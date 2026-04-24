Generación Silver

Qué es el Age Innovation Prize, el proyecto de un país europeo que fomenta soluciones y modelos de integración para los silvers

Cada año, equipos colaborativos suizos presentan ideas intergeneracionales que redefinen la integración y la calidad de vida cotidiana a través de tecnologías innovadoras y proyectos sociales

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La inteligencia artificial impulsa soluciones para la autonomía de mayores en Suiza
El Age Innovation Prize incentiva cada año en Suiza iniciativas tecnológicas y sociales que mejoran la calidad de vida de los adultos mayores.

El Age Innovation Prize impulsa cada año nuevas formas de mejorar la calidad de vida de las personas mayores en Suiza. El galardón, organizado por la Eastern Switzerland University of Applied Sciences (OST), la universidad pública suiza especializada en tecnología aplicada, respalda iniciativas tecnológicas y sociales lideradas por equipos intergeneracionales o por adultos mayores, con foco en vivienda asistida, participación social, autonomía e inclusión de este segmento poblacional.

En Suiza, los proyectos tecnológicos y sociales encabezados por personas mayores o equipos intergeneracionales reciben financiamiento como respuesta al envejecimiento acelerado de la sociedad y al requerimiento de soluciones para una vida independiente, conectada y saludable.

El Age Innovation Prize reconoce que la diversidad generacional y la experiencia de los adultos mayores complementan las respuestas a desafíos actuales, incluyendo la vivienda, la integración social y el acceso a tecnologías que facilitan la inclusión.

La inteligencia artificial impulsa soluciones para la autonomía de mayores en Suiza
En Suiza, equipos liderados por adultos mayores o intergeneracionales reciben financiamiento ante el desafío del envejecimiento poblacional y la vida autónoma.

El premio nació como una respuesta institucional y social a la aceleración del cambio demográfico en Suiza. Mediante esta iniciativa nacional, se impulsa la participación activa de los mayores y se invita a equipos de distintas edades a presentar propuestas que respondan a retos en salud, integración y autonomía.

Colaboración intergeneracional y liderazgo senior en la innovación

La OST subraya que integrar adultos mayores en los equipos de trabajo resulta en productos y servicios más alineados con las necesidades reales de los usuarios. Los equipos intergeneracionales pueden anticipar mejor los desafíos de la vejez y crear soluciones enfocadas en salud, vivienda y participación social.

La diversidad generacional contribuye a la creatividad y la adaptabilidad. El jurado, conformado por especialistas de la industria, innovación y servicios sociales, destaca la colaboración intergeneracional como eje central del premio.

Proyectos tecnológicos y sociales

El abanico de proyectos apoyados abarca desde innovaciones tecnológicas hasta iniciativas sociales. Sobresale FoodScanner de Nutrai GmbH, una herramienta que utiliza inteligencia artificial junto a cámaras en cocinas hospitalarias para analizar la alimentación de pacientes mayores y combatir la malnutrición, presente en hasta 40% de adultos hospitalizados.

La inteligencia artificial impulsa soluciones para la autonomía de mayores en Suiza
El Age Innovation Prize otorga premios en especie, formación profesional y visibilidad sectorial en la Swiss AgeTech Conference de Zúrich para los equipos ganadores.

Otra referencia es AiMorphous de AiMorphous Health AG, que emplea biomarcadores en sangre y modelos predictivos de inteligencia artificial para anticipar hasta el 80% de los casos de trombosis en la vejez, facilitando su prevención y seguimiento clínico.

En el ámbito de la movilidad, el Project ReBalancer desarrollado por SturzZentrum Schweiz (centro especializado en prevención de caídas), ETH Zürich y DART@LLUI (laboratorio universitario de Suiza), incorpora un sistema de entrenamiento portátil que puede reducir el riesgo de caídas hasta en un 50% después de una sola sesión. Además, el premio respalda fórmulas de vida colaborativa y redes de participación activa para adultos mayores.

Beneficios y reconocimientos para los equipos ganadores

El Age Innovation Prize entrega premios en especie como asesoría especializada, acceso a talleres de co-creación y consultorías valoradas hasta en CHF 4.000. Los equipos premiados y finalistas reciben formación para presentar sus proyectos, la producción de un video profesional y la oportunidad de exhibir sus ideas en la Swiss AgeTech Conference de Zúrich, espacio de interacción sectorial.

Esta visibilidad institucional, junto a la conexión con la industria y organizaciones sociales, impulsa el desarrollo e implementación de los proyectos. Según la OST, la sostenibilidad, la pertinencia de los enfoques y la diversidad generacional constituyen criterios determinantes en la selección de los equipos premiados.

La inteligencia artificial impulsa soluciones para la autonomía de mayores en Suiza
El premio fomenta un ecosistema innovador, basado en la sostenibilidad y la diversidad generacional, orientado a anticipar las necesidades de las personas mayores en Suiza.

El premio consolida un ecosistema dirigido a anticipar y responder a las necesidades de una sociedad en proceso de envejecimiento, promoviendo la autonomía y la participación activa de sus mayores.

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