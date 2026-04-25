La selección argentina femenina Sub 17 se estrenó con una victoria en el Sudamericano: el golazo desde un ángulo “imposible”

Con goles de Oriana Gómez y Julieta Aguilar triunfó la selección argentina en el Sudamericano Sub 17 femenino

El inicio de la selección argentina femenina en el Sudamericano Sub 17 no pudo ser más auspicioso. El equipo albiceleste se impuso por 2-0 ante Paraguay en el estadio CARFEM de Ypané, gracias a los goles de Oriana Gómez y Julieta Aguilar. Este resultado no solo representa tres puntos iniciales, sino que refuerza la proyección de las juveniles argentinas en el certamen continental.

La victoria se construyó a partir de un planteo táctico sólido y un despliegue ofensivo que complicó a la defensa local desde el primer minuto. Mercedes Diz, pieza clave en la generación de juego, protagonizó la jugada que abrió el marcador: desbordó por la banda derecha y habilitó a Oriana Gómez, quien supo aprovechar el desorden defensivo rival para definir con precisión y colocar el primer tanto en el marcador.

Argentina le ganó por 2-0 a Paraguay en el Sudamericano Sub 17 femenino (@Argentina)

El segundo gol llegó en una acción que sorprendió tanto a las rivales como al seleccionado argentino. Julieta Aguilar, actual jugadora de Newell’s, avanzó por el mismo sector y, desde una posición cercana al tiro de esquina, ejecutó un disparo potente de larga distancia. La pelota tomó una trayectoria imposible de interceptar y terminó en la red, provocando gestos de asombro en sus compañeras y en el banco de suplentes por la calidad de la definición.

Con este resultado, el seleccionado dirigido por Christian Meloni inició con el pie derecho su participación en el Grupo A, donde comparte zona con el anfitrión Paraguay, además de Colombia, Chile y Bolivia. En el Grupo B se encuentran Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela y Uruguay, equipos que también buscarán avanzar a la siguiente ronda en un campeonato que se extenderá hasta el 9 de mayo.

El próximo compromiso de Argentina será ante Colombia el domingo a las 17:00, seguido por el duelo frente a Bolivia el martes 28 a la misma hora. La fase de grupos concluirá contra Chile el domingo 3 de mayo a las 20:00. Cada partido será determinante, ya que solo los mejores tres del grupo podrán avanzar y acercarse al objetivo de la clasificación mundialista.

La selección argentina comenzó el camino rumbo al Mundial Sub 17 (@Argentina)

La importancia de este torneo radica en que otorga cuatro cupos directos para la Copa del Mundo Sub 17, que se celebrará en Marruecos entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre. De esta manera, la competencia adquiere un valor estratégico para las selecciones que buscan consolidar sus procesos formativos y proyectar a sus futbolistas al escenario internacional.

En este certamen, conseguir una de las plazas mundialistas es el principal objetivo de cada delegación. Las jugadoras argentinas, que han demostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, aspiran a consolidar el buen inicio y mantener el nivel que las llevó a superar a Paraguay en su debut. Para Argentina, cada encuentro será una oportunidad de reafirmar su estilo de juego y la calidad de sus futuras figuras.

Julieta Aguilar y Oriana Gómez las goleadoras del encuentro (@Argentina)

El dominio histórico en la categoría corresponde a Brasil, que conquistó cinco títulos en el Sudamericano Sub 17. Venezuela ocupa el segundo lugar con dos consagraciones, mientras que Colombia y Paraguay, este último vigente campeón, suman un título cada uno. Este escenario refleja la competencia exigente que enfrentan las selecciones juveniles y el desafío constante de elevar su rendimiento.

La actuación de Argentina frente a Paraguay no solo destaca por el resultado, sino también por la manera en que el equipo se plantó en la cancha. Las jugadoras mostraron seguridad y madurez, cualidades que suelen asociarse a procesos de mayor recorrido. El crecimiento de las categorías formativas del combinado nacional es una tendencia que se confirma con cada aparición en torneos internacionales.