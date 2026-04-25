Honduras prioriza estrategia turística frente a destinos como Belice y Punta Cana

Honduras busca posicionarse frente a destinos como Cancún, Belice y Punta Cana. (Foto: Cortesía)

Honduras ha decidido replantear su estrategia turística en un contexto regional altamente competitivo, donde destinos consolidados como Belice, Punta Cana y Cancún continúan liderando la captación de visitantes internacionales.

Frente a este escenario, el Gobierno hondureño, a través del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), ha optado por un enfoque estratégico que prioriza la atracción directa de turistas potenciales, en lugar de centrarse en la competencia tradicional entre destinos.

El ministro de Turismo, Andrés Ehrler Martínez, explicó que esta nueva visión parte de una lógica distinta: identificar mercados y perfiles de viajeros con mayor probabilidad de elegir a Honduras como destino, en lugar de competir frontalmente con polos turísticos consolidados del Caribe y la región mesoamericana.

“Nuestro proceso de turismo no se centra en el valor de la competencia, contra quién compito; se centra en a quién yo atraigo”, afirmó el funcionario al detallar la orientación de la política turística nacional.

Según Ehrler Martínez, la estrategia consiste en analizar de manera más precisa los segmentos de mercado que podrían sentirse atraídos por la oferta hondureña, la cual incluye una combinación de recursos naturales, patrimonio cultural y experiencias únicas que aún no han sido explotadas en su totalidad.

Desde playas en el Caribe hasta reservas naturales y destinos arqueológicos, el país busca posicionarse como una alternativa diferenciada frente a destinos masificados.

Autoridades del Instituto Hondureño de Turismo analizan medidas para fortalecer la conectividad aérea en la región. (Foto: Cortesía)

Uno de los pilares de esta estrategia es la mejora de la conectividad aérea regional, considerada un factor clave para incrementar el flujo de visitantes.

En este sentido, el ministro reveló la existencia de una mesa de conectividad que trabaja en la implementación de acuerdos regionales en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana y el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (CA-4), integrado por Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

La propuesta central consiste en tratar los vuelos entre estos países como si fueran vuelos domésticos, lo que implicaría una reducción significativa en las tarifas aeroportuarias y, en consecuencia, en el costo de los boletos aéreos.

Actualmente, los pasajes dentro de la región pueden alcanzar precios de hasta 600 dólares, una barrera considerable para el turismo intrarregional.

“La mesa de conectividad hondureña está lista para abrir rutas del CA-4 comerciales como vuelos domésticos regionales, donde la tarifa aeroportuaria baje y los pasajes aéreos alcancen un precio justo”, explicó el titular de Turismo.

Este planteamiento, de concretarse, podría transformar la dinámica de movilidad en Centroamérica, facilitando los viajes entre países vecinos y fomentando el turismo multidestino.

El funcionario también destacó la disposición de El Salvador para ampliar las rutas aéreas, especialmente aquellas que anteriormente estaban limitadas a vuelos privados o corporativos.

Esta apertura permitiría incrementar la frecuencia de conexiones comerciales y mejorar la accesibilidad hacia Honduras desde distintos puntos de la región.

El convenio CA-4 busca reducir costos de vuelos entre Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. (Foto: Referencia)

La mesa de conectividad aérea, recientemente conformada, integra a actores clave del sector público y privado, incluyendo al Instituto Hondureño de Turismo y la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil.

Su objetivo principal es fortalecer la articulación institucional y dinamizar el transporte aéreo, creando condiciones más favorables para la llegada de nuevas aerolíneas internacionales.

Uno de los temas prioritarios es atraer a operadores aéreos que aún no tienen presencia en el país, aprovechando el marco normativo del CA-4. Esta estrategia busca incrementar la oferta de vuelos, reducir costos y mejorar la competitividad de Honduras como destino turístico regional.

Los resultados iniciales de estas políticas comienzan a reflejarse en las cifras recientes. Durante la temporada de Semana Santa de 2026, Honduras registró el ingreso de 47,684 turistas internacionales, lo que representa un crecimiento del 26 por ciento en comparación con el año anterior.

Este incremento es interpretado por las autoridades como una señal positiva del impacto de las campañas de promoción y las mejoras en conectividad.

En términos generales, el flujo migratorio alcanzó los 136,360 viajeros a través de aduanas terrestres y aéreas, lo que supone un aumento del 16.5 por ciento respecto a periodos previos. Aunque no todos estos viajeros son turistas, el volumen refleja un dinamismo creciente en la movilidad hacia el país.

El ministro Ehrler Martínez detalló que los principales países de origen de los visitantes fueron El Salvador, Estados Unidos y Guatemala, además de un repunte en la llegada de ciudadanos mexicanos, impulsado por la reciente apertura de un vuelo directo hacia Ciudad de México. Este nuevo enlace aéreo ha sido clave para diversificar los mercados emisores y ampliar la presencia de turistas provenientes de Norteamérica.