Teleshow

Cómo serán los shows de Soledad Pastorutti y Luck Ra para acompañar a Franco Colapinto en su exhibición en Palermo

Con detalles propios de los grandes premios, la fiesta incluye música en vivo y actividades para el público, marcando un día histórico para los amantes del deporte motor

Guardar

Los cantantes fueron elegidos por el propio piloto de Fórmula 1 para ser parte del evento del día domingo (Video: Los del Abasto-Youtube)

Este domingo, Franco Colapinto protagonizará un suceso histórico para el automovilismo argentino: la exhibición de un monoplaza de Fórmula 1 en el corazón de Palermo, marcando el regreso de la máxima categoría a Buenos Aires después de 14 años sin actividad oficial. El evento, titulado “Road Show to BA 2026”, promete seis horas de espectáculo deportivo con detalles propios del paddock de los Grandes Premios, sumando también música en vivo y un despliegue sin precedentes para los fanáticos del piloto de Alpine y del automovilismo nacional.

En Los del Abasto (YouTube), Gustavo Méndez anticipó los shows musicales que formarán parte de la jornada: “La ciudad de Buenos Aires va a ser una fiesta este domingo. Tremenda exhibición mundial de Franco Colapinto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se está armando un despliegue espectacular, vi las gradas, están trabajando con stands y vallados. Va a haber dos shows: uno, La Sole. Soledad Pastorutti va a cantar y va a hacer el himno. Va a haber una pasada y después va a cantar Luck Ra”.

Según confirmó Méndez, los dos artistas fueron elegidos por Colapinto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la productora Dale Play, buscando sumar géneros distintos y un clima de fiesta total. “Luck Ra, muy amigo de Colapinto, va a ponerle cachinga y cuarteto al evento”, sumó Romina Vallone durante la charla. Además, Méndez destacó la importancia del evento en el contexto de la remodelación del Autódromo Gálvez y la posibilidad concreta de que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina en 2027 o 2028: “Tener una sede de Fórmula 1 es muy pero muy importante... después de los Mundiales y los Juegos Olímpicos, viene una sede de F1”.

Cortes por Road Show en Buenos Aires - Franco Colapinto
Las calles que se verán afectadas durante el evento de Colapinto

El “Road Show to BA 2026” no solo será un espectáculo deportivo de alto impacto, sino también una fiesta popular que buscará acercar la Fórmula 1 a nuevas generaciones y celebrar la proyección internacional de Franco Colapinto, el piloto que ilusiona a todo un país.

En medio de este evento protagonizado por Colapinto, su relación con Maia Reficco volvió a estar bajo los reflectores. Un mes atrás, el romance entre ellos comenzó a ser tema de conversación en los medios, tras revelarse que el piloto y la cantante habían iniciado una historia juntos durante el verano, según contó en ese momento Gustavo Méndez, en el programa de Moria Casán. Ahora, la pareja volvió a estar en el centro de la escena tras ser vista compartiendo salidas y momentos de complicidad en Buenos Aires, donde él se encuentra por una exposición en Palermo y ambos aprovechan para vivir este presente lejos de la discreción inicial.

La primera foto juntos, tomada en la pista de karting de Zárate y viralizada en redes sociales, confirmó que el vínculo ya trascendería el plano privado y los fanáticos siguen de cerca cada paso de la pareja. En la foto se los puede ver charlando tranquilamente rodeados de gente y con los outfits clásicos de la pista todavía atados a la cintura.

Una imagen de baja resolución muestra a Franco Colapinto y Maia Reficco de pie en un interior, el hombre con camisa clara y la mujer con una oscura
Franco Colapinto y Maia Reficco fueron captados juntos en Zarate, alimentando las especulaciones sobre un posible romance.

A la ola de rumores se sumaron detalles exclusivos sobre sus encuentros: Ángel de Brito, conductor de LAM, contó en su canal de difusión de Instagram detalles de los planes posteriores al karting. “Colapinto cerró resto en Palermo para cenar con su novia Maia Reficco y amigos, se cerró el restaurant para que puedan disfrutar de la cena tranquilos y se les preparó un menú especial. Y que está muy entusiasmado por el evento del domingo. Cenó en un resto frente a una de las tribunas del evento”, contó el presentador en sus redes sociales.

