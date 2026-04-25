Luis Caputo apuesta al RIGI para reactivar la economía, pero los dólares del sector privado no terminan de llegar

El ministro de Economía cree que vendrán los "18 mejores meses de la economía de las últimas dos décadas" (Foto: Jaime Olivos)

El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó confianza en que a partir de abril comenzarán los mejores 18 meses de las últimas dos décadas para Argentina, aunque las dos variables que identifica como centrales para la remonetización (aumento de los depósitos en bancos) y el crédito al sector privado no evolucionan en esa dirección. Mientras el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) suma adhesiones y promueve el desembarco de capitales de largo plazo, los depósitos en dólares del sector privado desaceleraron el ritmo de crecimiento, a pesar de la Ley de Inocencia Fiscal. Esta diferencia marca el pulso de la dinámica financiera en el inicio del segundo trimestre y, con ello, del nivel de consumo de la calle.

La exposición de Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en Washington, se centró en los factores cíclicos que inciden sobre la oferta de divisas. Sostuvo que las empresas retomaron la actividad, luego de un período de cautela, y avanzaron en la desarticulación de coberturas cambiarias y en la búsqueda de financiamiento para gastos de capital.

Werning afirmó ante inversores que la emisión de bonos en dólares se aceleró tras las elecciones, pero las ventas reales de divisas se mantuvieron por debajo, lo que aportó a la oferta de la divisas en el mercado.

La emisión de bonos en dólares se aceleró tras las elecciones, pero las ventas reales de divisas se mantuvieron por debajo, lo que aportó a la oferta de la divisas (Werning)

Los datos oficiales revelaron que el financiamiento corporativo alcanzó USD 9.900 millones emitidos y USD 6.800 millones liquidados, mientras USD 3.200 millones quedaron pendientes, por lo que se traducen en una posible fuente para que el BCRA pueda seguir comprando reservas en lo que resta del año. Se sumarán a los USD 650 millones que colocó Chubut en la última semana en Nueva York con un bono a 10 años con tres de gracia, a una tasa de interés del 9,45% anual.

El vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, expuso que aún quedan USD 3.200 millones por girarse de la emisión de obligaciones negociables

En línea con el mensaje de Caputo, Werning remarcó la inversión extranjera directa (IED), pero también la repatriación de capitales residentes, como las bases para la remonetización de la economía.

En un gráfico presentado en Washington por el vicepresidente del BCRA mostró que el stock de depósitos en moneda extranjera del sector privado llegó a USD 38.800 millones en abril de 2026. Aunque si se lo compara con el nivel que había en febrero último, cuando el ministro empezó a fomentar a los argentinos sacar los “dólares del colchón”, no hubo un incremento importante (estaban en USD 37.815 millones).

Según la consultora Analytica, en base a datos del BCRA, el crecimiento de los depósitos en dólares se desaceleró notoriamente desde diciembre de 2025. Las autoridades confiaron en la reactivación del crédito y mayor oferta de divisas para el mercado cambiario, pero los datos de los primeros meses de 2026 reflejan un panorama más contenido.

Según la consultora Analytica, hubo una fuerte desaceleración de los depósitos en dólares desde diciembre último

Las cifras de Analytica permiten observar el cambio de tendencia. El crecimiento mensual de los depósitos en dólares del sector privado, entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, evidenció una desaceleración tras un período expansivo en el segundo semestre del año anterior. Pasaron de un aumento en diciembre de 2025 de USD 1.256 millones, a crecer en enero USD 979 millones; en febrero USD 425 millones y en marzo USD 151 millones.

La apuesta a las grandes inversiones

Vladimir Werning procuró convencer a los inversores de que las entradas de capital por IED asociadas a proyectos bajo el RIGI ya se canalizan hacia la economía. Aunque hasta ahora el flujo neto acumulado por estos proyectos totalizó USD 762 millones a marzo de 2026, con ingresos brutos de USD 1.205 millones.

Los fondos se dirigieron a sectores estratégicos como minería, energía renovable, oil & gas e infraestructura portuaria.

El informe del BCRA identificó entre los principales proyectos aprobados el desarrollo de LNG de Southern Energy (PAE / GOLAR / PAMPA / YPF / Wintersall Dea) en Río Negro, que concentró USD 15.200 millones, y “Los Azules” de McEwen Copper en San Juan, de USD 2.700 millones. También destacó la construcción del oleoducto “Vaca Muerta Oleoducto Sur” por VMOS (Joint venture) en Río Negro, con un presupuesto de USD 2.900 millones.

Caputo asegura que aún quedan por conocerse muchos más anuncios de adhesión al RIGI “Están subestimadas. ¡Ni se imaginan los que vienen!”

La lista de aprobaciones incluyó además iniciativas de YPF Luz en energía solar en Mendoza, Galan Lithium y Minas Argentinas en minería, PCR - Acindar en energía eólica en Buenos Aires y Rio Tinto en minería de litio y cobre, así como obras de infraestructura portuaria en Santa Fe. En total, los proyectos aprobados bajo el RIGI sumaron USD 27.200 millones, mientras el total de iniciativas en evaluación y aprobadas ascendió a USD 95.000 millones según los últimos registros.

Durante la última semana, el ministro Luis Caputo comunicó la presentación de dos proyectos más. El primero, a cargo de Pluspetrol, busca desarrollar el bloque Bajo del Choique en Vaca Muerta, con una inversión de USD 12.000 millones y una producción estimada de 100.000 barriles de petróleo diarios. El segundo corresponde a Pampa Energía, que propuso la construcción de la planta de fertilizantes más grande del continente en Bahía Blanca, por 2.400 millones.

En la última semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró los anuncios de inversión de Pluspetrol y Pampa Energía

Caputo asegura que aún quedan por conocerse muchos más anuncios. “Están subestimadas. ¡Ni se imaginan los que vienen!”, escribió el ministro en la red social X a una publicación de Federico Domínguez en donde aseguraba que este año la balanza comercial de energía y minería será de USD 13.000 millones, mientras que en 2031 alcanzaría a USD 75.000 millones.

Sin embargo, para los analistas, lo que complica los planes de remonetización que necesita el Gobierno para que se logren “los mejores 18 meses de las últimas dos décadas de Argentina”, fue la caída del 2,6% de la actividad en febrero. Un dato que fue un golpe de realidad para el equipo económico sobre cómo está el pulso de la calle, la calle lejos de Vaca Muerta. Economistas más cercanos al oficialismo, como Ricardo Arriazu, alertaron sobre el peligro que es para el proyecto político el crecimiento del desempleo en el Gran Buenos Aires.