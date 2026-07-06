Vinicius habló de la controversia por el primer penal ante Noruega en la eliminación de Brasil del Mundial: por qué no lo pateó

"HAY QUE FELICITAR A NORUEGA Y A HAALAND"



La palabra de Vinícius, luego de la eliminación de Brasil en octavos de final.#FIFAWorldCup | #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/ZVnJXonqxI — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026

La derrota ante Noruega dejó a Brasil sin Mundial 2026 antes de los cuartos de final, y Vinícius Júnior fue el primero en plantarse frente a los micrófonos. Lo que dijo en zona mixta despejó dudas sobre la decisión que más preguntas dejó en el aire: por qué no fue él quien pateó el penal que pudo haber cambiado el rumbo del partido.

El golpe fue tan grande como la expectativa que cargaba la Verdeamarela antes de ese partido en Nueva York. Brasil cayó 2-1 ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 y quedó eliminado antes de lo que cualquier pronóstico razonable anticipaba. En la zona mixta del New York New Jersey Stadium, Vinícius Júnior tomó la palabra y respondió todo: la decisión del penal, el derrumbe del equipo en el tramo final y lo que viene para la selección.

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La pregunta que sobrevolaba el vestuario era una sola: ¿por qué no fue Vinícius quien ejecutó la pena máxima? El propio jugador se encargó de aclarar que la decisión no fue improvisada ni tomada en el calor del momento. “El penal se decide antes del partido”, afirmó en zona mixta, y explicó que el entrenador Carlo Ancelotti optó por Bruno Guimarães porque el mediocampista había entrenado bien en los días previos al encuentro. Vinícius también fue directo sobre su postura personal: “Nunca huyo de la responsabilidad”. Y aclaró que tampoco esta vez rehuyó de la posibilidad de patear. La elección fue del cuerpo técnico, no una renuncia suya.

Örjan Nyland le atajó el disparo a Guimarães sobre su palo izquierdo al minuto 13, y ese penal fallado marcó el tono de lo que vendría. Brasil no pudo reponerse de la oportunidad perdida y el partido fue derivando hacia el control noruego. Vinícius reconoció el peso de ese momento: “Lamentablemente, Bruno falló. Espero que no manche la carrera de él en la selección”. La frase dejó en claro tanto la solidaridad con su compañero como la conciencia del costo que tuvo el error.

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Vinícius atribuyó el derrumbe en el tramo final al nerviosismo propio de una Copa del Mundo, que impidió al equipo convertir sus remates en goles (REUTERS/Dylan Martinez)

El análisis del tramo final del partido también tuvo su espacio en las declaraciones del extremo del Real Madrid. Noruega manejó el ritmo con la posesión de la pelota durante los últimos 25 ó 30 minutos, y Brasil se desmoronó. Vinícius lo atribuyó a una mezcla de tensión y falta de eficacia: “El nerviosismo de la Copa del Mundo termina afectándonos mucho. Disparas muchas veces y no haces los goles”, señaló. Esa impotencia fue el terreno fértil para que Erling Haaland convirtiera sus dos tantos, el primero de cabeza al minuto 79 y el segundo con un remate rasante desde la frontal del área al 89. “Haaland tuvo una oportunidad, hizo el gol. No necesita mucho”, reconoció Vinícius, quien también le deseó suerte al delantero noruego de cara a los cuartos de final.

La eliminación no apagó el tono de Vinícius cuando habló del futuro. Lejos de esquivar el tema, fue claro sobre lo que viene: cuatro años de trabajo para volver a estar en condiciones de pelear por el título. “Hay que entrenar cuatro años otra vez y hacerlo para merecer estar aquí nuevamente”, afirmó. También puso el foco en la renovación generacional, al señalar que los jugadores más jóvenes tendrán más oportunidades para evolucionar y aportar a la selección. Y sobre su propio rol, no dejó lugar a ambigüedades: “No voy a renunciar a intentar poner a Brasil en la cima otra vez”, cerró.

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Mundial 2026 - Noruega 2 - Brasil 1

La derrota ante Noruega dejó a Brasil eliminado en octavos de final por primera vez desde que el formato de la Copa del Mundo se amplió, y extendió la sequía del equipo sin llegar a semifinales en cuatro Mundiales consecutivos. Los nórdicos, por su parte, avanzaron a los cuartos de final por primera vez en su historia y esperarán al ganador del cruce entre México e Inglaterra, con partido programado para el sábado 11 de julio en Miami.