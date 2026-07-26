Guerra en Medio Oriente en VIVO | La Guardia Revolucionaria de Irán forzó la detención de seis buques en el estrecho de Ormuz

El territorio iraní pasó la madrugada de este domingo sin registrar bombardeos aéreos estadounidenses, mientras en Washington la administración del presidente Donald Trump mantiene en pausa una guerra que se aproxima a su quinto mes. En medio de la incertidumbre, Trump renovó las expectativas sobre el reinicio de las negociaciones con Teherán, tras casi dos semanas de bombardeos nocturnos consecutivos por parte del Comando Central de EEUU (CENTCOM).
La Guardia Revolucionaria de Irán declaró el domingo que forzó la detención de seis embarcaciones en el estrecho de Ormuz luego de emitir lo que calificaron como “firmes advertencias”. El cuerpo militar mantiene de facto un bloqueo en la vía marítima desde la reanudación de las hostilidades.
Además, el Teherán informó que se registraron avances en las conversaciones con Omán sobre mecanismos para garantizar la navegación segura en el estrecho de Ormuz, sin que se hayan producido cambios en el tráfico marítimo a través de la zona.
El Ejército de la república islámica también amenazó con que la guerra en Medio Oriente se extenderá si Estados Unidos decide seguir adelante con los ataques contra territorio iraní.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
La Casa Blanca afirmó el sábado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene “todas las opciones sobre la mesa” en relación a la guerra contra el régimen de Irán, luego de los informes de medios estadounidenses sobre un aplazamiento de los planes del mandatario respecto a la intensificación de las operaciones militares del Comando Central de EEUU (CENTCOM) en Medio Oriente.
La Guardia Revolucionaria iraní detuvo a seis embarcaciones en el estrecho de Ormuz
La Guardia Revolucionaria de Irán declaró el domingo que forzó la detención de seis embarcaciones en el estrecho de Ormuz luego de emitir lo que calificaron como “firmes advertencias”. Según la Armada del cuerpo militar, se estableció un “control total” sobre la estratégica vía marítima.
De acuerdo con el comunicado, los buques que violaron las instrucciones recibieron la orden de fondear tras desatender las advertencias iniciales. La autoridad iraní no precisó la nacionalidad de las embarcaciones ni los detalles del incidente, mientras mantiene la vigilancia sobre el tránsito en el estrecho.
Irán afirmó que avanzan las conversaciones con Omán sobre transporte marítimo en Ormuz
El régimen iraní informó este domingo que se registraron avances en las conversaciones con Omán sobre mecanismos para garantizar la navegación segura en el estrecho de Ormuz, sin que se hayan producido cambios en el tráfico marítimo a través de la zona.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, comunicó que el viernes y el sábado se celebraron varias rondas de reuniones en Teherán entre los viceministros de Asuntos Exteriores de Irán y Omán. “Ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre principios comunes y mecanismos operativos para gestionar el paso seguro de los buques en el estrecho de Ormuz, respetando al mismo tiempo los derechos soberanos de los dos estados ribereños”, declaró Baghaei.
El portavoz señaló que “las conversaciones fueron útiles y se lograron avances”, y precisó que la delegación omaní abandonó la capital iraní el sábado por la tarde, aunque “las consultas técnicas y políticas entre ambas partes continuarán”. Baghaei añadió que “por el momento, no ha habido ningún cambio en la situación del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz”.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo, Riley Barnes, condenó el sábado las ejecuciones de ciudadanos iraníes que participaron en protestas contra el régimen islámico y exigió la liberación de los presos políticos en ese país.
Kuwait negó su participación en los ataques estadounidenses contra Irán
El embajador de Kuwait en Estados Unidos desmintió un informes que afirmaban que el estado del Golfo Pérsico había enviado aviones de combate para atacar a Irán. Según la agencia oficial de noticias de Kuwait, la embajadora Sheikha Al-Zain Al-Sabah desestimó la noticia, calificándola de “totalmente infundada”.
“Afirmó que Kuwait no ha participado en ninguna operación militar contra Irán y no ha permitido el uso de su territorio, espacio aéreo o aguas territoriales para lanzar operaciones ofensivas”, decía el comunicado.
Kuwait firmó un acuerdo de 16.000 millones de dólares para la construcción de un oleoducto
La petrolera estatal de Kuwait, Kuwait Petroleum Corporation (KPC), firmó un acuerdo de infraestructura de oleoductos valorado en 16.000 millones de dólares con los fondos internacionales de capital privado Blackstone, KKR y Brookfield. La operación, anunciada el sábado, contempla un contrato de arrendamiento con opción de recompra sobre toda la red de oleoductos nacionales y de exportación de la compañía.
La inversión se produce en un contexto en el que las naciones del Golfo Pérsico, principales exportadoras de hidrocarburos, buscan incrementar su producción tras los recientes ataques iraníes y el cierre temporal del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio global de energía.