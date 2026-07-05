A los 73 años, la icónica actriz francesa Isabelle Huppert es elegida presidente de la Cinemateca de su país

Isabelle Huppert, 73 años, 150 películas y series, y decenas de producciones teatrales. Ahora, flamante presidente de la Cinemaeca Francesa

La artista francesa de renombre internacional ha sido elegida presidente de la prestigiosa Cinémathèque française, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo de honor desde la fundación de la entidad en 1936. Sucede nada menos que al veterano y consagradísimo cineasta franco-griego Costa Gavras, que lideraba la institución desde 2007. Huppert asume un mandato de tres años que no solo premia su incalculable aportación al arte, sino que pone de manifiesto una verdad incontestable: su edad, asumida sin artificios, es sinónimo de una energía renovada, un faro de vitalidad inagotable que continúa guiando el rumbo de la cinefilia mundial.

La historia del séptimo arte se escribe con nombres que desafían el tiempo, las modas y los corsés de la industria. En ese olimpo de creadores audaces, el nombre de Isabelle Huppert resuena con una vibración única. Nacida en París el 16 de marzo de 1953, la legendaria actriz francesa se ha consolidado como una de las figuras más fascinantes, prolíficas y exigentes de la cultura contemporánea global. Hoy, a sus 73 años y en la plenitud de una carrera que abarca más de medio siglo, más de 150 películas y series, y decenas de producciones teatrales, Huppert no solo mantiene intacta su voraz curiosidad artística, sino que sigue rompiendo barreras históricas.

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Huppert en la edición 74 del Festival de Cannes, en el año 2021 (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Una vida dedicada al arte

Para comprender la densidad y el rigor que caracterizan el trabajo de Isabelle Huppert, es preciso regresar a sus orígenes. Crecida en la localidad de Ville-d’Avray, en el seno de una familia de profunda sensibilidad cultural, respiró desde pequeña una atmósfera propicia para la libre expresión y el intelecto. Su padre, Raymond Huppert, era un comprometido empresario, mientras que su madre, Annick Beau, profesora de inglés, inoculó en ella el amor por los idiomas y la literatura, herramientas que más tarde le abrirían las puertas de un mercado internacional sin fronteras.

Este entorno familiar estimuló de forma temprana su vocación artística. Siendo apenas una adolescente, inició su formación en el Conservatorio de Versalles, donde su magnetismo personal y una forma de estar en el escenario, tan contenida como poderosa, comenzaron a llamar la atención de sus maestros. Con el firme deseo de perfeccionar su oficio, continuó sus estudios superiores en el prestigioso Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de París . Aquellos años de aprendizaje no fueron un simple trámite: en las aulas de la capital francesa se fraguó la disciplina casi geométrica, el respeto absoluto por el texto y la exigencia interna que definirían su sello profesional.

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Isabelle Huppert en el Festivel de Venecia en septiembre de 2024. REUTERS/Louisa Gouliamaki

El debut formal de Isabelle Huppert en la gran pantalla se produjo a principios de la década de 1970. Sus primeros pasos quedaron registrados en obras como Faustine et le Bel Été, un filme dirigido por Nina Companeez en el que la joven actriz asomó tímidamente a un universo que pronto dominaría por completo. Desde aquellas apariciones iniciales, la crítica especializada supo ver en ella algo diferente: una sensibilidad esquiva, ajena a los melodramas convencionales y dotada de una timidez rebosante de misterio.

El verdadero punto de inflexión internacional llegó en 1977. Bajo la dirección del cineasta suizo Claude Goretta, Huppert asumió el papel protagonista en La Dentellière (La tejedora de encaje). Su interpretación de una joven obrera, delicada, silenciosa y herida por la crudeza del desamor, conmovió las estructuras del cine europeo. El personaje le valió el reconocimiento de la industria y sus primeros galardones internacionales, revelando a los espectadores una paradoja que se convertiría en su sello de identidad: la capacidad única de convertir la aparente fragilidad física en una fuerza psicológica devastadora.

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Personajes que desafían la moral

Si algo define el recorrido vital de Isabelle Huppert es su absoluto rechazo a la complacencia. En lugar de acomodarse en roles amables que garantizaran el aplauso fácil del gran público, la actriz optó de manera consciente por adentrarse en los márgenes de la conciencia humana, explorando los territorios más oscuros de la moralidad y las contradicciones más profundas del deseo.

Esta valentía artística encontró su aliado perfecto en el legendario director Claude Chabrol. En 1978, Huppert protagonizó Violette Nozière, dando vida a una adolescente parricida que escandalizó y fascinó a la sociedad de la época a partes iguales. Lejos de juzgar a su personaje, la actriz la dotó de una opacidad psicológica magnética. Esta fructífera colaboración con Chabrol se prolongaría durante décadas, alcanzando otra de sus cumbres en los años noventa con La Cérémonie (La ceremonia, 1995). Su composición de Jeanne, una empleada de correos tan carismática como siniestra, sedujo unánimemente a la crítica gracias a un estilo interpretativo frío, milimétrico y desprovisto de cualquier atisbo de sensacionalismo.

