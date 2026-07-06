Honduras

En Honduras no descartan el estado de excepción, pero mantienen abierta su aplicación en zonas con altos índices de violencia

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, confirmó que el Gobierno no tiene previsto volver a implementar el estado de excepción de forma nacional

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El ministro Gerzon Velásquez anuncia que la seguridad se enfocará en intervenciones puntuales
El ministro Gerzon Velásquez anuncia que la seguridad se enfocará en intervenciones puntuales

El Gobierno de Honduras descartó volver a aplicar el estado de excepción a nivel nacional como parte de su estrategia de seguridad. El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, dijo que la medida seguirá disponible dentro del marco legal, pero solo para zonas específicas y ante hechos de violencia puntuales.

Velásquez explicó que la decisión del Ejecutivo es no extender esta herramienta a todo el territorio, aunque sí mantenerla como una opción vigente para aplicarla en áreas determinadas cuando las circunstancias lo requieran.

El ministro aclaró que el estado de excepción no fue eliminado del ordenamiento jurídico y que sigue contemplado tanto en la Constitución como en la legislación nacional. “El Estado de Excepción sigue siendo una medida legal que está en la ley y en la Constitución de la República. Eventualmente podría utilizarse, pero la decisión de nuestro presidente es que no va a ser una medida generalizada”, afirmó.

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Aplicación focalizada ante hechos de violencia

El funcionario señaló que la estrategia de seguridad se enfocará en intervenciones puntuales en lugares donde se registren hechos de violencia, como homicidios múltiples o situaciones que requieran una respuesta inmediata de las autoridades.

La estrategia de seguridad de Honduras se enfocará en intervenciones puntuales ante homicidios múltiples y otros hechos que requieran una respuesta inmediata.
La estrategia de seguridad de Honduras se enfocará en intervenciones puntuales ante homicidios múltiples y otros hechos que requieran una respuesta inmediata.

Como ejemplo, mencionó lo ocurrido recientemente en Rigores, Colón, donde un homicidio múltiple motivó la intervención policial en el sector y la captura de dos personas vinculadas al caso.

Velásquez indicó que escenarios similares podrían justificar la aplicación temporal del estado de excepción en determinados territorios, como ya ocurrió en otras zonas del país, entre ellas el Bajo Aguán.

“Quizás en algún momento u ocurren algunas circunstancias puntuales en las cuales tengamos que, como en el caso del Bajo Aguán, ocurrió esa lamentable muerte múltiple, volver a implementarlo se va a hacer”, expresó.

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Órdenes de captura y operativos en la zona

El titular de Seguridad también se refirió al caso de Rigores y lamentó los hechos violentos registrados recientemente. Según detalló, las acciones de las fuerzas de seguridad han permitido hasta el momento la detención de dos personas presuntamente involucradas, mientras continúan las investigaciones.

También confirmó que existen cuatro órdenes de captura vigentes relacionadas con el caso, que siguen ejecutándose en coordinación con el Ministerio Público como parte del proceso investigativo.

Las autoridades mantienen operativos y acciones técnicas en la zona con el objetivo de ubicar a los demás responsables y esclarecer lo ocurrido.

Gerzon Velásquez afirmó que el estado de excepción seguirá disponible dentro del marco legal para zonas específicas y hechos de violencia puntuales.
Gerzon Velásquez afirmó que el estado de excepción seguirá disponible dentro del marco legal para zonas específicas y hechos de violencia puntuales.

La medida seguirá disponible

Aunque el estado de excepción no será aplicado de manera generalizada, el Ministerio de Seguridad lo mantiene como una herramienta disponible dentro del marco legal, que podría activarse en contextos específicos de alta violencia.

La estrategia del Gobierno apunta a un enfoque más localizado, con recursos y operativos concentrados en zonas donde se registren hechos que superen la capacidad ordinaria de respuesta de las fuerzas de seguridad.

Al día de hoy la política de seguridad del Gobierno se mantiene en un punto de equilibrio entre la contención de la violencia y el uso selectivo de herramientas extraordinarias.

Mientras, las autoridades insisten en intervenciones focalizadas para responder a hechos de alto impacto, la población hondureña sigue exigiendo mayor seguridad.

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