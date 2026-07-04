La embajada de Estados Unidos felicita a Guatemala por el inicio del programa E10

La fachada de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala presenta un banner que felicita a Guatemala por el inicio del programa E10, durante un evento celebrado al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Embajada de Estados Unidos felicitó a Guatemala por el inicio del programa E10, una mezcla de gasolina con 10 % de etanol que empezó el 30 de junio y que, según la misión diplomática, ampliará la demanda de etanol producido en el país norteamericano cuando la gasolina llegue a las estaciones de servicio el 21 de agosto de 2026.

La fecha de disponibilidad para el público fue precisada por el viceministro de Hidrocarburos Erwin Barrios, quien respondió ante la prensa: “El 21 de agosto. Sí”.

Antes de ese punto, el proceso contempla una etapa técnica entre el 30 de junio y el 21 de agosto de 2026 para tareas de acondicionamiento, calibración, verificación y aseguramiento del suministro.

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En un comunicado oficial, la representación diplomática sostuvo que el arranque del programa constituye un avance histórico y reafirmó su expectativa de que entre plenamente en vigor en agosto.

En ese mismo mensaje, añadió que la administración Trump ha impulsado la apertura de mercados extranjeros al etanol estadounidense y subrayó que, como Estados Unidos es el mayor productor mundial, el esquema guatemalteco crea una demanda directa para ese combustible.

Un comunicado oficial de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala City felicita al país por el inicio del programa de mezcla de gasolina y etanol E10 en junio. (Embajada de Estados Unidos en Guatemala)

El Ministerio de Energía y Minas confirma la llegada de dos embarques de etanol

El Ministerio de Energía y Minas confirmó que ya llegaron al país dos embarques de etanol para iniciar pruebas técnicas antes de la venta de gasolina E10, cuya comercialización está prevista para el 21 de agosto.

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La normativa permite una mezcla de hasta 10 % de alcohol con 90 % de gasolina. El objetivo, según el MEM, es reducir emisiones y avanzar hacia una matriz energética más sostenible.

En una citación en el Congreso, el subdirector de Comercialización de Hidrocarburos Guillermo Xoy explicó que el etanol servirá para realizar mediciones y calibraciones, además de comprobar el funcionamiento de los equipos que harán la mezcla en las terminales de despacho.

Xoy agregó que actualmente no hay gasolina con etanol en el mercado y que la distribución solo se autorizará cuando el producto supere las pruebas de laboratorio.

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El MEM también informó que supervisará toda la cadena de comercialización, desde el ingreso del biocombustible hasta su distribución, para garantizar que llegue a los consumidores con las especificaciones técnicas establecidas.

La mezcla E10 combina 90 % de gasolina y 10 % de etanol

La gasolina E10 está compuesta por 90 % de gasolina y 10 % de etanol. Su implementación en Guatemala fue presentada por Barrios en una conferencia de prensa del 4 de junio como parte del proceso de modernización de los combustibles en el país.

El viceministro explicó que las empresas importadoras realizaron inversiones para adaptar su infraestructura a la nueva mezcla. Esos trabajos incluyeron la ampliación de la capacidad de almacenamiento, la instalación de equipos especializados y la actualización de sistemas informáticos para efectuar las calibraciones necesarias en la distribución.

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Según el funcionario, las autoridades supervisaron esos avances y consideran que los preparativos están en una fase avanzada. También indicó que el proceso involucró a distribuidores y propietarios de estaciones de servicio, que deben verificar el estado de sus tanques de almacenamiento para recibir y comercializar la nueva gasolina.

El Ministerio de Energía y Minas reformó el reglamento para habilitar una etapa técnica previa

El Ministerio de Energía y Minas reformó el artículo 21 del Reglamento General de la Ley de Alcohol Carburante para permitir una fase técnica de acondicionamiento antes de la implementación en estaciones, sin modificar la fecha de inicio del procedimiento de seguridad de suministro, que sigue fijada para el 30 de junio de 2026.

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De acuerdo con el MEM, la modificación, que debe publicarse en el Diario de Centro América, abre el período técnico que va desde el 30 de junio hasta el 21 de agosto de 2026. Barrios explicó que la reforma busca “flexibilizar la norma técnica para la implementación del etanol en las gasolinas”.

El funcionario también rechazó que ese cambio implique posponer la entrada en vigor del programa. En la misma conferencia sostuvo que “no se detiene ni se pospone” y que desde el 30 de junio comenzará la operativización de la mezcla con todos los actores de la cadena para comprobar que todas las etapas funcionen y garanticen la calidad del suministro al consumidor final.

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Según el reglamento citado por el ministerio, el artículo 21 regula el porcentaje de mezcla y la seguridad del suministro. Esa disposición establece que el MEM definirá cada año el porcentaje aplicable con base en criterios técnicos y económicos evaluados previamente por la dirección competente.