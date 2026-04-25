Darío Barassi contó su angustia al no poder contratar ningún seguro de vida: “Me voy a morir joven”

El conductor de Ahora Caigo habló de sus problemas de salud e hizo una inquietante propuesta (Video: Ahora Caigo-ElTrece)

En una emisión reciente de Ahora Caigo, Darío Barassi volvió a demostrar por qué es uno de los conductores más genuinos y espontáneos de la televisión argentina. Entre juegos, risas y ocurrencias, el presentador sorprendió a todos al compartir en vivo una preocupación personal fuera del aire: la dificultad para conseguir un seguro de vida, un tema que abordó con el humor que lo caracteriza, pero que también dejó entrever la seriedad de su inquietud y la importancia que le da a su familia.

Mientras los participantes avanzaban en el juego de preguntas y respuestas, Barassi relató que había acudido a una guardia médica tras sentir síntomas de un ACV. En ese contexto, mirando a cámara, confesó: “No tengo seguro de vida. Vos sabés que no me lo quiere dar nadie. Aprovecho, chicos. Alguna aseguradora que me esté viendo, contácteme”. Y sumó, fiel a su estilo: “Lo voy a pagar, pero asegúrenme, me voy a morir joven. Tengo una familia que mantener. Gracias, adiós”. La mezcla de sinceridad y humor generó empatía, risas y comentarios tanto en el estudio como entre el público.

La situación, que inicialmente generó sorpresa, tuvo un giro inesperado cuando una de las participantes, que jugó después, contó que trabaja en una aseguradora y le prometió a Barassi que lo iba a asociar. El gesto fue recibido con aplausos, bromas y un clima de complicidad, y Barassi agradeció entre risas la solución inesperada a su problema, cerrando el asunto con su clásico desparpajo.

El programa continuó con su ritmo habitual, donde Barassi aprovechó para sumar más chistes, anécdotas personales y comentarios espontáneos. Entre preguntas de cultura general, juegos de palabras y ocurrencias que descolocaron a los participantes, el conductor volvió a hacer de la cercanía, la autenticidad y la interacción directa con la audiencia su sello distintivo. Una vez más, Barassi consolidó su lugar como uno de los favoritos del público, capaz de transformar cualquier inquietud personal en un momento único de televisión.

La furia de Darío Barassi luego de que una participante lo llevara al límite de su paciencia

Días atrás, una jugadora llamó la atención del conductor por su energía llamó la atención de Barassi. Pero lejos de la buen onda habitual, el comunicador escuchó un exabrupto que la invitada dijo por lo bajo: “Analía, por favor. No se dice, escuché lo que dijiste. ¿Cómo andas?”, reaccionó Darío.

Fue entonces cuando la mujer comenzó a mostrar su personalidad: “Feliz, feliz, feliz, feliz, re contra mil feliz”. Sorprendido por la energía y respuesta, el conductor bromeó: “Basta de traer gente drogada al programa. Contame, ¿quién sos?”.

Continuando la línea de la charla, Analía comentó con humor: “Yo solo tomo la de la tiroides, hoy no la tomé. Soy Analía Ferrero, tengo 48 años, soy de Coronda, capital nacional de la frutilla, provincia de Santa Fe, a 120 km de Rosario. Tengo tres hijos, tres administraciones. Me gustan las suegras, no ando con ninguna, pero bueno”.

Una participante llamada Analía colmó la paciencia del conductor, quien debió recurrir a absolutamente todo para frenarla

Más allá del frenesí de su discurso, Barassi le consultó si estaba en pareja. Lejos del escándalo inicial, la mujer volvió a generar un momento de incomodidad: “Tengo una cosa, ay, perdón, ¿se puede borrar esto? Mariano (el director del programa) borrá esto. Es mi concubino. Se llama Matías. Vino, vino toda mi manada”. Lejos de querer salvar a la invitada, el conductor redobló: “Mariano no borra nada. ¿Dónde está la cosa?¿Cuál de todos es Matías? Es bastante fachero el pibe”.

Aún arrepintiéndose de sus dichos, Analía expresó: “Esto me lo va a re cobrar. Yo como bien. Granola no como, ¿se nota?”. Mientras se acercaba a la pareja de la participante, Barassi mostró su cansancio con la situación: “Escuchame, la pastilla que no tomaste la tenés que tomar diario. Se nota. ¿A qué te dedicás? ¿Qué sos?”.