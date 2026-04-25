Generación Silver

La actividad física vigorosa “blinda” el cerebro y retrasa el deterioro cognitivo

Nuevos datos sugieren que fortalecer el cuerpo ayuda a retrasar los efectos del paso del tiempo en el cerebro

Guardar
(Imagen ilustrativa Infobae)
La combinación de ejercicios de fuerza y resistencia no solo combate la pérdida muscular (sarcopenia), sino que envía señales bioquímicas que estimulan la neuroplasticidad.

Un estudio reciente de la University of Illinois Chicago (UIC) muestra que la actividad física moderada a vigorosa ayuda a conservar la estructura cerebral en adultos. El trabajo dirigido por la Dra. Shannon Halloway evidencia que este tipo de ejercicio contribuye al mantenimiento del volumen de la materia blanca y el hipocampo, regiones esenciales para la función cognitiva.

Practicar actividad física de intensidad moderada o alta puede proteger regiones del cerebro como la materia blanca y el hipocampo, cuyos volúmenes suelen disminuir con la edad. Según la UIC, este tipo de ejercicio ayuda a retrasar el deterioro cognitivo y a mantener la autonomía mental en la adultez.

Más allá de la estructura física, el equipo de la UIC destaca que el ejercicio físico actúa como un ‘andamiaje’ (scaffolding). Esto significa que, incluso si el cerebro presenta algunas señales de envejecimiento, la actividad física ayuda a crear rutas neuronales alternativas. Esto permite que el adulto mayor siga funcionando con normalidad, compensando las áreas dañadas con estas nuevas conexiones fortalecidas por el movimiento.

El equipo de la UIC señala que la actividad física no solo produce beneficios inmediatos para el bienestar, sino que también funciona como un factor protector mecánico y biológico para la salud cerebral.

Cómo preserva el ejercicio la materia blanca y el hipocampo

El estudio dirigido por la Dra. Halloway detectó que quienes realizan actividad física moderada o vigorosa presentan mayores volúmenes de materia blanca y un hipocampo mejor conservado en las imágenes obtenidas mediante resonancia magnética.

Aquagym: el entrenamiento ideal para los +50 que combina movimiento, salud y encuentro
La ciencia actual destaca que deportes que elevan el ritmo cardíaco —como la natación, el ciclismo o el tenis— optimizan el flujo sanguíneo cerebral, actuando como un factor protector mecánico que mantiene "jóvenes" los vasos sanguíneos del cerebro.

La materia blanca agrupa fibras nerviosas que permiten una transmisión eficiente de señales, mientras el hipocampo, situado en el lóbulo temporal, es fundamental en los procesos de aprendizaje y memoria.

Detalles del estudio y su relevancia para frenar el deterioro cognitivo

La investigación, difundida a mediados de abril de este año, empleó resonancias magnéticas avanzadas para medir la salud y el tamaño de regiones cerebrales relevantes. El equipo de la UIC resalta que combinar métodos de imagen precisos con el análisis de la actividad física demuestra un impacto positivo del ejercicio sobre el tejido cerebral.

Estos hallazgos brindan evidencias útiles para recomendar la actividad física como herramienta para prevenir el deterioro cognitivo en adultos mayores. Fomentar la práctica habitual de ejercicio moderado o vigoroso podría ser clave para mantener la función cerebral durante el envejecimiento.

Las tecnologías de imagen permitieron comprobar que el efecto protector del ejercicio se refleja en cambios observables y medibles en el cerebro adulto.

Un aspecto distintivo de esta investigación es su enfoque en la equidad sanitaria. El equipo de la Dra. Halloway ha priorizado la inclusión de participantes de diversas comunidades étnicas y socioeconómicas, reconociendo que factores como el acceso a espacios seguros para ejercitarse influyen directamente en la salud neurológica.

Adulto mayor - caminar – 65 años – Perú – salud – 5 agosto
La actividad física sostenida genera un "andamiaje" neuronal que permite al cerebro compensar el desgaste natural del envejecimiento, manteniendo la autonomía y la velocidad de procesamiento de información.

Según la investigadora, entender cómo la actividad física protege el cerebro en poblaciones históricamente subrepresentadas es crucial para diseñar políticas de salud pública que no solo busquen la longevidad, sino que reduzcan la brecha de incidencia de demencia en comunidades vulnerables.

