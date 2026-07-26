Guerra en Medio Oriente en VIVO | La Guardia Revolucionaria de Irán forzó la detención de seis buques en el estrecho de Ormuz

Para el 25 de julio, el Comando Central estadounidense había logrado apartar de su ruta a doce barcos comerciales que intentaban atravesar el bloqueo.

El territorio iraní pasó la madrugada de este domingo sin registrar bombardeos aéreos estadounidenses, mientras en Washington la administración del presidente Donald Trump mantiene en pausa una guerra que se aproxima a su quinto mes. En medio de la incertidumbre, Trump renovó las expectativas sobre el reinicio de las negociaciones con Teherán, tras casi dos semanas de bombardeos nocturnos consecutivos por parte del Comando Central de EEUU (CENTCOM).

La Guardia Revolucionaria de Irán declaró el domingo que forzó la detención de seis embarcaciones en el estrecho de Ormuz luego de emitir lo que calificaron como “firmes advertencias”. El cuerpo militar mantiene de facto un bloqueo en la vía marítima desde la reanudación de las hostilidades.

Además, el Teherán informó que se registraron avances en las conversaciones con Omán sobre mecanismos para garantizar la navegación segura en el estrecho de Ormuz, sin que se hayan producido cambios en el tráfico marítimo a través de la zona.

El Ejército de la república islámica también amenazó con que la guerra en Medio Oriente se extenderá si Estados Unidos decide seguir adelante con los ataques contra territorio iraní.