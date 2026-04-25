Semana financiera: las acciones argentinas del sector petrolero volvieron a registrar fuertes subas

El índice Nasdaq de Wall Street acumula un alza de 15% en abril.

Los agentes bursátiles en Wall Street parecieron dejar atrás los temores por las repercusiones de las acciones militares en Oriente Medio. Aunque los precios del petróleo repuntaron, un cierto clima de confianza se dio en la operatoria, con nuevos máximos en acciones tecnológicas y también números récord en el índice Nasdaq y el S&P 500.

El panel tecnológico subió 1,7% en la semana, en un récord de 24.836 puntos. El S&P 500 avanzó 0,7%, también en un máximo con 7.165 puntos. Las acciones de Nvidia avanzaron 4% y elevaron la capitalización bursátil de la compañía por sobre los 5 billones de dólares, la más alta de la historia, impulsada por la demanda de chips de IA.

El barril de crudo Brent se encareció 11,2% semanal, a USD 105,88 en los contratos para entregar en junio.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Esa corriente ganadora no se transmitió plenamente a los activos argentinos, que exhibieron debilidad, condicionados por el rebote del precio del dólar y cifras negativas en cuanto a actividad económica.

Las compañías ligadas a la energía fueron las que obtuvieron mejores resultados. Vista Energy ganó 7,8% en dólares, el ADR de YPF ganó 5% (a USD 42,94), Tenaris subió 10,5%, aunque Pampa Energía cedió 0,9%, Mercado Libre bajó 1% y Grupo Galicia se hundió 8,1% y Globant se desplomó 13,9 por ciento..

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires terminó debajo de los 2.900.000 puntos (2.840.787 puntos), con un desempeño semanal negativo de 1,7% en pesos, que se amplió a 4% en dólares, ante el avance de la paridad del “contado con liquidación”.

“Todos los índices de renta fija en dólares registraron un desempeño negativo durante la semana. Los Bonares cayeron un 0,9% semanal, mientras que los Globales retrocedieron un 1,2% y los Bopreal un 0,7%, acompañando la misma dinámica. No obstante, al analizar el desempeño acumulado en el año, el panorama es más favorable: los Bonares y Globales presentan subas del 2,8% y 3%, respectivamente. Por su parte, los Bopreal continúan liderando en términos de rendimiento, con un avance del 3,9% en 2026″,detallaron los expertos de IEB.

El riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, creció en 41 unidades para la Argentina, en los 560 puntos básicos, su nivel más alto desde el 8 de abril.

“Los bonos en dólares sufrieron caídas leves durante casi toda la semana, impactadas por la inestabilidad global producto del conflicto en Irán. El riesgo país subió levemente, pero los rendimientos de la curva soberana todavía se mantienen debajo del 10% anual”, reseño el equipo de Research de Puente.

“Mientras avanza la temporada de balances, con las miradas dirigidas a las gigantes tecnológicas en busca de señales, Wall Street intenta seguir merodeando los máximos apostando a que el conflicto en Medio Oriente debería resolverse a corto plazo, más allá de que el Brent sigue desafiante por encima de los USD 100″, comentó el economista Gustavo Ber.

Dos datos macroeconómicos marcaron el pulso de los negocios domésticos: un importante superávit comercial registrado en marzo, que contrastó con cifras negativas de actividad económica en febrero.

El mes pasado dejó un saldo comercial de USD 2.523 millones, para encadenar 28 meses seguidos con superávit. Además se registraron exportaciones récord por USD 8.645 millones. El acumulado del primer trimestre del saldo por intercambio de bienes ascendió a 5.508 millones de dólares.

El S&P Merval arrastra en abril una caída de casi 7% en dólares, en contraste con los índices récord en Wall Street

El EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica) del INDEC cayó 2,6% mensual en febrero. “Excluyendo la pandemia, estamos frente a la quinta peor contracción desde 2004. Las anteriores fueron diciembre de 2008 (-4%), abril de 2018 (-2,9%), septiembre de 2019 (-2,9%) y diciembre de 2023 (-2,6%). El deterioro de febrero, entonces, tuvo un impacto de corto plazo asimilable a la crisis financiera internacional de 2008 o devaluaciones con ajuste fiscal”, evaluó en un informe la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.

“Según nuestra propia estimación realizada en base a los números provistos por INDEC, la mayor parte de la caída se concentró en la producción de bienes (-4,4%), en tanto que la de servicios retrocedió 0,5% durante febrero. Este mayor deterioro relativo se explica por la flexibilización importadora en un contexto, no solo de apreciación cambiaria, sino también de aumento de los costos logísticos, volatilidad de la demanda y un mundo que se cierra”, añadió.

El dólar subió más de 2%

El dólar se negoció en alza en las últimas ruedas, apuntalado por las compras oficiales en el mercado de contado y también una mayor demanda privada.

El dólar mayorista terminó operado a $1.399,50, un máximo desde el 13 de marzo. A lo largo de la última semana el dólar comercial ascendió 35 pesos o 2,6%, mientras que conserva un descenso de 55,50 pesos o 3,8% en 2026.

“A partir de la fuerte contracción de los rendimientos en pesos, el dólar mayorista se inclina por extender el reacomodamiento de las últimas ruedas, y así es que amaga con ‘testear’ los $1.400, mientras ello no modifica la estrategia de compras del BCRA. Ocurre que existe expectativa en que dicha dinámica pueda traducirse en una aceleración de acumulación de reservas, un pilar relevante para los inversores y que debería habilitar en el tiempo convergencia del riesgo país”, indicó el economista Gustavo Ber.

El BCRA estableció una banda superior de su esquema cambiario en los $1.693,51, cifra que dejó al dólar mayorista a 294,01 pesos o 21% de esa referencia.

El dólar al público quedó a $1.420 para la venta, según la referencia del Banco Nación. Así, el billete minorista se encareció 30 pesos o 2,2% en la semana, para volver a operarse en el nivel del 30 de marzo.

El dólar blue terminó operado sin variantes a $1.420 para la venta, con alza de diez pesos o 0,7% respecto del viernes anterior.

El Banco Central compró en cinco ruedas un total de USD 745 millones por su participación cambiaria, mientras que las reservas brutas tuvieron un incremento semanal de USD 393 millones, para alcanzar los USD 46.184 millones, su stock más alto desde el 4 de marzo.

La provincia de Chubut volvió a los mercados internacionales con un nuevo bono en dólares bajo ley de Nueva York por USD 650 millones en un instrumento a 10 años, mientras que Edenor ingresó USD 150 millones por la emisión de una nueva Obligación Negociable.

“Se sumaron los anuncios de préstamos con Organismos Internacionales que sumarán USD 3.550 millones. Con una liquidación estimada del agro que ronda en USD 35.000 millones -ya se llevan vendidos unos USD 5.500 millones- queda claro que se viene un tiempo de cosechar dólares. La noticia del acceso a préstamos por parte de los organismo es especialmente importante puesto que aún con el acceso a los mercado internacionales complicado, no todas las compras que se realicen de USD irán a pagos; el BCRA efectivamente podría acumular reservas”, enfatizaron desde IEB.