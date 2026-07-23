Políticas laborales para amortiguar el golpe demográfico: las tres palancas que el FMI evalúa para las próximas décadas

El FMI señaló que la mejora de la salud en la vejez elevó el empleo, las horas trabajadas y los ingresos laborales de las personas mayores de 50 años.

El Fondo Monetario Internacional advirtió que el envejecimiento de la población ya redefine la economía mundial: aunque una mejor salud en la vejez puede sostener el empleo y la productividad, el crecimiento global se desacelerará y muchos países necesitarán más esfuerzo fiscal para estabilizar su deuda a medida que aumente la proporción de personas de 65 años o más.

Según el capítulo sobre la “economía plateada” del informe de perspectivas globales del organismo, World Economic Outlook, el aporte positivo del envejecimiento saludable sumaría alrededor de 0,4 puntos porcentuales por año al crecimiento del PBI mundial entre 2025 y 2050. Bajo las políticas actuales, el crecimiento medio anual del producto global sería 1,1 puntos porcentuales menor en 2025 a 2050 que en 2016 a 2018.

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El informe atribuye cerca de tres cuartas partes de esa desaceleración del período a las tendencias demográficas. Para el horizonte 2025-2100, esas fuerzas explican 1,1 puntos de una caída total de dos puntos en el crecimiento global.

La población mundial crecerá cada vez menos

De acuerdo con el FMI, el crecimiento de la población mundial bajará desde 1,1% anual, el ritmo previo a la pandemia de COVID-19, hasta un nivel prácticamente nulo entre 2080 y 2100. Al mismo tiempo, la edad promedio de la población global aumentaría 11 años entre 2020 y el final del siglo.

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El motor de ese cambio es doble: caída de la fecundidad y mayor longevidad. El resultado es una suba acelerada del peso de la población mayor de 65 años, un fenómeno que ya no queda restringido a las economías avanzadas y que se acelera también en mercados emergentes y países de ingresos medios.

El organismo señala que para 2035 todas las economías avanzadas y los mayores mercados emergentes habrán atravesado su “punto de inflexión demográfico”, definido como el momento en que la proporción de población en edad de trabajar empieza a caer. Para 2070, la mayoría de los países de bajos ingresos habrá pasado por una transición similar.

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Según el organismo, ese cambio implica menos oferta laboral, menor crecimiento del producto, más presión sobre los sistemas previsionales y más gasto en salud. También reduce el dinamismo de la innovación y la productividad cuando la población total crece más lentamente.

La mejora de la salud elevó empleo, horas trabajadas e ingresos

El dato que el informe presenta como contrapeso es que las personas no solo viven más, sino que en muchos casos llegan a edades avanzadas en mejores condiciones físicas y cognitivas. La expectativa de vida global aumentó cerca de cuatro años y medio en las últimas dos décadas, y la expectativa de vida saludable avanzó a un ritmo similar.

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El Fondo Monetario Internacional advirtió que el envejecimiento de la población desacelerará el crecimiento global y elevará la presión fiscal sobre la deuda.

Para medir ese fenómeno, el estudio utilizó microdatos de alrededor de 1 millón de personas en 29 economías avanzadas y doce emergentes entre 2000 y 2022, además de un modelo que cubre 69 economías, equivalentes a cerca de 2/3 del producto y de la población mundial. En el análisis de salud y mercado laboral, se trabajó con encuestas de personas de 50 años o más en 41 economías.

En las capacidades cognitivas, el informe señala que una persona de 70 años en 2022 tenía, en promedio, la misma capacidad cognitiva que una persona de 53 años en 2000. En términos de fragilidad general, un individuo de 70 años en 2022 se parecía a uno de 56 años en 2000.

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Citado por el propio informe, ese avance se asocia con efectos concretos sobre el mercado laboral. Las mejoras cognitivas observadas a lo largo de una década elevaron en alrededor de 20 puntos porcentuales la probabilidad de seguir en el mercado de trabajo, aumentaron en unas 6 horas las horas semanales promedio trabajadas y se vincularon con una suba cercana al 30% en los ingresos laborales entre quienes tenían empleo.

