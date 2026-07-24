Guatemala busca ordenar el avance de la inteligencia artificial con un diagnóstico sobre transparencia e inclusión

Guatemala prioriza el uso responsable de la inteligencia artificial en su agenda tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso responsable de la inteligencia artificial es una de las prioridades emergentes en la agenda tecnológica de Guatemala. El país ha dado un nuevo paso para garantizar que el desarrollo de estas herramientas esté alineado con los derechos humanos y el bienestar social.

Esta medida se logró, luego de recibir un Informe de Evaluación de la Preparación para la Ética de la Inteligencia Artificial (RAM), elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Este documento fue entregado a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) como parte de una estrategia para fortalecer la gobernanza digital y promover una innovación ética.

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Un diagnóstico para el futuro ético de la IA en Guatemala

El RAM no solo evalúa la situación actual, sino que incorpora recomendaciones clave para orientar la adopción de la inteligencia artificial bajo criterios de ética, transparencia e inclusión. Según la Unesco, el informe busca convertirse en un referente que guíe a las autoridades nacionales en la formulación de políticas públicas robustas.

El documento insta a Guatemala a priorizar un enfoque centrado en las personas, donde el respeto a los derechos fundamentales y la protección de la ciudadanía ocupen el primer plano en cada fase del desarrollo tecnológico. Esto implica diseñar marcos regulatorios y estrategias que contemplen tanto los desafíos como las oportunidades de la transformación digital.

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La Unesco plantea que las políticas públicas sobre inteligencia artificial en Guatemala deben centrarse en las personas y proteger los derechos fundamentales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cooperación internacional y fortalecimiento institucional

Durante la reunión de entrega, representantes de la Unesco y la SIT intercambiaron perspectivas sobre la necesidad de fortalecer el ecosistema de innovación nacional. El diálogo subrayó que, para lograr un avance sostenido, es imprescindible fomentar el uso de herramientas tecnológicas que impulsen el crecimiento económico y social, sin sacrificar la protección de los derechos individuales.

En este sentido, la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la Unesco se destacó como un marco internacional de referencia. Este instrumento orienta a los Estados en la creación de políticas y estrategias que permitan maximizar los beneficios de la IA, reducir riesgos y promover una innovación responsable y sostenible.

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Compromiso del gobierno y articulación con actores estratégicos

Para la Superintendencia de Telecomunicaciones, la recepción del informe representa una oportunidad para profundizar la cooperación interinstitucional. El organismo valora la posibilidad de compartir experiencias y buenas prácticas con organismos internacionales especializados, lo que facilita identificar soluciones a los retos de la transformación digital.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de la SIT, reafirmó su compromiso de acompañar los esfuerzos para construir un entorno tecnológico confiable y orientado al bienestar de la sociedad. El enfoque del ministerio se centra en garantizar que la innovación no solo genere progreso económico, sino que también respete la dignidad y los derechos de la población.

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La reunión entre la Unesco y la SIT destacó la necesidad de fortalecer el ecosistema de innovación nacional sin afectar los derechos individuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala avanza así hacia un modelo de desarrollo digital que combina la modernización tecnológica con la responsabilidad social, situando a las personas como protagonistas de la evolución digital. El fortalecimiento de las capacidades institucionales y la colaboración con aliados estratégicos son considerados elementos clave para alcanzar este objetivo.

El informe de la Unesco, junto con el compromiso de las autoridades nacionales, marca un hito para la regulación y el uso ético de la inteligencia artificial en Guatemala. Con estos pasos, el país busca posicionarse como un referente regional en la promoción de una tecnología confiable y centrada en el ser humano.

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