El cerebro también se entrena: cómo el ejercicio diario y las decisiones cotidianas retrasan el deterioro cognitivo

Más de 280.000 mayores de 65 años viven con Alzheimer en Pensilvania, mientras el estado asignó USD 5 millones para investigar enfermedades neurodegenerativas.

Pensilvania vinculó la actividad física con la prevención de la demencia y la sostuvo con un dato que ordenó todo el mensaje oficial: casi el 45% de los casos de esa enfermedad en el mundo podría retrasarse o evitarse si se actúa sobre factores de riesgo modificables, entre ellos la inactividad física. La definición surgió durante un evento por el Mes de los Estadounidenses Mayores organizado por los departamentos estatales de Envejecimiento y Salud junto con Penn State Health en Hershey.

La señal política no quedó solo en la promoción del ejercicio. El estado informó que más de 280.000 residentes de Pensilvania mayores de 65 años viven con Alzheimer y recordó que el gobernador Josh Shapiro aseguró USD 5 millones en el presupuesto 2025-26 para subvenciones a investigaciones sobre enfermedades neurodegenerativas, con otra partida del mismo monto propuesta para 2026-27.

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La actividad se presentó como parte de una estrategia más amplia de envejecimiento saludable. Según la administración estatal, el plan a diez años Aging Our Way, PA articula servicios de envejecimiento, prevención de enfermedades crónicas, salud comunitaria y apoyos para que los adultos mayores conserven su autonomía por más tiempo en sus hogares y comunidades.

El plan Aging Our Way, PA integra servicios de envejecimiento, prevención de enfermedades crónicas y salud comunitaria para sostener la autonomía de los adultos mayores.

El secretario de Envejecimiento Jason Kavulich situó el eje del evento en la vida cotidiana de los mayores. “La actividad física es una de las herramientas que tenemos para preservar nuestra independencia, mejorar el bienestar general y apoyar la salud del cerebro”, dijo durante la jornada, en la que autoridades estatales y adultos mayores participaron de una demostración en vivo del programa Silver Sneakers.

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El estado unió ejercicio, vacunas y vida social como barrera frente al deterioro cognitivo

La explicación sanitaria oficial no se limitó al movimiento. La secretaria de Salud Debra Bogen encuadró el riesgo de demencia dentro de un conjunto de decisiones preventivas que también incluye la alimentación, la vacunación y el vínculo social.

Bogen planteó: “Lo que es bueno para el corazón también es bueno para la cabeza, por eso las decisiones cotidianas como la dieta, la actividad física y las vacunas de rutina importan tanto a medida que envejecemos”. Luego añadió que “actos simples, como la actividad social, las caminatas en el parque y aplicarse las vacunas contra el herpes zóster y la gripe, son pasos que fortalecen la salud física y mental hoy y ayudan a proteger el cerebro de la demencia mañana”.

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El texto oficial incorporó además un dato de investigación sobre la vacuna contra el herpes zóster. Según esa referencia, un estudio publicado en Nature y citado por el Departamento de Salud encontró una asociación entre la vacunación y una reducción cercana al 20% del riesgo de desarrollar demencia. El comunicado presentó ese trabajo como una evidencia emergente dentro del conjunto de estrategias de prevención, sin afirmar que la vacuna modifique la evolución de la enfermedad en personas que ya presentan deterioro cognitivo.

La evidencia citada por Pensilvania indicó que la vacuna contra el herpes zóster puede reducir al menos un 20% el riesgo de demencia en adultos mayores.

Entre las referencias científicas difundidas durante el encuentro se destacó la Comisión Lancet sobre prevención, intervención y cuidado de la demencia. Ese trabajo identificó 14 factores de riesgo modificables a lo largo de la vida y estimó que actuar sobre ellos permitiría evitar o retrasar casi la mitad de los casos en el mundo.

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La política pública apunta a sostener la independencia

Kavulich vinculó ese marco científico con la acción estatal y con el lema nacional de 2026, “Champion Your Health”. “Este año, el tema nos llama a poner en acción el objetivo del envejecimiento saludable”, afirmó el funcionario.

La consecuencia práctica de esa definición es una red de programas comunitarios y sanitarios que el estado presentó como herramientas para demorar la pérdida funcional asociada a la edad, reducir el peso de las enfermedades cardiovasculares y crónicas, y sostener la autonomía. El evento también sirvió para exhibir instalaciones de bienestar y acondicionamiento físico y para remarcar que los programas accesibles y de base comunitaria forman parte de esa estrategia.

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A través de su red de 52 agencias locales para el Envejecimiento, el Departamento de Envejecimiento destacó talleres de autocontrol de diabetes, clases de prevención de caídas y educación sobre salud cardiovascular. El objetivo declarado es ofrecer herramientas prácticas, educación y apoyo social para que los adultos mayores manejen mejor sus condiciones de salud y permanezcan seguros en sus casas y barrios.

La Comisión Lancet sobre demencia identificó 14 factores de riesgo modificables y estimó que intervenir sobre ellos permitiría evitar o retrasar casi la mitad de los casos.

La estructura del plan Aging Our Way, PA, según la información difundida, combina prevención activa, salud comunitaria e inversión médica. En la práctica, eso incluye clases gratuitas de ejercicio adaptado, talleres locales para el manejo de enfermedades crónicas y subsidios a centros de investigación que buscan tratamientos y curas para el Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica y el Parkinson.

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Penn State Health puso el foco en la detección temprana y los riesgos de la medicación

La participación de Penn State Health agregó una dimensión clínica al mensaje oficial. La institución señaló que su trabajo con adultos mayores se apoya en atención geriátrica especializada, servicios clínicos y programas de envejecimiento saludable orientados a conservar la independencia, manejar enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida.

La jefa de la División de Medicina Geriátrica de Penn State Health Nicole Osevala resumió esa mirada desde la práctica médica. “El envejecimiento saludable requiere un enfoque multidisciplinario que aborde tanto la salud física como la función cognitiva”, sostuvo.

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Pensilvania vinculó la actividad física con la prevención de la demencia y afirmó que casi el 45% de los casos podría retrasarse o evitarse al actuar sobre factores de riesgo modificables.

En la misma intervención, Osevala precisó el alcance del trabajo asistencial: “A través de la atención geriátrica especializada, trabajamos de cerca con los adultos mayores y sus familias para identificar de forma temprana los cambios cognitivos, optimizar los planes de tratamiento, reducir los riesgos relacionados con los medicamentos y apoyar el bienestar físico y mental general con el objetivo de ayudar a los pacientes a mantener su independencia y calidad de vida a medida que envejecen”.

La administración estatal pidió a los residentes que busquen programas locales de salud y bienestar, clases de actividad física, recursos para cuidadores y ubicaciones de centros comunitarios para mayores a través del sitio pa.gov/aging o mediante su Agencia Local para el Envejecimiento.

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