El estudio también encontró una asociación positiva entre mejor salud y mayor productividad laboral, medida a partir de ingresos por hora, además de una jubilación más tardía, más semanas trabajadas por año y menor probabilidad de desempleo. El efecto, de todos modos, no es uniforme: el impacto de una mejor salud sobre la participación laboral es más fuerte entre quienes están en sus 50 que entre las personas en sus 60 y 70.

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Las diferencias entre países y grupos sociales siguen siendo amplias

El capítulo subraya que el envejecimiento saludable no avanza al mismo ritmo en todos los países ni en todos los grupos sociales. Aunque existe cierta convergencia internacional en esperanza de vida y en expectativa de vida ajustada por salud, persisten brechas en la capacidad funcional de las personas mayores.

El FMI proyectó que la población mundial crecerá cada vez menos y que la edad promedio global aumentará 11 años entre 2020 y 2100.

Las puntuaciones cognitivas de los adultos mayores en economías emergentes siguen por debajo de las de las economías avanzadas, incluso después de controlar edad, género, educación y riqueza. Dentro de cada país, los promedios de salud son más bajos entre habitantes de zonas rurales, personas con educación primaria o menor y hogares con menos riqueza.

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El informe menciona además que Estados Unidos queda rezagado frente a los países nórdicos en indicadores de salud medidos, pese a tener un PBI per cápita comparable y un gasto sanitario más alto. También señala que las disparidades vinculadas con género, ubicación, educación y patrimonio persistieron a lo largo del tiempo.

Con las políticas actuales, varias economías afrontarán más presión fiscal

Según el análisis del organismo, el envejecimiento y el menor crecimiento empujarán a la baja las tasas de interés, porque aumentará la proporción de personas mayores con más ahorro acumulado y caerá la necesidad de inversión asociada a una fuerza laboral más reducida. Para la mayoría de los países la diferencia entre tasa de interés y crecimiento será peor que en el pasado reciente.

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El informe proyecta que cerca de la mitad de las economías del modelo necesitarán desde 2030 saldos primarios más altos que los registrados en 2016 a 2018 para mantener estable la relación deuda-PBI. Ese grupo incluye a China, Japón y Estados Unidos.

En el caso de China, el crecimiento del PBI entre 2025 y 2050 se desaceleraría 2,7 puntos porcentuales respecto del promedio de 2016-2018. En India, la baja prevista para ese mismo tramo sería de 0,7 puntos, aunque la presión se intensificaría entre 2050 y 2100 cuando también cruce su punto de inflexión demográfico.

El informe World Economic Outlook del FMI estimó que el envejecimiento saludable aportará 0,4 puntos porcentuales por año al crecimiento del PBI mundial entre 2025 y 2050.

El FMI ve margen para compensar gran parte del golpe demográfico

La respuesta directa del informe es que una combinación de políticas laborales puede amortiguar una parte sustancial del impacto del envejecimiento. El paquete incluye medidas para mejorar la salud y el capital humano después de los 50 años, elevar la participación laboral de las personas de 65 o más mediante una suba gradual de la edad efectiva de retiro y cerrar las brechas de participación entre hombres y mujeres.

Según el FMI, si esas tres palancas se aplicaran en conjunto, el crecimiento anual global podría aumentar unos 0,6 puntos porcentuales durante los próximos 25 años. Eso compensaría casi tres cuartas partes del arrastre demográfico en ese período.

A más largo plazo, entre 2025 y 2100, el impulso promedio sería de 0,3 punto porcentual por año. El efecto sería especialmente grande en India, en países de bajos ingresos y en algunas economías europeas.

El informe agrega que esas políticas generarían dividendos fiscales. En el escenario combinado, todos los países del modelo ganarían espacio fiscal, aunque con diferencias amplias: el beneficio promedio superaría los 4 puntos del PBI en Grecia e Italia, mientras que sería menor a 1% del PBI en China y el Reino Unido.

Para los países de bajos ingresos, el documento también destaca el papel de la integración financiera internacional. Si lograran reducir gradualmente las barreras al acceso al capital externo hasta eliminarlas hacia 2070, su PBI y su PBI per cápita quedarían en el largo plazo unos 19 puntos porcentuales por encima de un escenario sin ese avance. Incluso con mayores flujos migratorios hacia economías envejecidas, el PBI per cápita seguiría casi 18% por encima del escenario base sin esa mejora financiera.