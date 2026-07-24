Generación Silver

Moverse para oír mejor: la actividad física cotidiana reduce el riesgo de pérdida auditiva

Datos de la Aging Brain Cohort reunieron registros de hábitos, mediciones de salud y evaluaciones auditivas. La autora principal propone un cambio de foco para cuidar la audición y la cognición al envejecer

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Una persona mayor con ropa deportiva camina por un sendero en un parque soleado. Su cabeza muestra una silueta de cerebro brillante.
Un estudio de la Universidad de Carolina del Sur halló que la actividad física cotidiana podría proteger a los adultos mayores frente a la pérdida auditiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio de la Universidad de Carolina del Sur halló que la actividad física cotidiana podría proteger a los adultos mayores frente a la pérdida auditiva, una relación que cobró peso porque el mismo análisis no encontró que la presión arterial sistólica, un indicador cardiovascular que suele aumentar con la edad, explicara ese deterioro.

La investigación se publicó en Scientific Reports y analizó datos de 150 adultos de entre 50 y 80 años que vivían en la comunidad. El equipo reunió mediciones cognitivas, físicas y auditivas, además de registros sobre actividades diarias, presión arterial y otros factores de salud y estilo de vida.

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Según la Universidad de Carolina del Sur, el trabajo fue desarrollado por investigadores del Departamento de Ciencias y Trastornos de la Comunicación junto con docentes de la Arnold School y de la universidad. El estudio se apoyó en datos de la Aging Brain Cohort, un proyecto del Aphasia Lab dirigido por el profesor de ese departamento y vicepresidente de investigación Julius Fridriksson.

Ilustración de un grupo diverso de adultos mayores haciendo ejercicios suaves, algunos de pie, otros sentados, en un salón luminoso con ventanas y plantas.
La investigación publicada en Scientific Reports analizó datos de 150 adultos de entre 50 y 80 años que vivían en la comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los participantes con mejores niveles de función física y mayor actividad en la vida diaria presentaron una menor probabilidad de pérdida auditiva. Según la autora principal, intervenir de manera directa sobre la actividad física, en lugar de depender únicamente del control de la presión arterial, podría ayudar a preservar la salud auditiva y cognitiva.

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La presión sistólica aumentó con la edad, pero no explicó la pérdida auditiva

El estudio sí confirmó una asociación entre envejecimiento y presión arterial. Cuanto mayores eran los participantes, más probable era que registraran valores más altos de presión.

Jean Neils-Strunjas, directora del Departamento de Ciencias y Trastornos de la Comunicación y autora principal del trabajo, explicó que “el envejecimiento se ha asociado desde hace mucho tiempo con disminuciones de las funciones físicas, sensoriales y cognitivas, y científicos y clínicos habían supuesto previamente que la salud cardiovascular era el factor subyacente común en estos descensos”.

Neils-Strunjas añadió que la investigación mostró que “, mientras que la función física parecía tener un efecto protector en el grupo que estudiamos, compuesto en su mayoría por mujeres con educación”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio reunió mediciones cognitivas, físicas y auditivas, junto con registros de actividades diarias, presión arterial y otros factores de salud y estilo de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio plantea que la actividad física puede ayudar a preservar la audición y la cognición

La publicación recogió una precisión de Neils-Strunjas: “Tomados en conjunto con la asociación positiva entre la función física y la audición, nuestros resultados indican que dirigir la atención directamente a la actividad física, en lugar de depender únicamente del manejo de la presión arterial, podría ayudar a preservar la salud auditiva y cognitiva”. También recomendó que cualquier persona con presión alta consulte a su profesional de salud.

La pérdida auditiva, recordó el medio universitario, es frecuente entre los adultos mayores y los audífonos siguen siendo la solución más habitual.

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