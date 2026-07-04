Política

El Gobierno usará la foto en Tucumán para condicionar a los gobernadores frente al debate por las PASO

Dos años después del “Pacto de Mayo”, Milei viajará la semana próxima al Tedeum y al acto oficial por el 9 de Julio, en el primer acto de Diego Santilli como jefe de Gabinete. Buscarán capitalizar el encuentro para negociar la eliminación de las Primarias o la reintroducción de las colectoras

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La foto del Pacto de Mayo en Tucumán en 2024
La foto del Pacto de Mayo en Tucumán en 2024

Además de la visita del Papa, la reforma política se transformó en la principal ambición del Gobierno para el segundo semestre. De una modificación de las reglas electorales puede depender el destino político de Javier Milei en los comicios presidenciales, cuando buscará la reelección. Y tienen apuro: después, en el año electoral, estas discusiones quedan mal vistas.

Tanto Santilli como Karina Milei intentarán usar la ceremonia por el Día de la Independencia con los gobernadores para condicionarlos a acompañar la eliminación de las PASO o la reintroducción de las listas colectoras, admiten en el Gobierno.

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Milei viajará a Tucumán el jueves de la semana próxima y participará del Tedeum y del acto oficial junto a todo el Gabinete. Será el primer viaje oficial de Diego Santilli como jefe los ministros acompañando al Presidente, y el terreno donde buscará mostrar, una vez más, sus dotes como negociador.

La elección de Tucumán y la fecha no son casuales: es la misma provincia donde, hace dos años, el Gobierno forzó la firma del Pacto de Mayo con los gobernadores aliados y los menos díscolos, un acuerdo que terminó diluyéndose sin mayores resultados concretos.

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El flamante jefe de Gabinete está en proceso de acomodarse en su nuevo cargo y aprender a manejar la firma que le corresponde como jefe de Gabinete. Pero viene trabajando en los consensos para lograr la reforma política desde antes de asumir como ministro coordinador, cuando todavía estaba al frente del Ministerio del Interior. Y la votación en el Congreso, que quieren que se realice a más tardar en agosto, podría convertirse en la oportunidad para exhibir un primer logro de gestión.

La foto que difundieron esta semana desde el oficialismo para destacar el empoderamiento que tuvo Karina Milei
La foto que difundieron esta semana desde el oficialismo para destacar el empoderamiento que tuvo Karina Milei

Con la agenda de fondo puesta en reunir adhesiones, es probable que los mandatarios que asistan a Tucumán sean los mismos que participaron de la jura de Santilli el martes pasado. Y, como ocurrió con esa ceremonia en el Salón Blanco, en el Gobierno buscarán usar el evento para mostrar adhesiones a las iniciativas oficiales.

Teniendo en ciuenta que los mandatarios provinciales asistirán tanto al acto central como al Tedeum, los equipos de la presidencia se preparan para tomar imágenes de sintonía, pero sobre todo, buscan que asista la mayor cantidad de mandatarios. Quieren una foto similar a la de aquel frío julio de 2024.

En Balcarce 50, mientras, también reconocen que el debate por las colectoras, que escaló entre el miércoles y el jueves, se usará para negociar a favor de las PASO con los gobernadores que se resisten a la reforma. Y, de fondo, dicen, tienen la intención de dar la discusión “frente a la sociedad”. De hecho, los cuestionamientos que generó en la oposición kirchnerista la posible reintroducción de las colectoras fueron música para los oídos de La Libertad Avanza, ayer.

La ex funcionaria de Alberto Fernández, Victoria Tolosa Paz, cuestionó públicamente la iniciativa oficialista. Otros dirigentes de la oposición compararon la propuesta con la cuestionada ley de Lemas.

En el bloque violeta de la Cámara de Diputados admiten que, por el momento, el consenso más sólido es para eliminar la obligatoriedad de las primarias, de manera que sigan siendo “Abiertas y Simultáneas” pero no “Obligatorias”. Ir a una “PAS” aparece como el objetivo intermedio, mientras la máxima aspiración oficialista sigue siendo suspenderlas o eliminarlas directamente.

Más allá de las negociaciones puertas adentro, en la Casa Rosada apuntan a instalar el debate en la agenda pública. “Karina quiere poner en relevancia la discusión por las PASO, y todos los debates que acerquen esa discusión al gran público son bienvenidos”, señalaron desde Balcarce 50.

Dos días antes del encuentro en Tucumán se realizará la mesa política, que también será la primera de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete. De ese encuentro, que obligó a postergar la conferencia de prensa, participará en su nuevo rol, seguramente, Gustavo Coria, histórico asesor del referente de PRO, en un cónclave donde el oficialismo hará un poroteo de gobernadores por tres frentes que negocia en paralelo: la reforma política, la ley de zonas frías y el proyecto de “inocencia fiscal”.

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