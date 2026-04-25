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La dura acusación de un tenista argentino por racismo tras ser eliminado del Masters 1000 de Madrid: “Fue un bochorno”

Marco Trungelliti lanzó fuertes críticas al público de la Caja Mágica, luego de protagonizar varios cruces con los espectadores

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Se ofuscó con un aficionado

La prematura eliminación de Marco Trungelliti en la primera ronda del Masters 1000 de Madrid terminó con escándalo porque el argentino protagonizó varios cruces con el público durante la caída en tres sets contra el local Daniel Mérida por 4-6, 6-1 y 6-7 (6) en la Cancha 3 de la Caja Mágica.

Una de las escenas de mayor tensión ocurrió cuando Trungelliti se vio desbordado por los permanentes insultos que recibía desde las gradas y tuvo un momento de furia que se volvió viral. “¡Gritá ahora, cagón!”, le espetó a un seguidor del tenista español que lo hostigaba de manera permanente. Esta escena fue grabada por otro espectador y registró múltiples reproducciones en las redes sociales.

Luego del partido, que se prolongó por 2 horas y 41 minutos, el tenista de 36 años escribió una publicación en su cuenta personal de Instagram, seguida por más de 15 mil usuarios, y realizó una dura acusación contra la gente que asistió al juego: “Para terminar con el tema de anoche: ¿Fue un bochorno? Sí. ¿Hubo racismo? Sí”.

Cayó en la primera ronda del Masters 1000 de Madrid
El tenista subió un mensaje en redes sociales

Acto seguido, continuó sus escuetas respuestas ante diferentes preguntas: “¿Faltas de respeto desde el primer momento? Sí. ¿Se hizo algo al respecto durante el encuentro? No mucho. ¿Me importa? No".

El número 77 del mundo mostró su incomodidad desde el inicio, a causa de ciertos comportamientos del público, que alentaba por Mérida. El enfado de Marco Trungelliti fue en aumento, ya que se lo vio conversar con el juez de silla durante varios pasajes del partido y reclamó la intervención del supervisor para intentar mermar los gritos y comentarios que consideró inapropiados. A pesar de sus reiterados pedidos, la situación no se modificó.

Tras recibir silbidos durante el partido

El santiagueño atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, luego de haberse convertido en el jugador más veterano de la historia en alcanzar su primera final ATP: perdió 6-3 y 6-2 contra el español Rafael Jódar en el ATP 250 de Marrakech. Su actualidad lo llevó a ser convocado por Argentina y debutar en la Copa Davis con derrota ante Corea del Sur.

Sus últimos resultados opacaron estos logros porque cayó eliminado en su presentación por el ATP 500 de Barcelona contra el serbio Hamad Medjedovic en sets corridos, y ahora dejó escapar dos match points con una ventaja de 6-5 en el tercer set frente a Daniel Mérida, quien ocupa el 102° lugar del ranking mundial.

Vale recordar que Marco Trungelliti había ingresado al cuadro principal como lucky loser tras perder frente al mismo rival en la fase decisiva de la clasificación. Estuvo cerca de tomarse revancha, pero no aprovechó sus oportunidades en los momentos clave del último parcial.

Debutó en Copa Davis este año con Argentina (Crédito: Reuters/Kim Soo-Hyeon)
Debutó en Copa Davis este año con Argentina (Crédito: Reuters/Kim Soo-Hyeon)

Mérida enfrentará al francés Corentin Moutet en la próxima ronda del segundo Masters 1000 de la gira europea de polvo de ladrillo que desemboca en Roland Garros, segundo Grand Slam del año. Esa cita en París ya tiene la baja confirmada de Carlos Alcaraz por lesión.

Uno de los argentinos que sigue en carrera en Madrid es Thiago Tirante, 75° del mundo, quien dio la sorpresa frente al 18° del escalafón, Tommy Paul, para avanzar a los 16avos de final. Tomás Etcheverry también pasó a esa instancia, al igual que Solana Sierra entre las mujeres. Mientras tanto, varios representantes de la legión buscarán su lugar entre los 32 mejores: los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, Camilo Ugo Carabelli y Mariano Navone. Francisco Comesaña y Sebastián Báez quedaron afuera en primera ronda.

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