Temas Relacionados

University of Illinois ChicagoActividad FísicaEstructura CerebralDeterioro Cognitivogeneracion silver

Últimas Noticias

Los beneficios de la manteca de maní para la fuerza y movilidad de los adultos mayores

Incluir este alimento vegetal a las comidas favorece la rapidez y la capacidad de movimiento, facilitando la autonomía durante actividades cotidianas en la vejez

Los beneficios de la manteca de maní para la fuerza y movilidad de los adultos mayores

“En los seniors, la masa muscular no es solo estética: es autonomía, metabolismo y calidad de vida”

La nutricionista Daniela Pascualini advierte sobre el impacto profundo del deterioro muscular en personas de edad avanzada, resaltando factores determinantes que afectan su independencia de manera silenciosa y progresiva

“En los seniors, la masa muscular no es solo estética: es autonomía, metabolismo y calidad de vida”

Cómo recuperar el apetito en adultos mayores y frenar el riesgo de desnutrición

Pequeños cambios en la rutina diaria y en la socialización ayudan a recuperar la vitalidad y previenen complicaciones en la vejez, según la Harvard Medical School

Cómo recuperar el apetito en adultos mayores y frenar el riesgo de desnutrición

Qué es el Age Innovation Prize, el proyecto de un país europeo que fomenta soluciones y modelos de integración para los silvers

Cada año, equipos colaborativos suizos presentan ideas intergeneracionales que redefinen la integración y la calidad de vida cotidiana a través de tecnologías innovadoras y proyectos sociales

Qué es el Age Innovation Prize, el proyecto de un país europeo que fomenta soluciones y modelos de integración para los silvers

8 tendencias innovadoras sobre el impacto de las terapias de rejuvenecimiento y la biotecnología avanzada en la longevidad

La personalización, la telemedicina y la vivienda colaborativa abren espacios inéditos para el bienestar y la autonomía en la vejez

8 tendencias innovadoras sobre el impacto de las terapias de rejuvenecimiento y la biotecnología avanzada en la longevidad
DEPORTES
Arde el Torneo Apertura: así quedaron las posiciones y los posibles cruces en el playoff a dos fechas del final

Arde el Torneo Apertura: así quedaron las posiciones y los posibles cruces en el playoff a dos fechas del final

Tras la victoria del Central de Di María, San Lorenzo venció a Platense en un duelo clave por el Torneo Apertura

La selección argentina femenina Sub 17 se estrenó con una victoria en el Sudamericano: el golazo desde un ángulo “imposible”

Quién es Ben Whittaker, el semipesado británico que apunta a un título mundial

La dura acusación de un tenista argentino por racismo tras ser eliminado del Masters 1000 de Madrid: “Fue un bochorno”

TELESHOW
Cómo serán los shows de Soledad Pastorutti y Luck Ra para acompañar a Franco Colapinto en su exhibición en Palermo

Cómo serán los shows de Soledad Pastorutti y Luck Ra para acompañar a Franco Colapinto en su exhibición en Palermo

Zoe Bogach respondió las críticas tras contar la cirugía estética a la que se someterá: “Me genera inseguridad”

Pablo Echarri recordó su relación con Natalia Oreiro y explicó qué significó ella en su vida: “Fue una relación linda”

Darío Barassi contó su angustia al no poder contratar ningún seguro de vida: “Me voy a morir joven”

Mario Massaccesi explicó los tocs que afronta en su rutina diaria: “Me voy a dormir como si no fuera a despertar”

INFOBAE AMÉRICA

Proceso para elegir autoridades del CNE y TJE entra en fase clave con nuevos postulantes

Proceso para elegir autoridades del CNE y TJE entra en fase clave con nuevos postulantes

Estados Unidos destruyó una embarcación involucrada “en operaciones de narcotráfico” en el Pacífico oriental: dos muertos

El Salvador apuesta por el talento joven: incubación digital, financiamiento y acceso a capacitación para un ecosistema inclusivo

Fuerza Pública decomisa más de 5,600 unidades de licor en operativos simultáneos en el pacífico costarricense

Honduras:identifican a cinco sospechosos por secuestro y asesinato de pastor en Yoro