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Isabelle Huppert y Marie Trintignant en 'Un asunto de mujeres', de Claude Chabrol (1988)

El cambio de milenio no apaciguó su deseo de riesgo . En 2001, Isabelle Huppert conmovió los cimientos del Festival de Cannes con su encarnación de Erika Kohut en La Pianiste (La pianista), una perturbadora adaptación de la novela de Elfriede Jelinek dirigida por Michael Haneke. Su retrato de una profesora de piano atrapada en una red de represiones sexuales y dinámicas de autodestrucción le otorgó el Premio a la Mejor Actriz en el certamen francés, fijando en la retina del cine contemporáneo una de las actuaciones más descarnadas e inteligentes de la historia moderna.

Casi tres lustros después, cuando muchos consideran el retiro, Huppert firmó otra cumbre con Elle (2016), bajo las órdenes del cineasta holandés Paul Verhoeven. Al encarnar a Michèle Leblanc, una exitosa ejecutiva que decide rastrear a su agresor sexual en un complejo juego de poder, la actriz demostró una audacia sin parangón. La magistral ambigüedad de su interpretación se vio coronada con un Premio César, un Globo de Oro y una histórica nominación al Premio Oscar, consolidando su estatus como un ícono global inalcanzable.

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En 2025, su impecable rol protagónico en La femme la plus riche du monde, de Thierry Klifa, donde interpreta, bajo una identidad ficticia, a la empresaria Liliane Bettencourt, la heredera del imperio L’Oréal, le ha valido otro reconocimiento mundial.

Isabelle Huppert en La mujer más rica del mundo

Pero el impacto de Isabelle Huppert no se restringe a las fronteras del cine de autor francés. Su insaciable curiosidad la ha llevado a convertirse en una auténtica nómada cultural, colaborando con los realizadores más audaces del planeta y atreviéndose a rodar con total fluidez en inglés, italiano e incluso ruso.

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A lo largo de su trayectoria, su nombre ha figurado en los créditos de directores fundamentales de la historia del cine, tales como Jean-Luc Godard, Maurice Pialat, Patrice Chéreau, Olivier Assayas y François Ozon.

Asimismo, su alianza con las cinematografías asiáticas contemporáneas ofrece una prueba fehaciente de su modernidad. Huppert ha mantenido una provechosa y estrecha relación profesional con el cineasta coreano Hong Sang-soo, con quien rodó recientemente en 2024 la aclamada película A Traveler’s Needs. La elección de trabajar con un director de corte tan minimalista subraya su profundo afecto por las experiencias cinematográficas radicales y desnudas, donde la trama se disuelve y la trascendencia de la obra se apoya por completo en los silencios, los pequeños gestos y la sutileza cotidiana.

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Sobre tablas

Paralelamente a su incesante actividad cinematográfica, el teatro ha sido el cordón umbilical que ha mantenido a Isabelle Huppert conectada a una intensidad interpretativa diferente, física e inmediata. Para ella, la escena no constituye una actividad secundaria, sino su “otra casa”, un territorio libre de edición donde someter su cuerpo y su voz a las mayores exigencias de la literatura dramática.

Isabelle Huppert ha trascendido las fronteras del cine de autor francés, proyectando su talento en la escena internacional (REUTERS/Yara Nardi)

Aceptando textos de autores tan diversos como Jean Racine, Jean Genet, Sarah Kane o Florian Zeller, ha sabido transitar desde el clasicismo más riguroso hasta la vanguardia más desgarradora . Es memorable su participación en la pieza 4.48 Psychose de Sarah Kane, un ejercicio donde exploró una violencia y un dolor psíquico brutales.

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Del mismo modo, sus históricas colaboraciones con el director escénico norteamericano Robert Wilson se consideran hitos del teatro contemporáneo. Wilson, célebre por sus puestas en escena extremadamente visuales, geométricas y radicales, encontró en Huppert la intérprete perfecta: una actriz capaz de subordinar su ego a la composición formal del espacio. Un claro ejemplo de esta permanente juventud creativa es su reciente trabajo en Mary Said What She Said, donde la actriz volvió a ponerse bajo la dirección de Wilson para deslumbrar al público, evidenciando una resistencia física y un rigor conceptual admirables.

La economía del gesto

El estilo interpretativo de Isabelle Huppert es objeto de estudio en escuelas de actuación de todo el mundo. En una época propensa al histrionismo y a la sobreinterpretación emocional, el arte de la parisina reside de forma inequívoca en la contención y la economía del gesto. Huppert se niega a la demostración obvia: prefiere que sus personajes hablen a través de las pausas, las miradas esquivas y los abismos que se abren entre palabra y palabra.

Esta asombrosa ductilidad le otorga la cualidad de transmutarse con idéntica verosimilitud en grandes figuras trágicas de la literatura universal o en mujeres corrientes atrapadas en la monotonía de la cotidianidad. Es una libertad interpretativa que desafía las leyes del mercado y antepone siempre la honestidad del arte a los cánones comerciales de la seducción fácil.

