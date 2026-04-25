El Salvador

El Salvador abre paso a una nueva generación universitaria

La transformación educativa impulsa el acceso igualitario y eleva las expectativas de miles de jóvenes, marcando un hito que inspira esperanza en las familias

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El evento Futuro Becado DI reunió a 3 mil jóvenes salvadoreños en Ahuachapán y marcó un hito para la educación superior en El Salvador. (Cortesía Dirección de Integración)
El evento Futuro Becado DI reunió a 3 mil jóvenes salvadoreños en Ahuachapán y marcó un hito para la educación superior en El Salvador. (Cortesía Dirección de Integración)

Miles de jóvenes salvadoreños, acompañados por sus familias, colmaron el Gimnasio Los Pinitos en Ahuachapán durante dos jornadas consecutivas, constituyendo el evento Futuro Becado DI, que reunió a 3 mil estudiantes de último año de bachillerato con el propósito de cimentar el acceso universal a la educación superior.

Este encuentro marca un punto de inflexión en la historia educativa nacional: por primera vez, El Salvador avanza hacia una política integradora que asegura el ingreso universitario a la gran mayoría de sus bachilleres, una transformación impulsada por la Dirección de Integración.

Según destacó el medio organizador, esta política posiciona al país como pionero regional al garantizar la continuidad académica, abriendo paso a una generación que el gobierno denomina “Generación que Florece”.

El evento Futuro Becado DI incluyó una masterclass en la que Alejandro Gutman, presidente de la Dirección de Integración, exhortó a los estudiantes a persistir en su formación superior y convocó a los padres a sostener el apoyo familiar como base de un mejor porvenir. La presencia de universidades a través de una feria académica para ofrecer cupos y programas para el ciclo 2027 ilustró el nuevo compromiso del sistema de educación superior: según datos presentados en la segunda jornada, instituciones de educación han dejado de ser excluyentes, participando activamente en la orientación de los jóvenes y sus familias respecto a la oferta académica disponible.

Por primera vez, El Salvador implementa una política integradora que facilita el ingreso universitario para la mayoría de sus bachilleres. (Cortesía: Dirección de Integración)
Por primera vez, El Salvador implementa una política integradora que facilita el ingreso universitario para la mayoría de sus bachilleres. (Cortesía: Dirección de Integración)

De acuerdo con palabras de Gutman recogidas durante el encuentro y reproducidas por los organizadores, el 70 % de los jóvenes inscritos en el ciclo están participando ya en este proceso formativo, lo que considera un “récord absoluto en el mundo” y el mayor indicador del entusiasmo con el que esta generación enfrenta la oportunidad de acceder a la universidad. En su evaluación, este dato contradice el prejuicio arraigado de que los jóvenes salvadoreños desestiman la educación o el trabajo: “Lo increíble es que ya hay un 70 % de los jóvenes de la matrícula total del Ministerio inscriptos para ser parte de este proceso, lo cual demuestra un interés inusitado, un interés increíble y debe ser un récord, este, absoluto en el mundo, de que el 70 % de los jóvenes del total de la matrícula quieran continuar sus estudios”, declaró Gutman durante el acto en Ahuachapán. El directivo agradeció además el respaldo constante del presidente Bukele y subrayó la transformación social, cultural y educativa que atraviesa el país.

La política educativa constituye una ruptura radical con una realidad de décadas, durante las cuales solo entre el 1 % y el 5 % de los bachilleres, según datos históricos reiterados en el evento, accedían a la universidad. Ahora, madres, padres y docentes coinciden en la importancia de aprovechar este cambio. Así lo describió Mercy Zaldaña, madre de familia, quien comentó ante el auditorio: “Uno como padre, el consejo, ¿verdad? Que ellos sigan estudiando y, ya que hay esa oportunidad, pues de aprovecharlo”. En la misma línea, Cesar Zaldaña, del COED Profesor Pablo Soriano Urquilla, destacó la motivación y el agradecimiento generalizados: “Todos estamos supermotivados y contentos y superagradecidos por este tipo de actividades, ya que al final es un gran beneficio para nosotros, ya que por medio de esto podemos lograr un mejor futuro y culminar nuestra meta académica”.

La feria académica del evento ofreció orientación y programas universitarios para el ciclo 2027, fomentando la continuidad educativa. (Cortesía: Dirección de Integración)
La feria académica del evento ofreció orientación y programas universitarios para el ciclo 2027, fomentando la continuidad educativa. (Cortesía: Dirección de Integración)

Por su parte, Luis Ascencio, maestro del COED Antonio J. Alfaro, relató la diversidad de aspiraciones profesionales manifestadas por sus estudiantes y valoró el acompañamiento estatal: “Muchos me han contado que, mire, yo quiero ser licenciado en Ciencias Jurídicas. Otros me dicen: Mire, yo quiero ser ingeniero en Desarrollo de Software. Y qué bueno, esa motivación que hay, ellos están motivados para seguir adelante y lo bueno es que Dirección de Integración les está dando esta oportunidad para seguir adelante y ellos, yo los veo bien motivados”.

El evento se constituyó en la culminación de una gira nacional previa encabezada por Gutman durante abril, la cual, según los organizadores, motivó a más de 18 mil jóvenes de las promociones 2026 de bachillerato en las regiones oriental, central y occidental de El Salvador. Padres, educadores y autoridades coinciden en que la apertura de oportunidades y el involucramiento directo de las instituciones de educación superior están modificando las expectativas y el destino de una nueva generación de salvadoreños.

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