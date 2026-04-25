Uso de cuentas de pago electrónicas aumenta 31.3% en República Dominicana durante primer trimestre de 2026

El crecimiento de las cuentas de pago electrónico en República Dominicana alcanzó un 31.3% durante el primer trimestre de 2026, según el Banco Central.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco Central de República Dominicana reportó un aumento de 31.3% en el número de cuentas de pago electrónico por cada mil habitantes durante el primer trimestre del año 2026.

Este dato, incluido en el “Informe de indicadores de acceso y uso de los servicios de pago a marzo de 2026″, confirma la expansión acelerada de los medios digitales en el país caribeño.

Según una publicación del Banco Central, la cantidad de cuentas de pago electrónico pasó de 62 a 81 por cada mil habitantes entre 2025 y 2026, consolidando a este segmento como el de mayor crecimiento relativo dentro del sistema de pagos.

La adopción de estos instrumentos digitales permite a más personas realizar transferencias, pagos y compras de manera segura y eficiente, incluso en zonas donde la presencia de sucursales bancarias es limitada.

La expansión de plataformas digitales financieras en República Dominicana impulsó la inclusión de sectores excluidos del sistema bancario tradicional. (Cortesía: LM Neuquen)

Además del salto en cuentas electrónicas, los datos revelan un crecimiento en otros indicadores clave. Como por ejemplo, el número de usuarios de banca por Internet aumentó un 6.8%, al pasar de 831 a 887 por cada mil habitantes.

Este comportamiento sugiere una mayor confianza de la población en las plataformas digitales y una adaptación progresiva a la gestión de finanzas por medio de canales virtuales.

Crece la infraestructura de pagos y se diversifica el uso de medios electrónicos

Por su parte, en materia de infraestructura, Dominicana cuenta con 376 cajeros automáticos por cada millón de habitantes, un alza de 3% respecto al año 2025. Las terminales de puntos de venta (POS) también crecieron, aunque de manera más moderada, pasando de 18,882 a 19,038 por cada millón de habitantes, lo que representa un incremento de 0.8%.

La disponibilidad de estos servicios contribuye a la reducción del uso de efectivo y fomenta el consumo en comercios formales. Esta infraestructura permite que los usuarios realicen pagos electrónicos, retiros y otras operaciones de manera rápida y eficiente, lo que incentiva la bancarización y promueve el registro de operaciones dentro del sistema financiero formal.

República Dominicana registra 376 cajeros automáticos por cada millón de habitantes, lo que implica un aumento de 3% en comparación con el año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crece el uso de tarjetas y se amplía la inclusión financiera en República Dominicana

Mientras que, el uso de tarjetas de débito registró un aumento de 8.9%, con 757 tarjetas por cada mil habitantes en el presente año, frente a 695 en 2025.

Por otro lado, las tarjetas de crédito también experimentaron una leve subida, pasando de 368 a 373 por cada mil habitantes, lo que equivale a un incremento total de 1.3%. Estos datos reflejan la preferencia de los usuarios dominicanos por medios de pago electrónicos y la diversificación de las herramientas financieras a disposición del público.

El Banco Central destacó que estos avances responden a una política activa de fortalecimiento de la infraestructura de pagos y promoción de la educación financiera. Esta estrategia ha permitido ampliar la cobertura de servicios digitales y facilitar la inclusión financiera, especialmente en sectores tradicionalmente excluidos del sistema bancario.

La expansión de los servicios de pago electrónico no solo moderniza el sistema financiero, sino que también promueve una mayor participación de la población en la economía formal.