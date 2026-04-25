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El programa Mi Primera Casa supera las mil viviendas entregadas en Guatemala

La iniciativa impulsada por el gobierno y el Crédito Hipotecario Nacional posibilitó que familias sin vivienda accedan a un hogar bajo condiciones preferenciales, marcando un precedente en la política habitacional del país

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Gobierno de Guatemala entrega la casa número mil del Programa Mi Primera Casa
El programa Mi Primera Casa ha entregado más de 1.000 viviendas a familias guatemaltecas que nunca habían tenido acceso a una casa propia. (Fotografía: Gobierno de Guatemala)

El programa Mi Primera Casa en Guatemala alcanzó un hito histórico este jueves al superar las 1,000 viviendas entregadas a familias que nunca antes habían podido acceder a un hogar propio.

La gestión, coordinada por el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) y respaldada por el gobierno de Bernardo Arévalo, no solo abre la puerta a nuevas oportunidades para sus beneficiarios, sino que establece la base para que en los próximos años se multipliquen los proyectos orientados a resolver el déficit habitacional.

Desde su lanzamiento oficial el 6 de noviembre de 2024, Mi Primera Casa se ha consolidado como una de las principales políticas de fomento a la propiedad de vivienda en el país, bajo condiciones inéditas de plazo y tasa de interés preferencial.

La magnitud de este avance se evidenció en el acto de entrega de las casas número 1.000 y 1,001, celebrado en presencia del presidente Bernardo Arévalo y del ministro de finanzas Jonathan Menkos.

Durante el evento, el presidente del CHN, Sergio Mario Silva Lorenzana, enfatizó la importancia de este momento para el sistema financiero y social guatemalteco, destacando que tan solo en los primeros dos años de ejecución, se han canalizado 1,900 millones de quetzales al Fondo para Programas de Vivienda (FAPRIVI), con la meta de cerrar el actual gobierno habiendo invertido 4,000 millones de quetzales en esta línea de incentivo.

Según Silva Lorenzana, este fondo es el primero que el Estado asigne especialmente a un banco público para vivienda en los 95 años de historia del CHN, lo que marca un antecedente crucial en la política habitacional guatemalteca, según el medio Gobierno de Guatemala.

Gobierno de Guatemala entrega la casa número mil del Programa Mi Primera Casa
El programa Mi Primera Casa ha entregado más de 1.000 viviendas a familias guatemaltecas que nunca habían tenido acceso a una casa propia. (Fotografía: Gobierno de Guatemala)

Mil familias ya cuentan con una vivienda propia gracias a Mi Primera Casa

El impacto del programa es inmediato: desde su implementación, el ritmo de asignación ha sido de dos viviendas nuevas cada día, según declaró Bernardo Arévalo durante la ceremonia recogida por el medio Gobierno de Guatemala.

Mi Primera Casa fue diseñado específicamente para guatemaltecos trabajadores del sector formal e informal que carecen de propiedad y enfrentan dificultades de acceso a la banca tradicional.

El único requisito excluyente es no poseer ningún bien inmueble, según criterios publicados en el portal oficial miprimeracasa.gob.gt y verificados por Gobierno de Guatemala.

El plan ofrece una tasa de interés anual del 5,5%, la más baja del mercado, además de plazos de hasta 40 años para facilitar el pago de las cuotas mensuales.

El valor tope de la vivienda a financiar es de Q300,000, y el programa está abierto para quienes perciben ingresos a partir de un salario mínimo, individual o sumado entre los miembros del núcleo familiar.

Según el ministro Jonathan Menkos, este diseño permite la incorporación gradual de familias que históricamente han alquilado y, en muchos casos, nunca habían tenido acceso a créditos con condiciones tan flexibles: “Mi alegría ha sido encontrar en el banco CHN un aliado convencido de que esta es una causa que vale la pena. Cada martes revisamos cómo avanza el programa y la meta es llegar a diez mil familias con vivienda propia al cierre de este gobierno”, manifestó Menkos al medio Gobierno de Guatemala.

Un modelo de financiamiento público inédito en Guatemala

El crédito se tramita directamente en el CHN tras seleccionar en el catálogo oficial uno de los proyectos habitacionales autorizados. Entre las condiciones más accesibles del programa, resaltan el plazo de hasta 40 años y los enganches mínimos, diseñados para reducir la barrera de ingreso para nuevos propietarios.

La prioridad del fondo público es que los recursos vayan dirigidos a quienes más lo necesitan y que el proceso mantenga la transparencia y agilidad administrativas, según destacó Silva Lorenzana ante el presidente Arévalo y representantes del sector financiero.

Gobierno de Guatemala entrega la casa número mil del Programa Mi Primera Casa
El programa Mi Primera Casa ha entregado más de 1.000 viviendas a familias guatemaltecas que nunca habían tenido acceso a una casa propia. (Fotografía: Gobierno de Guatemala)

Hasta la fecha, la vivienda ha ocupado un lugar marginal en la agenda de políticas públicas nacionales: ningún gobierno anterior había dedicado fondos específicos ni articulado esfuerzos institucionales permanentes para el acceso a la propiedad, según informó Menkos durante el acto.

Con la meta de diez mil viviendas como objetivo próximo, las autoridades confían en que Mi Primera Casa siente un precedente duradero para que el acceso a un hogar digno se convierta en un derecho tangible para todos los guatemaltecos, sin importar cambios de administración.

Una política que transforma el concepto de hogar y de futuro

El presidente Arévalo calificó al programa como un ejemplo de cómo “convertir un derecho en una realidad”, subrayando que el acceso a la vivienda propia es mucho más que la tenencia de un inmueble.

Durante la entrega de las casas mil y mil uno, Arévalo destacó la dimensión social y simbólica de la política: “Este programa hace la diferencia porque convierte el fruto del trabajo honrado en una recompensa palpable”, afirmó el presidente al medio Gobierno de Guatemala.

Las historias de beneficiarios como Ana María, la primera de su familia en lograr un techo propio tras años de alquiler, ilustran el alcance humano de la iniciativa.

Según los lineamientos oficiales publicados en Gobierno de Guatemala y el portal miprimeracasa.gob.gt, los interesados deben seleccionar su proyecto en el catálogo en línea, verificar la ausencia de bienes a su nombre y gestionar el crédito bancario con el CHN.

La cobertura está proyectada para extenderse a miles de familias en todo el país, consolidando así una nueva etapa de esperanza para los guatemaltecos trabajadores que hasta ahora veían el sueño de su vivienda propia como un horizonte distante.

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