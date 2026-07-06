Guatemala

Autoridades de Guatemala sancionarán a empresa de transporte pesado tras accidente fatal donde conducía un adolescente

La Dirección General de Transportes (DGT) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda informó que la empresa incumplió con requisitos de ley, como la obtención de una póliza de seguro de daños a terceros.

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El vehículo particular quedó completamente destrozado, se requirió de equipo especial para retirar los escombros.
El vehículo particular quedó completamente destrozado, se requirió de equipo especial para retirar los escombros.

La Dirección General de Transportes (DGT) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que iniciará procesos administrativos sancionatorios en contra de la empresa propietaria del tráiler que generó un accidente de tránsito donde fallecieron dos personas.

El vehículo pesado era piloteado por un adolescente de 16 años, quien se cruzó al carril contrario para rebasar cuando se conducía a excesiva velocidad, chocando de frente contra un sedán que terminó bajo la carrocería del tráiler.

Posterior al accidente, la DGT realizó una inspección donde constató que la unidad carecía de póliza de seguro de daños a terceros, así como del Sistema Limitador de Velocidad (SLV), requisitos que son obligatorios según la Ley de Tránsito y su Reglamento.

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“En uso de sus atribuciones, la institución iniciará proceso administrativo sancionatorio contra la empresa propietaria de la unidad por incumplimientos constatados, en atención a su mandato de velar por la seguridad vial”, informó la institución guatemalteca a través de un comunicado.

La DGT emitió un comunicado donde informó de sanciones en contra de la empresa propietaria del tráiler que provocó un accidente de tránsito donde fallecieron dos personas.
La DGT emitió un comunicado donde informó de sanciones en contra de la empresa propietaria del tráiler que provocó un accidente de tránsito donde fallecieron dos personas.

Pese a la oposición de los transportistas, la instalación de un sistema para limitar la velocidad de los vehículos de carga y de pasajeros entró en vigencia desde el 2 de marzo de este año, luego de reformas realizadas en 2016 a la Ley para el Fortalecimiento de Seguridad Vial.

La normativa establece un límite máximo de velocidad de 80 kilómetros por hora para todas las unidades de carga y transporte de pasajeros extraurbano. De acuerdo con la Ley, las sanciones van desde cinco salarios mínimos (20,011 quetzales) hasta los 10 salarios mínimos (unos 40,022 quetzales) dependiendo del número de multas recibidas con anterioridad.

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Mientras que, desde el 20 de marzo del 2020, el transporte pesado y de carga está obligado a contratar un seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros.

El accidente

El percance ocurrió en el kilómetro 115 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de la aldea La Palmilla, del municipio de Usumatlán, departamento de Zacapa, Guatemala.

Bomberos Municipales Departamentales localizaron al menor sin vida entre los hierros retorcidos del tráiler. El vehículo particular quedó bajo la carrocería.
Bomberos Municipales Departamentales localizaron al menor sin vida entre los hierros retorcidos del tráiler. El vehículo particular quedó bajo la carrocería.

Testigos indicaron a medios locales que el tráiler se conducía a excesiva velocidad pese a que transportaba una gran cantidad de bloques de construcción. Intentó rebasar cruzándose al sentido contrario sin percatarse que un vehículo liviano se aproximaba.

El peso de la carga le impidió frenar, por lo que impactó de frente contra el sedán que quedó bajo el remolque. Tras el impacto, ambos vehículos se estrellaron contra un árbol.

El tráiler era conducido por Milton, un adolescente de 16 años, pese a que la edad mínima para manejar un vehículo pesado de más de 3.5 toneladas en Guatemala es de 25 años y se requiere, sin excusa, de una licencia Tipo A.

Mientras que el sedán era piloteado por Felipe Antonio Ayala Rodas, de 38 años, quien, de acuerdo con vecinos del lugar, regresaba a su vivienda al terminar su turno laboral como mecánico.

El conductor del otro vehículo involucrado fue identificado Felipe Antonio Ayala Rodas quien regresaba a su vivienda al momento del accidente.
El conductor del otro vehículo involucrado fue identificado Felipe Antonio Ayala Rodas quien regresaba a su vivienda al momento del accidente.

Ambos pilotos fallecieron tras el impacto. Bomberos Municipales Departamentales debieron utilizar instrumentos de rescate hidráulico para recuperar los cuerpos de las víctimas.

Milton cursaba el tercero básico en un centro educativo privado cristiano ubicado en el municipio de Flores, en el departamento de Petén. Además, era hijo de un reconocido médico del lugar, por lo que su cuerpo fue recibido con una caravana de vehículos y motocicletas, que recorrieron las principales calles del sector.

En tanto, peritos del Ministerio Público (MP) acudieron al lugar del incidente, para iniciar una investigación que permita deducir responsabilidades civiles y determinar por qué un menor de edad conducía un vehículo de carga, pese a estar prohibido por la ley.

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