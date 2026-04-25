Zoe Bogach respondió las críticas tras contar la cirugía estética a la que se someterá: “Me genera inseguridad”

Zoe Bogach contó la cirugía estética a la que se someterá

Lejos de su llamativo paso por Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), y a días de sufrir su primera crisis universitaria, Zoe Bogach sorprendió a sus seguidores en redes sociales al contar la cirugía estética a la que se someterá. A través de un video en su perfil, la joven mostró que todo fue una sorpresa que su madre eligió regalarle. Aún así, la polémica apareció ya que, tras este anuncio, las críticas comenzaron a inundar su cuenta de TikTok.

Todo comenzó cuando Bogach mostró el regalo que le había hecho su madre. Luego de darle una campera de color negro, Aixa le dio un pequeño sobre. “Para el mejor viaje de ida. ¿Y de vuelta? ¿Y a dónde es esto? ¿Cómo? Destino nuevas lolas. ¿Qué es eso? ¡No! (risas) Yo me quería hacer las chichis porque pasó algo que ustedes ya saben y me genera inseguridad. Entonces, venía buscando hace mucho un médico”, dijo la influencer al leer la carta.

Junto a este clip, la exparticipante del reality escribió: “El regalo más original que me hicieron”. En otra publicación, Zoe eligió responder las críticas de algunos seguidores. “Primero quiero que aprecien esto porque es una originalidad total. Mamá Airlines. El pasaje es igual a una famosa aerolínea”, comenzó diciendo la joven respecto el sobre que le regaló su madre, el cual contenía el verdadero regalo.

Luego, Bogach continuó: “Realmente yo no tenía ningún problema con mis chichis. Es más, recuerdo que este chico (su expareja) fue a mi casa y me dijo si me operaría las chichis. Yo le dije que no hasta que sea mamá, porque estaba conforme. Es como que estaba grabando un TikTok, lo subí y le cayó mucho hate. Este me dijo que lo borre. No quiero hablar tanto del tema, pero la realidad es que me generó inseguridades. A partir de ese momento yo dije: “No me gustan más, no me gustan más mis chichis, me las quiero hacer”. Y bueno, qué decirles. O sea, si no te gusta algo de tu cuerpo y tenés la posibilidad de cambiártelo, hacelo. Nadie te lo prohíbe, sos libre de hacer lo que quieras con tu cuerpo”.

Zoe Bogach respondió las críticas de sus seguidores al contar la operación que se hará

Fue entonces cuando Zoe continuó hablando de aquella discusión con su expareja, la cual se hizo viral, y terminó afectando su autopercepción: “O sea, yo no tenía ninguna inseguridad, pero a partir de eso dije: “Ay, no me gustan, la verdad es que no me gustan, siento que tengo dos timbres”. Yo no me voy a poner unos globos así, no, obviamente, porque no me gusta, no va con mi cuerpo, no va con mi estilo. Pero sí algo que quede acorde a mi cuerpo y yo soy chiquitita y todo. Es algo que lo quiero hace mucho. Estuve mucho tiempo buscando médicos para ver si alguno me conformaba. Así que bueno, fui con mi mamá a la consulta del médico este que me voy a operar y me conformó. Estoy muy nerviosa porque nunca en mi vida me operé nada. No sé qué voy a hacer. Yo realmente no esperaba hacer público esto, pero el regalo de mi madre fue muy original y me dijo que lo grabe y era imposible no subirlo porque es muy original esto”.

Días atrás, Bogach se sinceró con sus fanáticos al hablar de su primera crisis universitaria. La influencer, que desde hace meses combina su trabajo en medios, streams y redes sociales con la facultad, compartió un video llorando en sus historias, donde puso en palabras el peso de sostener múltiples obligaciones y la angustia que la situación le genera.

Zoe Bogach responde a las críticas tras anunciar su operación estética en TikTok

“Me voy a poner un filtro porque estoy frustrada”, comenzó Zoe, visiblemente angustiada. Entre lágrimas y con la voz quebrada, explicó el motivo de su malestar: “Necesito un consejo de alguien que vaya a la universidad porque se vienen los parciales y tengo mucho miedo. Tengo miedo de que me vaya mal”.

En ese marco, la influencer reconoció que, aunque pensaba tomarse la facultad con calma, la realidad fue otra: “Nunca pensé llegar a este punto porque quería tomarme con calma la facultad, pero hago otras cosas con mi vida, trabajo con las redes, voy a streams y programas y no tengo mucho tiempo para estudiar”.

Zoe fue honesta respecto al choque entre el ritmo vertiginoso de su vida profesional y la exigencia académica: “Estudio canto, coach y tengo muchas cosas para hacer. Es mi primera crisis universitaria, no quiero. No es fácil”. La joven se sinceró sobre la dificultad de equilibrar todas sus actividades y la presión constante: “Me encanta esta vida también, ir a programas y streams, pero a veces te juega en contra eso”. Así resumió el dilema de quienes encuentran oportunidades laborales que crecen, pero sienten que el tiempo no alcanza.