Isabelle Huppert y su versión de Madame Bovary, bajo la dirección de Claude Chabrol

Su vida privada

Frente al resplandor constante de los focos y la atención de la prensa internacional, Isabelle Huppert ha sabido tejer un ejemplar manto de discreción en torno a su entorno íntimo. Desde hace décadas, comparte su vida con el realizador y productor cinematográfico Ronald Chammah. Juntos han construido un hogar sólido y han criado a tres hijos, logrando mantener la estabilidad familiar al margen de los vaivenes de las alfombras rojas.

Una de sus hijas, Lolita Chammah, ha decidido seguir las huellas de su madre en el universo de la actuación, habiendo compartido incluso pantalla con ella en ocasiones que evidencian la transmisión generacional de la pasión por el cine. Huppert defiende con firmeza la separación de esferas: en sus comparecencias públicas prefiere siempre desmenuzar las complejidades de sus textos o las metodologías de sus directores antes que alimentar la curiosidad sobre su intimidad.

Lolita Chammah, el notable parecido de una de las hijas de Isabelle Huppert, posando para Chanel

Un Palmarés histórico

Los reconocimientos que atesora Huppert producen vértigo. Es la actriz que ostenta el récord absoluto de nominaciones a los Premios César en la historia de Francia, habiendo alzado la ansiada estatuilla en dos ocasiones. El Festival de Cannes le ha otorgado por partida doble el galardón a la Mejor Actriz, un honor compartido con los festivales de Venecia y Berlín, que también han rendido tributo a su talento con sus máximas distinciones individuales. Fuera de las fronteras europeas, premios como el Globo de Oro han ratificado su proyección universal, a lo que se suman las más altas condecoraciones civiles de su país, siendo distinguida con la Légion d’honneur y la Ordre du Mérite.

Sin embargo, más allá de la frialdad de las cifras y los trofeos, el verdadero valor de Isabelle Huppert reside en lo que representa para el momento actual. En una sociedad obsesionada con la juventud efímera y dada a invisibilizar a las mujeres a partir de cierta edad, Huppert emerge como una fuerza de la naturaleza indomable. Su edad actual, 73 años, lejos de suponer un freno o una etapa de retiro dorado, coincide con un periodo de desbordante actividad y una frescura intelectual insólita.

En 2024 asumió el exigente y prestigioso rol de presidenta del jurado de la Mostra de Venecia, una tarea de altísima responsabilidad internacional que demostró su profundo interés por descubrir nuevos lenguajes cinematográficos y respaldar a los creadores del mañana. Ese mismo dinamismo la llevó en fechas recientes a recibir un emotivo Swann d’honneur en el Festival de Cabourg y a programar extenuantes lecturas-performance de la obra Oiseau en la mítica Cour d’honneur del Palais des Papes durante el prestigioso Festival de Avignon.

Durante la presentación de "La femme la plus riche du monde" en Cannes, en mayo de 2025. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Presidente de la Cinémathèque: una nueva era de liderazgo

Es precisamente en este contexto de infatigable plenitud donde se inscribe su histórica elección como presidenta de la Cinémathèque française. El consejo de administración de la célebre institución de la rue de Bercy en París (del que forman parte cineastas de la talla de Mia Hansen-Løve, Arnaud Desplechin o Hafsia Herz) depositó formalmente su confianza en la actriz para liderar la entidad durante un mandato de tres años que se extenderá hasta 2029.

Huppert asume los mandos de un templo cultural de trascendencia mundial que custodia un tesoro invaluable de más de 40.000 a 50.000 películas de patrimonio, cerca de un millón de documentos de archivo y millares de aparatos históricos del séptimo arte. Para este desafío, la nueva presidenta no estará sola: se ha rodeado de un equipo de colaboradores de primer nivel cinematográfico, incluyendo a los reconocidos directores Olivier Assayas y Claire Denis en las vicepresidencias, Alice Winocour y Nicolas Philibert en las funciones de secretaría, y Saïd Ben Saïd a cargo de la tesorería.

La llegada de Huppert al frente de la entidad se produce en un momento crucial de renovación interna y de proyección territorial, marcado tanto por las directrices de reforma de los organismos de control del Estado como por los planes de expansión que contemplan la apertura de una nueva sede de la institución en la ciudad de Marsella. Asimismo, la actriz aporta su templanza, su intachable trayectoria y su fina sensibilidad artística para liderar una institución que en los últimos tiempos ha tenido que navegar las complejas aguas del debate social contemporáneo y las demandas de revisión ética impulsadas por los movimientos globales de dignificación de la mujer en el ecosistema del cine. Su sola presencia al frente del organismo dota a la Cinémathèque de una incuestionable autoridad moral y artística.

A sus 73 años, Isabelle Huppert se erige como el reflejo de una vitalidad insólita. Su agenda, dividida entre los despachos institucionales de París, las filmaciones minimalistas en Asia y las funciones teatrales de vanguardia, demuestra que el verdadero arte no entiende de edades, sino de pasión y curiosidad inalterables. Huppert sigue y seguirá estando allí: habitando los silencios, quebrando las expectativas del público y demostrando, a cada paso, por qué su nombre es sinónimo de libertad artística eterna.