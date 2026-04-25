Cómo serán los shows de Soledad Pastorutti y Luck Ra para acompañar a Franco Colapinto en su exhibición en Palermo

Los cantantes fueron elegidos por el propio piloto de Fórmula 1 para ser parte del evento del día domingo (Video: Los del Abasto-Youtube)

Este domingo, Franco Colapinto protagonizará un suceso histórico para el automovilismo argentino: la exhibición de un monoplaza de Fórmula 1 en el corazón de Palermo, marcando el regreso de la máxima categoría a Buenos Aires después de 14 años sin actividad oficial. El evento, titulado “Road Show to BA 2026”, promete seis horas de espectáculo deportivo con detalles propios del paddock de los Grandes Premios, sumando también música en vivo y un despliegue sin precedentes para los fanáticos del piloto de Alpine y del automovilismo nacional.

En Los del Abasto (YouTube), Gustavo Méndez anticipó los shows musicales que formarán parte de la jornada: “La ciudad de Buenos Aires va a ser una fiesta este domingo. Tremenda exhibición mundial de Franco Colapinto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se está armando un despliegue espectacular, vi las gradas, están trabajando con stands y vallados. Va a haber dos shows: uno, La Sole. Soledad Pastorutti va a cantar y va a hacer el himno. Va a haber una pasada y después va a cantar Luck Ra”.

Según confirmó Méndez, los dos artistas fueron elegidos por Colapinto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la productora Dale Play, buscando sumar géneros distintos y un clima de fiesta total. “Luck Ra, muy amigo de Colapinto, va a ponerle cachinga y cuarteto al evento”, sumó Romina Vallone durante la charla. Además, Méndez destacó la importancia del evento en el contexto de la remodelación del Autódromo Gálvez y la posibilidad concreta de que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina en 2027 o 2028: “Tener una sede de Fórmula 1 es muy pero muy importante... después de los Mundiales y los Juegos Olímpicos, viene una sede de F1”.

Las calles que se verán afectadas durante el evento de Colapinto

El “Road Show to BA 2026” no solo será un espectáculo deportivo de alto impacto, sino también una fiesta popular que buscará acercar la Fórmula 1 a nuevas generaciones y celebrar la proyección internacional de Franco Colapinto, el piloto que ilusiona a todo un país.

En medio de este evento protagonizado por Colapinto, su relación con Maia Reficco volvió a estar bajo los reflectores. Un mes atrás, el romance entre ellos comenzó a ser tema de conversación en los medios, tras revelarse que el piloto y la cantante habían iniciado una historia juntos durante el verano, según contó en ese momento Gustavo Méndez, en el programa de Moria Casán. Ahora, la pareja volvió a estar en el centro de la escena tras ser vista compartiendo salidas y momentos de complicidad en Buenos Aires, donde él se encuentra por una exposición en Palermo y ambos aprovechan para vivir este presente lejos de la discreción inicial.

La primera foto juntos, tomada en la pista de karting de Zárate y viralizada en redes sociales, confirmó que el vínculo ya trascendería el plano privado y los fanáticos siguen de cerca cada paso de la pareja. En la foto se los puede ver charlando tranquilamente rodeados de gente y con los outfits clásicos de la pista todavía atados a la cintura.

Franco Colapinto y Maia Reficco fueron captados juntos en Zarate, alimentando las especulaciones sobre un posible romance.

A la ola de rumores se sumaron detalles exclusivos sobre sus encuentros: Ángel de Brito, conductor de LAM, contó en su canal de difusión de Instagram detalles de los planes posteriores al karting. “Colapinto cerró resto en Palermo para cenar con su novia Maia Reficco y amigos, se cerró el restaurant para que puedan disfrutar de la cena tranquilos y se les preparó un menú especial. Y que está muy entusiasmado por el evento del domingo. Cenó en un resto frente a una de las tribunas del evento”, contó el presentador en sus redes sociales.

El romance entre Franco y Maia avanzaría en medio de agendas exigentes y bajo la atenta mirada de sus seguidores y de los programas de espectáculos.