos, donde vivió oculto varios años.

Víctor Jara, referente de la “Nueva canción chilena” y militante del Partido Comunista, fue arrestado en la ex Universidad Técnica del Estado el 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe militar que derrocó al gobierno de Salvador Allende.

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El artista fue trasladado al entonces Estadio Chile —hoy Estadio Víctor Jara—, donde fue torturado junto a más de 5.000 prisioneros. Su cadáver apareció el 16 de septiembre cerca del Cementerio Metropolitano y fue reconocido por vecinos, quienes lo entregaron a su viuda, Joan Jara.

La viuda de Víctor Jara, Joan Jara (c), participa en el homenaje al cantautor chileno Víctor Jara y al director de prisiones Littré Quiroga, en las afueras del Cementerio Metropolitano en Santiago (Chile), en una fotografía de archivo (EFE/Sebastián Silva)

En diciembre de 2009, la justicia chilena ordenó la ex humación de los restos de Jara, que fueron sepultados nuevamente en un homenaje oficial en el que participó la entonces presidenta Michelle Bachelet. El régimen de Pinochet duró diecisiete años y, según cifras oficiales, dejó más de 40.000 víctimas, incluidos ejecutados, desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, y más de 3.200 opositores murieron a manos de agentes estatales.

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Cabe recordar que el 12 de noviembre de 2023 murió Joan Jara, la eterna compañera de Víctor Jara y quien por 50 años años luchó por verdad y justicia tras el asesinato del cantautor chileno a manos de militares, pocos días después del golpe de Estado. Su fallecimiento fue confirmado por el ex director de División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Ignacio Achurra.

“Con profunda tristeza me entero de la muerte de Joan Jara. Bailarina excepcional, coreógrafa, maestra de generaciones y compañera de Víctor Jara. Luchó, construyó y persiguió incansablemente justicia. Tuve la suerte de conocerla y la llevo en mi corazón. Vuela hermoso, paloma”, escribió en la red social X.

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Joan Jara fue docente, creó un centro de danza y en 2019 fue galardonada con el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales (EFE/Mario Ruiz/Archivo)

Británica de nacimiento, pero chilena de corazón y nacionalización, quien fuera esposa de Víctor Jara llegó a Chile a mediados de 1950 y en 2007 se le concedió la nacionalidad por gracia. Fue docente, creó un centro de danza y en 2019 fue galardonada con el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales.

Desde la muerte de su esposo, Joan dedicó gran parte de su vida a la defensa de los derechos humanos y a la búsqueda de la justicia por este crimen. Además creó la Fundación Víctor Jara, que busca difundir y promover el legado del artista.

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(Con información de EFE)