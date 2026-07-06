Economía plateada: cómo los servicios deportivos, el envejecimiento regional y el consumo en bienestar se potencian en un círculo de retroalimentación

Un estudio en China concluyó que los servicios deportivos impulsan la economía plateada y refuerzan ese efecto en las regiones más envejecidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en Frontiers in Public Health concluyó que el desarrollo de los servicios deportivos impulsa la economía plateada en las regiones de China y que ese efecto se refuerza en sociedades más envejecidas porque aumenta la actividad física de los mayores, sostiene el consumo vinculado a salud, ocio y bienestar y, a la vez, genera un circuito de retroalimentación que mejora la propia oferta de servicios.

La investigación analizó 372 observaciones región-año en 31 regiones chinas entre 2011 y 2022. La muestra permitió medir de forma comparada la evolución de dos índices compuestos: desarrollo de servicios deportivos y desarrollo de la economía plateada.

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El trabajo fue firmado por Quanchen Zhou, Lide Su y ZhiXiang Wen, de la Universidad Normal de Hunan, y partió de una pregunta central: si la expansión de la oferta deportiva para adultos mayores puede traducirse en crecimiento económico en sectores asociados al envejecimiento. La respuesta del modelo fue afirmativa en ambos sentidos: los servicios deportivos favorecieron el crecimiento posterior de la economía plateada y esa expansión económica también fortaleció después a los servicios deportivos.

La actividad física apareció como el puente entre deporte y consumo en la vejez

El estudio definió la participación física de los mayores como el porcentaje de personas de 60 años o más que realizan ejercicio regular. Para homogeneizar los datos, tomó como referencia un umbral estandarizado: actividad de intensidad moderada o superior al menos tres días por semana y al menos 30 minutos por sesión, o un volumen semanal equivalente.

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Ese indicador funcionó como mediador parcial del efecto económico. La investigación encontró que las regiones con mejores sistemas de servicios deportivos registraron mayor participación de los mayores en actividad física, y que ese aumento se asoció luego con más gasto y más actividad económica en rubros ligados a bienestar, ocio, acondicionamiento físico y servicios para la población envejecida.

La investigación analizó 372 observaciones región-año en 31 regiones chinas entre 2011 y 2022 para comparar el desarrollo de servicios deportivos y economía plateada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores describieron a los servicios deportivos como una infraestructura de salud preventiva. En esa lógica, no se limitan a instalaciones recreativas: incluyen disponibilidad de espacios, accesibilidad territorial, personal certificado y diversidad de programas adaptados a personas mayores.

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Para medir ese sistema, el índice de servicios deportivos reunió cuatro dimensiones: densidad de instalaciones, cobertura comunitaria, número de instructores certificados y variedad de programas. La economía plateada, a su vez, se calculó a partir del gasto per cápita de los adultos mayores, el valor agregado de industrias orientadas a ese grupo y el consumo en servicios de ocio, ejercicio y bienestar.

Las regiones más envejecidas mostraron efectos más intensos

Los datos descriptivos ya sugerían esa relación. La tasa media de participación física en mayores de 60 años fue de 42,36%, con un mínimo de 18,2% y un máximo de 71,5%. El promedio de instalaciones deportivas fue de 15,84 por cada 10.000 habitantes, mientras que el de instructores certificados llegó a 2,91 por cada 10.000.

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La población de 60 años o más representó en promedio el 18,94% de los residentes, con regiones que iban de 9,8% a 32,1%. El nivel de urbanización medio fue de 59,73%, y el gasto sanitario per cápita alcanzó 3.284 yuanes.

Según la publicación, las regiones con mayor intensidad de envejecimiento mostraron medianas más altas de actividad física entre los mayores y un efecto económico más fuerte de los servicios deportivos. El modelo de interacción estimó que, cuanto mayor era la proporción de población envejecida, más pronunciado resultaba el impacto de esa oferta sobre la economía plateada.

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Algo similar ocurrió con la conciencia sanitaria. En los contextos donde la población estaba más receptiva a la información y las prácticas de cuidado, la relación entre servicios deportivos y resultados económicos fue más fuerte. El trabajo interpreta ese patrón como una señal de que la oferta rinde más cuando encuentra una demanda ya predispuesta a convertir acceso en uso efectivo.

El estudio detectó persistencia, umbrales y diferencias por tipo de servicio

La investigación utilizó un modelo dinámico de panel con método generalizado de momentos para captar efectos rezagados y relaciones bidireccionales. Ese enfoque permitió observar persistencia temporal: tanto el desarrollo de los servicios deportivos como el de la economía plateada tendieron a depender de sus niveles previos.

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La evidencia se limitó a China y los autores advirtieron que los resultados no prueban causalidad definitiva ni deben extrapolarse automáticamente a otros países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto de los servicios deportivos sobre la economía plateada fue más intenso en el primer rezago anual y luego se redujo, aunque siguió siendo estadísticamente significativo en períodos posteriores. Para los autores, esa trayectoria es compatible con una acumulación gradual de capital de salud: las mejoras en oferta tardan en modificar conductas, consumo e inversión, pero sus efectos no desaparecen de inmediato.

El trabajo también identificó una relación no lineal. Por debajo de cierto umbral de desarrollo, las mejoras en servicios deportivos se asociaron con beneficios económicos más modestos; una vez superado ese piso, la pendiente de la relación aumentó de forma marcada. La interpretación es que una red fragmentaria o de baja intensidad puede no alcanzar la escala mínima necesaria para sostener participación regular y efectos económicos duraderos.

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En el análisis de heterogeneidad, los servicios comerciales mostraron un efecto económico mayor que los públicos, aunque el estudio subrayó que los públicos siguen siendo necesarios para asegurar acceso básico y equidad. Los servicios comunitarios, además, tuvieron una asociación más fuerte con la economía plateada que los digitales o asistidos por tecnología, una diferencia que los autores vincularon con la proximidad, la continuidad y la interacción social.

La evidencia se limitó a China y no prueba causalidad definitiva

El estudio se basó en variación regional dentro de China, bajo un mismo marco institucional nacional. Por eso, los autores advirtieron que los resultados no deben extrapolarse de forma automática a otros países y que los coeficientes deben interpretarse como asociaciones condicionales consistentes con la estructura teórica propuesta, no como prueba causal definitiva.

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También señalaron límites de medición. Aunque la actividad física fue el mediador observable principal, no captó por completo otros mecanismos posibles, como alfabetización en salud, participación social o uso preventivo de servicios. El propio trabajo reconoce el riesgo de falacia ecológica al usar datos agregados por región.