El romance entre Franco y Maia avanzaría en medio de agendas exigentes y bajo la atenta mirada de sus seguidores y de los programas de espectáculos.

Temas Relacionados

Franco ColapintoLuck RaLa SoleSoledad Pastorutti

Últimas Noticias

La mamá de Fabián Cubero habló del conflicto entre el exfutbolista y Nicole Neumann: “Me duele, conozco cómo es mi hijo”

En la previa a la fiesta de 15 de Allegra Cubero, su abuela se refirió a la pelea entre el exfutbolista y la modelo

La mamá de Fabián Cubero habló del conflicto entre el exfutbolista y Nicole Neumann: “Me duele, conozco cómo es mi hijo”

Zoe Bogach respondió las críticas tras contar la cirugía estética a la que se someterá: “Me genera inseguridad”

La influencer se sinceró con sus seguidores sobre el motivo detrás de su decisión y aprovechó para justificar el regalo recibido, enfrentando comentarios negativos y defendiendo el derecho a modificar su imagen

Zoe Bogach respondió las críticas tras contar la cirugía estética a la que se someterá: “Me genera inseguridad”

Pablo Echarri recordó su relación con Natalia Oreiro y explicó qué significó ella en su vida: “Fue una relación linda”

El actor habló de uno de los vínculos más recordados que tuvo años atrás y relató detalles de los seis años que compartió con la uruguaya

Pablo Echarri recordó su relación con Natalia Oreiro y explicó qué significó ella en su vida: “Fue una relación linda”

Darío Barassi contó su angustia al no poder contratar ningún seguro de vida: “Me voy a morir joven”

El conductor relató que ninguna aseguradora quiere darle una póliza e hizo un pedido en vivo durante su programa

Darío Barassi contó su angustia al no poder contratar ningún seguro de vida: “Me voy a morir joven”

Mario Massaccesi explicó los tocs que afronta en su rutina diaria: “Me voy a dormir como si no fuera a despertar”

El periodista dejó ver su lado más personal al compartir, con humor y sinceridad, los rituales y hábitos que marcan su vida ante la sorpresa de sus colegas

Mario Massaccesi explicó los tocs que afronta en su rutina diaria: “Me voy a dormir como si no fuera a despertar”
DEPORTES
Arde el Torneo Apertura: así quedaron las posiciones y los posibles cruces en el playoff a dos fechas del final

Arde el Torneo Apertura: así quedaron las posiciones y los posibles cruces en el playoff a dos fechas del final

Tras la victoria del Central de Di María, San Lorenzo venció a Platense en un duelo clave por el Torneo Apertura

La selección argentina femenina Sub 17 se estrenó con una victoria en el Sudamericano: el golazo desde un ángulo “imposible”

Quién es Ben Whittaker, el semipesado británico que apunta a un título mundial

La dura acusación de un tenista argentino por racismo tras ser eliminado del Masters 1000 de Madrid: “Fue un bochorno”

TELESHOW
Zoe Bogach respondió las críticas tras contar la cirugía estética a la que se someterá: “Me genera inseguridad”

Zoe Bogach respondió las críticas tras contar la cirugía estética a la que se someterá: “Me genera inseguridad”

Pablo Echarri recordó su relación con Natalia Oreiro y explicó qué significó ella en su vida: “Fue una relación linda”

Darío Barassi contó su angustia al no poder contratar ningún seguro de vida: “Me voy a morir joven”

Mario Massaccesi explicó los tocs que afronta en su rutina diaria: “Me voy a dormir como si no fuera a despertar”

César Banana Pueyrredón: “Canto hace 55 años y me sigue sorprendiendo cómo la música atraviesa la vida de las personas”

INFOBAE AMÉRICA

Uso de cuentas de pago electrónicas aumenta 31.3% en República Dominicana durante primer trimestre de 2026

Uso de cuentas de pago electrónicas aumenta 31.3% en República Dominicana durante primer trimestre de 2026

El Salvador abre paso a una nueva generación universitaria

Olivier Assayas asume el desafío de llevar “El mago del Kremlin” al cine: “La manipulación de la verdad está en el corazón del poder”

Honduras prioriza estrategia turística frente a destinos como Belice y Punta Cana

El programa Mi Primera Casa supera las mil viviendas entregadas en Guatemala